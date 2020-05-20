Фракция "Батькивщины" самоизолировалась из-за коронавируса у нардепа Мейдича. ВИДЕО

Все члены фракции "Батькивщина" ушли на самоизоляцию после того, как их коллега Олег Мейдич заболел коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время выступления с трибуны ВР на утреннем заседании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции, - это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно - Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов, не будет решения о том, что они все здоровы, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк.

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