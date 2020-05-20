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Фракция "Батькивщины" самоизолировалась из-за коронавируса у нардепа Мейдича. ВИДЕО

Все члены фракции "Батькивщина" ушли на самоизоляцию после того, как их коллега Олег Мейдич заболел коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время выступления с трибуны ВР на утреннем заседании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции, - это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно - Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов, не будет решения о том, что они все здоровы, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк.

Читайте также: Нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19, - Гончаренко

ВР (29244) карантин (16729) Батькивщина (2013) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
То есть все поедут в Эдем вслед за лидерской?
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20.05.2020 10:36
+6
Она почти Ванга, изолировалась от Рады еще раньше.

"Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині "Edem" Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
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20.05.2020 10:40
+5
капец рулю...
"а мы пойдем на север и переждем" © шакал
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20.05.2020 10:36
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капец рулю...
"а мы пойдем на север и переждем" © шакал
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20.05.2020 10:36 Ответить
Держу кулаки за шлЮЛЮ, надіюсь на позитивний результат, може вже здохне стара відьма
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20.05.2020 14:34 Ответить
То есть все поедут в Эдем вслед за лидерской?
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20.05.2020 10:36 Ответить
В Оман.Или Мальдивы.Чего мелочиться.
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20.05.2020 10:39 Ответить
На чем, на метле?
Самолеты не летают.
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20.05.2020 10:41 Ответить
Пятизвёздочный карантин Юлии Тимошенко
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
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20.05.2020 10:39 Ответить
Она почти Ванга, изолировалась от Рады еще раньше.

"Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині "Edem" Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
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20.05.2020 10:40 Ответить
Неужели она - связующее звено между Медведчуком (её поездка в одно и то же время в Турцию) и ВО "Свобода"?..
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20.05.2020 11:21 Ответить
И такое не удивит, учитывая тот факт, что Тягнибок буквально не вылазил последние годы с Ньюсвана Рабиновича-Мураева.
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20.05.2020 11:25 Ответить
Юлю, главное , не заразите.
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20.05.2020 10:37 Ответить
Она в респираторе и в резиновых перчатках да трусиках из латекса.
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20.05.2020 10:49 Ответить
пздц цирк для лохотви триває)
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20.05.2020 10:37 Ответить
Цирк -это вся страна.95 квартал в реалии...
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20.05.2020 11:04 Ответить
Пусть они все самоизолируются...навечно.
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20.05.2020 10:38 Ответить
Не,на их место другие припрутся,.систему менять надо..
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20.05.2020 11:02 Ответить
Пока 73% не поймут - что такое система, менять будут Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Монику...
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20.05.2020 11:22 Ответить
Коли вже ти навчишся рідною мовою писати, а не масковскім нарєчієм, бялорусе? Чи ти якоєсь рускоязичноє з союзнаго гасударства двоголового півня?
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20.05.2020 12:31 Ответить
Только тогда, когда ты научишься на украинском языке писать, а не украинскими буквами.
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20.05.2020 12:40 Ответить
А смысл если вчера все были в зале, тогда уже нужно изолировать всю Раду.
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20.05.2020 10:43 Ответить
Ну в раде это далеко не первый случай. Они не маленькие. Как решат так и будет
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20.05.2020 10:49 Ответить
Это особый вирус. Для хитротраханых.Что то должно важное произойти а Юля "моя хата скраю ""...Видать надо будет дать голоса на арест Порошенку. А "мы здесь не причем".
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20.05.2020 10:53 Ответить
А кто антинародные законы принимать будет ? Они же слуги наши...
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20.05.2020 11:01 Ответить
что не придумают а бы не работать...
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20.05.2020 10:47 Ответить
А Юля ? Ведь недавно денежка пришла не малая а тут. Жаль если что.
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20.05.2020 10:48 Ответить
Юля уже неделю просаживает эту денежку в компании своего хахиля на курорте
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20.05.2020 10:51 Ответить
Молодец,правильно..от жизни надо брать все....
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20.05.2020 10:54 Ответить
От лохтората - тоже, на то он и лохторат...
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20.05.2020 11:24 Ответить
Проверьте диверсанта Богуцкую. За ней вчера в Раде волочился парашют.
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20.05.2020 10:56 Ответить
А я Юле симпатизирую. В ее годы под тридцатку косить..сексуальна бабулька не то что некоторые. Вот генпрокурорша Венедиктова как из фильмов-ужасов..
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20.05.2020 10:57 Ответить
А де ж порошкообразні зі своїм г...ном пропали , напевне думають як від 100 % за підняття тарифів відбрехатись , наприклад , Юлька все вкрала і т.д
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20.05.2020 11:20 Ответить
А с какой целью она привела к власти Зелемойского, если менее, чем за год было проср... 300 миллиардов?
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20.05.2020 11:25 Ответить
Фракція "Батьківщини" самоізолювалася через коронавірус у нардепа Мейдича - Цензор.НЕТ 1164
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20.05.2020 11:58 Ответить
Єтой атветственнай фракции давно пара атветить. Ну вот чому мені їх ніяк не жалісно? Як і тих всіх кацапів-цапів-москалів? Єто просто бесчеловечно з мого боку...
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20.05.2020 12:23 Ответить
Шо такое, Юлия Владимировна? А как же ваше "изолировать нужно больных, а не здоровых"? Чтобы не дай Бог, не прекратился поток "здоровых" на заводики олигархов. До откидывания копыт. Шо ж вы больного Мейдича не изолировали раньше? Зато теперь вот сами, "здоровые", "самоизолировались"! На украинский народ работать не хотите? Главное, чтоб народ "любой ценой" работал на олигархов?
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20.05.2020 13:52 Ответить
 
 