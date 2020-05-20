УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10538 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
3 288 35

Фракція "Батьківщини" самоізолювалася через коронавірус у нардепа Мейдича. ВIДЕО

Усі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію після того, як їхній колега Олег Мейдич захворів на коронавірус.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час виступу з трибуни ВР на ранковому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій, я б сказала відповідальної фракції, - це фракція "Батьківщина". На жаль, один з наших колег, а саме - Олег Мейдич - захворів, у нього підтверджений коронавірус. І як відповідальна фракція, вони сьогодні відсутні в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожному з депутатів, не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться в цей зал", - сказала Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко

Автор: 

ВР (14971) карантин (18172) Батьківщина (586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
То есть все поедут в Эдем вслед за лидерской?
показати весь коментар
20.05.2020 10:36
+6
Она почти Ванга, изолировалась от Рады еще раньше.

"Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині "Edem" Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
показати весь коментар
20.05.2020 10:40
+5
капец рулю...
"а мы пойдем на север и переждем" © шакал
показати весь коментар
20.05.2020 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капец рулю...
"а мы пойдем на север и переждем" © шакал
показати весь коментар
20.05.2020 10:36 Відповісти
Держу кулаки за шлЮЛЮ, надіюсь на позитивний результат, може вже здохне стара відьма
показати весь коментар
20.05.2020 14:34 Відповісти
То есть все поедут в Эдем вслед за лидерской?
показати весь коментар
20.05.2020 10:36 Відповісти
В Оман.Или Мальдивы.Чего мелочиться.
показати весь коментар
20.05.2020 10:39 Відповісти
На чем, на метле?
Самолеты не летают.
показати весь коментар
20.05.2020 10:41 Відповісти
Пятизвёздочный карантин Юлии Тимошенко
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
показати весь коментар
20.05.2020 10:39 Відповісти
Она почти Ванга, изолировалась от Рады еще раньше.

"Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині "Edem" Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
показати весь коментар
20.05.2020 10:40 Відповісти
Неужели она - связующее звено между Медведчуком (её поездка в одно и то же время в Турцию) и ВО "Свобода"?..
показати весь коментар
20.05.2020 11:21 Відповісти
И такое не удивит, учитывая тот факт, что Тягнибок буквально не вылазил последние годы с Ньюсвана Рабиновича-Мураева.
показати весь коментар
20.05.2020 11:25 Відповісти
Юлю, главное , не заразите.
показати весь коментар
20.05.2020 10:37 Відповісти
Она в респираторе и в резиновых перчатках да трусиках из латекса.
показати весь коментар
20.05.2020 10:49 Відповісти
пздц цирк для лохотви триває)
показати весь коментар
20.05.2020 10:37 Відповісти
Цирк -это вся страна.95 квартал в реалии...
показати весь коментар
20.05.2020 11:04 Відповісти
Пусть они все самоизолируются...навечно.
показати весь коментар
20.05.2020 10:38 Відповісти
Не,на их место другие припрутся,.систему менять надо..
показати весь коментар
20.05.2020 11:02 Відповісти
Пока 73% не поймут - что такое система, менять будут Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Монику...
показати весь коментар
20.05.2020 11:22 Відповісти
Коли вже ти навчишся рідною мовою писати, а не масковскім нарєчієм, бялорусе? Чи ти якоєсь рускоязичноє з союзнаго гасударства двоголового півня?
показати весь коментар
20.05.2020 12:31 Відповісти
Только тогда, когда ты научишься на украинском языке писать, а не украинскими буквами.
показати весь коментар
20.05.2020 12:40 Відповісти
А смысл если вчера все были в зале, тогда уже нужно изолировать всю Раду.
показати весь коментар
20.05.2020 10:43 Відповісти
Ну в раде это далеко не первый случай. Они не маленькие. Как решат так и будет
показати весь коментар
20.05.2020 10:49 Відповісти
Это особый вирус. Для хитротраханых.Что то должно важное произойти а Юля "моя хата скраю ""...Видать надо будет дать голоса на арест Порошенку. А "мы здесь не причем".
показати весь коментар
20.05.2020 10:53 Відповісти
А кто антинародные законы принимать будет ? Они же слуги наши...
показати весь коментар
20.05.2020 11:01 Відповісти
что не придумают а бы не работать...
показати весь коментар
20.05.2020 10:47 Відповісти
А Юля ? Ведь недавно денежка пришла не малая а тут. Жаль если что.
показати весь коментар
20.05.2020 10:48 Відповісти
Юля уже неделю просаживает эту денежку в компании своего хахиля на курорте
показати весь коментар
20.05.2020 10:51 Відповісти
Молодец,правильно..от жизни надо брать все....
показати весь коментар
20.05.2020 10:54 Відповісти
От лохтората - тоже, на то он и лохторат...
показати весь коментар
20.05.2020 11:24 Відповісти
Проверьте диверсанта Богуцкую. За ней вчера в Раде волочился парашют.
показати весь коментар
20.05.2020 10:56 Відповісти
А я Юле симпатизирую. В ее годы под тридцатку косить..сексуальна бабулька не то что некоторые. Вот генпрокурорша Венедиктова как из фильмов-ужасов..
показати весь коментар
20.05.2020 10:57 Відповісти
А де ж порошкообразні зі своїм г...ном пропали , напевне думають як від 100 % за підняття тарифів відбрехатись , наприклад , Юлька все вкрала і т.д
показати весь коментар
20.05.2020 11:20 Відповісти
А с какой целью она привела к власти Зелемойского, если менее, чем за год было проср... 300 миллиардов?
показати весь коментар
20.05.2020 11:25 Відповісти
Фракція "Батьківщини" самоізолювалася через коронавірус у нардепа Мейдича - Цензор.НЕТ 1164
показати весь коментар
20.05.2020 11:58 Відповісти
Єтой атветственнай фракции давно пара атветить. Ну вот чому мені їх ніяк не жалісно? Як і тих всіх кацапів-цапів-москалів? Єто просто бесчеловечно з мого боку...
показати весь коментар
20.05.2020 12:23 Відповісти
Шо такое, Юлия Владимировна? А как же ваше "изолировать нужно больных, а не здоровых"? Чтобы не дай Бог, не прекратился поток "здоровых" на заводики олигархов. До откидывания копыт. Шо ж вы больного Мейдича не изолировали раньше? Зато теперь вот сами, "здоровые", "самоизолировались"! На украинский народ работать не хотите? Главное, чтоб народ "любой ценой" работал на олигархов?
показати весь коментар
20.05.2020 13:52 Відповісти
 
 