Фракція "Батьківщини" самоізолювалася через коронавірус у нардепа Мейдича. ВIДЕО

Усі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію після того, як їхній колега Олег Мейдич захворів на коронавірус.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час виступу з трибуни ВР на ранковому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій, я б сказала відповідальної фракції, - це фракція "Батьківщина". На жаль, один з наших колег, а саме - Олег Мейдич - захворів, у нього підтверджений коронавірус. І як відповідальна фракція, вони сьогодні відсутні в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожному з депутатів, не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться в цей зал", - сказала Кондратюк.

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