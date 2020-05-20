Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко

У народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували коронавірус.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У нардепа Олега Мейдича з "Батьківщини" діагностували COVID-19", - написав Гончаренко.

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Інформацію про зараженого нардепа підтвердив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Він нагадав, що під час засідання Ради 19 травня більшість нардепів були без масок.

"Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів на коронавірусну інфекцію. Водночас половина депутатів була на засіданні без масок", - написав Ткаченко.