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Новини Коронавірус і карантин
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Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко

Нардеп

У народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували коронавірус.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У нардепа Олега Мейдича з "Батьківщини" діагностували COVID-19", - написав Гончаренко.

Читайте також: На ранок 20 травня зафіксовано 354 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб

Інформацію про зараженого нардепа підтвердив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Він нагадав, що під час засідання Ради 19 травня більшість нардепів були без масок.

"Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів на коронавірусну інфекцію. Водночас половина депутатів була на засіданні без масок", - написав Ткаченко.

Нардеп Батьківщини Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко 01

Автор: 

ВР (14941) карантин (18172) Батьківщина (586) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Богуцкая начихала через дырявую маску.
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20.05.2020 09:38
+4
не, таку ряху короновирус не здолае
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20.05.2020 09:36
+3
то не маска то она забыла снять инвентарь с ролевой игры медсестрой
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20.05.2020 09:42
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20.05.2020 09:35 Відповісти
Богуцкая начихала через дырявую маску.
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20.05.2020 09:38 Відповісти
то не маска то она забыла снять инвентарь с ролевой игры медсестрой
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20.05.2020 09:42 Відповісти
не, таку ряху короновирус не здолае
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20.05.2020 09:36 Відповісти
А у моего соседа диарея. Давайте напишем в новостях.
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20.05.2020 09:37 Відповісти
Кажи вже чесно, що у тебе. Поспівчуваємо
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20.05.2020 10:02 Відповісти
Соседушка, не обижайся, я же не знал , что ты тоже Цензор читаешь.
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20.05.2020 10:08 Відповісти
И шо? Головне щоб бабуся не хворала .
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20.05.2020 09:37 Відповісти
Скажіть адресу цього кнокодава, я йому пів-вареника передам.
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20.05.2020 09:41 Відповісти
Не вже так ?
Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7420
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20.05.2020 09:53 Відповісти
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1262786342770995200 13 год

Тимошенко пропустила позачергове засідання ВР під час карантину, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
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20.05.2020 09:46 Відповісти
Це ж треба так, на Львівщину поперлась! Ні, щоб на Мальдіви, або в Оман....
Не вписується Юля в українську еліту, ніяк не вписується
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20.05.2020 09:57 Відповісти
КАРАНТИН, літаки не літають.
Але суліма в своєму репертуарі...
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20.05.2020 10:03 Відповісти
Так я не в літаку. Але, вважаю, що ринки і парки дарма посадили на карантин. І метро лише в Україні перекрили. Як людям на роботу добиратись? Захворіло 0,001 відсоток людства, а решта 99,99% мають сидіти в мішках.
Доречі, переважна більшість нових хворих на корону взагалі не виходили з своїх домівок і дотримувались всіх вимог самоізоляції. І гинуть вони від запущених хвороб.
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20.05.2020 10:13 Відповісти
Звичайно, що суліма не в літаку, максимум, на велосипеді.
Але накалякав про Мальдіви, на які потрібно летіти літаком.
І мова не про види транспорту, а про те, що ТЮВ ігнорує засідання Ради, прогулює роботу в спа-салонах свободівця на Львівщині.
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20.05.2020 10:17 Відповісти
В справжню еліту дійсно не вписується, а от в антиеліту залюбки.

https://vgolos.com.ua/news/potsilunok-dvoh-iud-intymne-foto-tymoshenko-ta-medvedchuka-u-radi-shokuvalo-ukrayintsiv_1173843.html
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20.05.2020 10:05 Відповісти
Такому борову пофиг любой коронавирус.
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20.05.2020 09:50 Відповісти
Ви за кого будете вболівати? За корону, чи за Мейдича?
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20.05.2020 10:00 Відповісти
Пофиг на обоих. Хотя исход боя предрешён - у них явно разные весовые категории.
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20.05.2020 10:12 Відповісти
Горе-то какое......
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20.05.2020 10:15 Відповісти
плакать или смеятся ))?
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20.05.2020 10:18 Відповісти
хто назве бодай одного чинушу.депутата.телезірку.чи іншу знаменитість .який хворів на коронавірус і помер? Люди .доки ви будете вірити у цю херню???
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20.05.2020 10:34 Відповісти
 
 