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Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко
У народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували коронавірус.
Про це повідомив у Telegram нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"У нардепа Олега Мейдича з "Батьківщини" діагностували COVID-19", - написав Гончаренко.
Інформацію про зараженого нардепа підтвердив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко.
Він нагадав, що під час засідання Ради 19 травня більшість нардепів були без масок.
"Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів на коронавірусну інфекцію. Водночас половина депутатів була на засіданні без масок", - написав Ткаченко.
Топ коментарі
+5 нетоварищ
показати весь коментар20.05.2020 09:38
+4 Ян Янович #370199
показати весь коментар20.05.2020 09:36
+3 Serg Koshserg
показати весь коментар20.05.2020 09:42
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https://twitter.com/radiosvoboda/status/1262786342770995200 13 год
Тимошенко пропустила позачергове засідання ВР під час карантину, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині.
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
Не вписується Юля в українську еліту, ніяк не вписується
Але суліма в своєму репертуарі...
Доречі, переважна більшість нових хворих на корону взагалі не виходили з своїх домівок і дотримувались всіх вимог самоізоляції. І гинуть вони від запущених хвороб.
Але накалякав про Мальдіви, на які потрібно летіти літаком.
І мова не про види транспорту, а про те, що ТЮВ ігнорує засідання Ради, прогулює роботу в спа-салонах свободівця на Львівщині.
https://vgolos.com.ua/news/potsilunok-dvoh-iud-intymne-foto-tymoshenko-ta-medvedchuka-u-radi-shokuvalo-ukrayintsiv_1173843.html