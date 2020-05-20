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Нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19, - Гончаренко
У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали коронавирус.
Об этом сообщил в Telegram нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.
Информацию о зараженном нардепе подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко.
Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.
"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.
Топ комментарии
+5 нетоварищ
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+4 Ян Янович #370199
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+3 Serg Koshserg
показать весь комментарий20.05.2020 09:42
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https://twitter.com/radiosvoboda/status/1262786342770995200 13 год
Тимошенко пропустила позачергове засідання ВР під час карантину, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині.
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
Не вписується Юля в українську еліту, ніяк не вписується
Але суліма в своєму репертуарі...
Доречі, переважна більшість нових хворих на корону взагалі не виходили з своїх домівок і дотримувались всіх вимог самоізоляції. І гинуть вони від запущених хвороб.
Але накалякав про Мальдіви, на які потрібно летіти літаком.
І мова не про види транспорту, а про те, що ТЮВ ігнорує засідання Ради, прогулює роботу в спа-салонах свободівця на Львівщині.
https://vgolos.com.ua/news/potsilunok-dvoh-iud-intymne-foto-tymoshenko-ta-medvedchuka-u-radi-shokuvalo-ukrayintsiv_1173843.html