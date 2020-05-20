Нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19, - Гончаренко

У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.

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Информацию о зараженном нардепе подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.