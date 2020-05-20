РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 966 24

Нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19, - Гончаренко

Нардеп

У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.

Читайте также: На утро 20 мая зафиксированы 354 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 19 230, летальных - 564, выздоровели 5 955 человек

Информацию о зараженном нардепе подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.

Нардеп Батькивщины Мейдич заболел COVID-19, - Гончаренко 01

ВР (29227) карантин (16729) Батькивщина (2013) Гончаренко (535) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Богуцкая начихала через дырявую маску.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:38
+4
не, таку ряху короновирус не здолае
показать весь комментарий
20.05.2020 09:36
+3
то не маска то она забыла снять инвентарь с ролевой игры медсестрой
показать весь комментарий
20.05.2020 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.05.2020 09:35 Ответить
Богуцкая начихала через дырявую маску.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:38 Ответить
то не маска то она забыла снять инвентарь с ролевой игры медсестрой
показать весь комментарий
20.05.2020 09:42 Ответить
не, таку ряху короновирус не здолае
показать весь комментарий
20.05.2020 09:36 Ответить
А у моего соседа диарея. Давайте напишем в новостях.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:37 Ответить
Кажи вже чесно, що у тебе. Поспівчуваємо
показать весь комментарий
20.05.2020 10:02 Ответить
Соседушка, не обижайся, я же не знал , что ты тоже Цензор читаешь.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:08 Ответить
И шо? Головне щоб бабуся не хворала .
показать весь комментарий
20.05.2020 09:37 Ответить
Скажіть адресу цього кнокодава, я йому пів-вареника передам.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:41 Ответить
Не вже так ?
Нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7420
показать весь комментарий
20.05.2020 09:53 Ответить
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1262786342770995200 13 год

Тимошенко пропустила позачергове засідання ВР під час карантину, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов'язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa.
Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-edem-resort/30621137.html
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46 Ответить
Це ж треба так, на Львівщину поперлась! Ні, щоб на Мальдіви, або в Оман....
Не вписується Юля в українську еліту, ніяк не вписується
показать весь комментарий
20.05.2020 09:57 Ответить
КАРАНТИН, літаки не літають.
Але суліма в своєму репертуарі...
показать весь комментарий
20.05.2020 10:03 Ответить
Так я не в літаку. Але, вважаю, що ринки і парки дарма посадили на карантин. І метро лише в Україні перекрили. Як людям на роботу добиратись? Захворіло 0,001 відсоток людства, а решта 99,99% мають сидіти в мішках.
Доречі, переважна більшість нових хворих на корону взагалі не виходили з своїх домівок і дотримувались всіх вимог самоізоляції. І гинуть вони від запущених хвороб.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:13 Ответить
Звичайно, що суліма не в літаку, максимум, на велосипеді.
Але накалякав про Мальдіви, на які потрібно летіти літаком.
І мова не про види транспорту, а про те, що ТЮВ ігнорує засідання Ради, прогулює роботу в спа-салонах свободівця на Львівщині.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:17 Ответить
В справжню еліту дійсно не вписується, а от в антиеліту залюбки.

https://vgolos.com.ua/news/potsilunok-dvoh-iud-intymne-foto-tymoshenko-ta-medvedchuka-u-radi-shokuvalo-ukrayintsiv_1173843.html
показать весь комментарий
20.05.2020 10:05 Ответить
Такому борову пофиг любой коронавирус.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:50 Ответить
Ви за кого будете вболівати? За корону, чи за Мейдича?
показать весь комментарий
20.05.2020 10:00 Ответить
Пофиг на обоих. Хотя исход боя предрешён - у них явно разные весовые категории.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:12 Ответить
Горе-то какое......
показать весь комментарий
20.05.2020 10:15 Ответить
плакать или смеятся ))?
показать весь комментарий
20.05.2020 10:18 Ответить
хто назве бодай одного чинушу.депутата.телезірку.чи іншу знаменитість .який хворів на коронавірус і помер? Люди .доки ви будете вірити у цю херню???
показать весь комментарий
20.05.2020 10:34 Ответить
 
 