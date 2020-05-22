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Близько 10-15 нардепів перехворіли коронавірусом, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що близько 10-15 народних депутатів перехворіли коронавірусною інфекцією.
Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"За тією інформацією, яка у мене є, приблизно 10-15 осіб. У нас є новий підтверджений випадок, саме тому одна з фракцій була на самоізоляції", - зазначив спікер.
Разумков висловив сподівання, що найближчим часом Рада зможе продовжити роботу в нормальному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19.
Після цього всі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію.
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