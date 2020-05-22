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Новини Коронавірус і карантин
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Близько 10-15 нардепів перехворіли коронавірусом, - Разумков

Близько 10-15 нардепів перехворіли коронавірусом, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що близько 10-15 народних депутатів перехворіли коронавірусною інфекцією.

Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"За тією інформацією, яка у мене є, приблизно 10-15 осіб. У нас є новий підтверджений випадок, саме тому одна з фракцій була на самоізоляції", - зазначив спікер.

Разумков висловив сподівання, що найближчим часом Рада зможе продовжити роботу в нормальному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп "Батьківщини" Мейдич захворів на COVID-19.

Після цього всі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію.

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Автор: 

ВР (14943) депутат (1771) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
близько 10-15...
та хто їх там рахує!
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22.05.2020 17:08
+5
Вони не здатні точно порахувати кількість депутатів перехворівших ковід? І в малому брешуть. Маніпулятори
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22.05.2020 17:14
+4
так ведь предложили за газ собаками платить, продолжение следует
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22.05.2020 17:19
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близько 10-15...
та хто їх там рахує!
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22.05.2020 17:08 Відповісти
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22.05.2020 17:10 Відповісти
Тут вопрос: когда? Вполне может быть, шо до карантина.
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22.05.2020 17:16 Відповісти
что за херня староста не знает что к к чему-абсурд
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22.05.2020 18:05 Відповісти
Це доводить, що вони розумово неповноцінні, рахувати навіть не вміють.
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22.05.2020 19:52 Відповісти
МалоВатно...
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22.05.2020 17:09 Відповісти
Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6867
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22.05.2020 17:11 Відповісти
так ведь предложили за газ собаками платить, продолжение следует
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22.05.2020 17:19 Відповісти
Летальные исходы будут??
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22.05.2020 17:13 Відповісти
А ласты никто не склеил.....это плохо...
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22.05.2020 17:13 Відповісти
Вони не здатні точно порахувати кількість депутатів перехворівших ковід? І в малому брешуть. Маніпулятори
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22.05.2020 17:14 Відповісти
шо значит около 10-15? это что лоси в лесу, или куры на ферме. вы не можете точно посчитать сколько заболело депутатов?! хотя, чесна гаваря, совершенно нас рать,
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22.05.2020 17:16 Відповісти
Вміють рахувати тільки до десяти...Так їм в конвертах роздають - десять-п"ятнадцять...
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22.05.2020 17:42 Відповісти
так а сколько богу душу отдали? статистику плиз
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22.05.2020 17:18 Відповісти
не качественно болели
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22.05.2020 17:18 Відповісти
І вони проголосували за відкриття дит. садочків?
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22.05.2020 17:32 Відповісти
10 или 15. Да какая разница! Жаль, шо оклемались.
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22.05.2020 18:19 Відповісти
Та чтоб ваши зеленые все сдохли!!!!
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22.05.2020 19:01 Відповісти
Ну і далі, 10 - захворіли трипером, 3- туберкульозом 15- діабетом... і що?
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22.05.2020 19:38 Відповісти
 
 