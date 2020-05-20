Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через коронавірус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в парламенті ВР вирішила скасувати пленарні засідання, які мали відбутися в четвер і п'ятницю. Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №3511 "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". За нього проголосували 311 депутатів ВР.

"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ ... про роботу Верховної Ради України в травні 2020 року, передбачивши 21 і 22 травня роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регламентний комітет Верховної Ради буде рекомендувати скасувати найближчі пленарні засідання. Таке рішення комітет ухвалив через новий випадок зараження коронавірусом серед нардепів.

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Як повідомлялося, коронавірусну інфекцію підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича, через що всі члени фракції відправилися на самоізоляцію.

Після цього спікер ВР Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту провести термінове засідання о 12:00.

Додамо, що у вівторок народні депутати підтримали зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту.