Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса в парламенте ВР решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 311 депутатов ВР.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ... о работе Верховной Рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее сообщалось, что регламентный комитет Верховной Рады будет рекомендовать отменить ближайшие пленарные заседания. Такое решение комитет принял из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов.

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Как сообщалось, коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

После этого спикер ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание в 12:00.

Добавим, что во вторник народные депутаты поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента.