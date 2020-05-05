Рада пока не планирует рассматривать законопроекты, позволяющие уволить Сытника, - Разумков

Законопроекты, которые предусматривают дополнительные основания для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро, пока не вносились в повестку дня парламента.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.



"Насколько мне известно, этот вопрос в повестку дня не вносился и пока [этого делать] не планируется. Как только [такой законопроект будет внесен в повестку дня], я думаю, парламент будет рассматривать", – отметил Разумков.

При этом он заявил, что зарегистрированные в парламенте законопроекты направлены не против директора НАБУ Артема Сытника, а "на приведение других законов в соответствие с решениями, которые были приняты", и предусматривает увольнение чиновника, "например, если он внесен в реестр коррупционеров" (Сытник был включен в этот реестр в декабре 2019 года).

Ранее послы G7 в Украине заявили, что законопроект, позволяющем уволить Сытника, "угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества".



В Верховной Раде сейчас зарегистрировано два законопроекта (№3133 и №3180), которые касаются деятельности Национального антикоррупционного бюро. Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности", Антонина Славицкая из "Оппозиционной платформы – За жизнь", Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" и Андрей Николаенко из "Батьківщини". Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа из "Слуги народа" – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.



28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.