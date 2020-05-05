Рада поки не планує розглядати законопроєкти, що дозволяють звільнити Ситника, - Разумков

Законопроєкти, які передбачають додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро, поки не вносилися до порядку денного парламенту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносили і поки [цього робити] не планують. Щойно [такий законопроєкт внесуть до порядку денного], я думаю, парламент буде розглядати", – зазначив Разумков.

Водночас він заявив, що зареєстровані в парламенті законопроєкти спрямовані не проти директора НАБУ Артема Ситника, а "на приведення інших законів у відповідність із рішеннями, які було ухвалено", і передбачають звільнення чиновника, "наприклад, якщо його внесено до реєстру корупціонерів" (Ситника було внесено до цього реєстру у грудні 2019 року).

Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні і підтримці міжнародної спільноти".

У Верховній Раді наразі зареєстровано два законопроєкти (№3133 і №3180), які стосуються діяльності Національного антикорупційного бюро. Перший зареєстрували в лютому, його авторами стали четверо депутатів: Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності", Антоніна Славіцька з "Опозиційної платформи – За життя", Дмитро Лубінець із групи "За майбутнє" та Андрій Ніколаєнко з "Батьківщини". Другий законопроєкт подали в парламент у березні, його написали двоє нардепів зі "Слуги народу" – Олександр Качура та Олександр Дубінський. Проєкти містять зміни в закон про НАБУ, які дадуть змогу звільнити чинного керівника бюро Артема Ситника.



28 квітня профільний комітет рекомендував парламенту підтримати в цілому законопроєкт №3133. Рішення щодо законопроєкту №3180 комітет поки не ухвалював.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.