Від ОП не виходить жодних ініціатив щодо звільнення Ситника, - Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслює, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив щодо зміни директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.
"З боку Офісу Президента ніяких ініціатив з цього приводу не було. Нам багато ставили запитань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів в парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб якийсь законопроєкт з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту", - сказав він у ході онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак зазначив, що Офіс Президента завжди підтримує незалежність НАБУ. "Дуже багато очікувань, надій, і вважаю, що цей орган буде працювати ще більш ефективно. Це дуже важливий орган", - вказав він.
Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні і підтримці міжнародної спільноти".
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".
Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.
Самозванец он.
*****, а если серьезно. Обидно Вовочка, что ты всех 73% избирателей посчитал дебилам, которым твой фокус с роялем понравился! А есть еще такие, которые подкинули монету и поставили на тебя только потому, что ты не приватизировал н одного облэнерго - ну не хотелось лично доставать из под стрихи винтарь винтажный и зимний комплект шин жечь. Думал обойдеться! А ты блин ******** из телевизора - марионетка профессиональных базарных разводил. Тебе сильно повезет, если ты из этой жопы, в которую нас завел, выход найдешь! И главное перестань врать сам и запрети это делать своим подельникам - идиотов в стране, как сказало КМИС, не 73, а всего лишь 32%. И то еще нужно посчитать, сколько *********, зарабатывающих себе на жизнь политической проституцией, среди авторов исследования. Сделай наконец обещанное - проведи референдум и спроси у народа: "Кто я и шо мне делать?". И два варианта ответа - из трех слов и двух слов...