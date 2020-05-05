УКР
Від ОП не виходить жодних ініціатив щодо звільнення Ситника, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслює, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив щодо зміни директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

"З боку Офісу Президента ніяких ініціатив з цього приводу не було. Нам багато ставили запитань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів в парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб якийсь законопроєкт з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту", - сказав він у ході онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак зазначив, що Офіс Президента завжди підтримує незалежність НАБУ. "Дуже багато очікувань, надій, і вважаю, що цей орган буде працювати ще більш ефективно. Це дуже важливий орган", - вказав він.

Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні і підтримці міжнародної спільноти".

Також читайте: МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".

Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

НАБУ (5504) Ситник Артем (863) Єрмак Андрій (1427) Офіс Президента (2060)
+7
Почему "глава офиса" занимается чем-то ещё помимо проветривания помещения и регулярных поставок туалетной бумаги для сотрудников ? Разве вопросы внутренней и внешней политики - его дело ? Разве он получал народный мандат на выборах ?
Самозванец он.
05.05.2020 09:30 Відповісти
+7
Спочатку піди в те НАБУ і добровільно напиши заяву про вчинені тобою і братом злочини.Потім добросовісно співпрацюй зі слідством по кожному епізодові,розповідай про спільників,організатора,поверни кошти і це тобі зарахується в суді.
05.05.2020 09:37 Відповісти
+3
Печально что потихоньку всё скатывается в какой-то бесконечный пи*дёж.
05.05.2020 09:29 Відповісти
Потрібно посадити коломойського в тюрму і тоді не буде кому організовувати всі ці кримінальні процеси впливу на Україну.
05.05.2020 09:27 Відповісти
Печально что потихоньку всё скатывается в какой-то бесконечный пи*дёж.
05.05.2020 09:29 Відповісти
Они больше ничего не умеют. Эти люди 30 лет выполняют приказы и сценарии, написанные для них австрийскими Хозяевами. Для руководства страной нужны совсем другие люди, после зачистки гос.органов от всех зелёных проходимцев.
05.05.2020 09:31 Відповісти
Но тогда скажи От Кого , а то немы , а какие то силы.
05.05.2020 09:30 Відповісти
Значить точно звільнять.
05.05.2020 09:33 Відповісти
Ні не Звільнять , кишка тонка, - Ситника піддержують зовсім інші Люди.
05.05.2020 09:40 Відповісти
Почему "глава офиса" занимается чем-то ещё помимо проветривания помещения и регулярных поставок туалетной бумаги для сотрудников ? Разве вопросы внутренней и внешней политики - его дело ? Разве он получал народный мандат на выборах ?
Самозванец он.
05.05.2020 09:30 Відповісти
Спочатку піди в те НАБУ і добровільно напиши заяву про вчинені тобою і братом злочини.Потім добросовісно співпрацюй зі слідством по кожному епізодові,розповідай про спільників,організатора,поверни кошти і це тобі зарахується в суді.
05.05.2020 09:37 Відповісти
Ермак, тебе звизда 😉😉😉
05.05.2020 09:43 Відповісти
ситника з їрмаком треба закоптить і в музей здати
05.05.2020 09:51 Відповісти
Инициативы никакой нету,только звоночки,да,Дерьмак?
05.05.2020 09:59 Відповісти
Внешнее управление не велит трогать Коррупционера во главе главного антикорОргана! Успешная работа...возврат в бюджет 14 тыш за квартал, миллиарды на содержание! 5 лет саботажа и преследования неугодных по указке из посольств.
05.05.2020 10:09 Відповісти
Ермаку верить, себя не уважать.
05.05.2020 10:20 Відповісти
05.05.2020 10:20 Відповісти
Чему удивляться-украинский народ выбрал эту власть и до сих пор даёт ей самый высокий рейтинг
05.05.2020 10:42 Відповісти
****ь, шо за страна-цирк! У кого ключи от клеток со зверями? Кто шакалов, которые спящего ведмедя из НАБУ покусали, из клеток выпустил? Блин, шо за бардак?
*****, а если серьезно. Обидно Вовочка, что ты всех 73% избирателей посчитал дебилам, которым твой фокус с роялем понравился! А есть еще такие, которые подкинули монету и поставили на тебя только потому, что ты не приватизировал н одного облэнерго - ну не хотелось лично доставать из под стрихи винтарь винтажный и зимний комплект шин жечь. Думал обойдеться! А ты блин ******** из телевизора - марионетка профессиональных базарных разводил. Тебе сильно повезет, если ты из этой жопы, в которую нас завел, выход найдешь! И главное перестань врать сам и запрети это делать своим подельникам - идиотов в стране, как сказало КМИС, не 73, а всего лишь 32%. И то еще нужно посчитать, сколько *********, зарабатывающих себе на жизнь политической проституцией, среди авторов исследования. Сделай наконец обещанное - проведи референдум и спроси у народа: "Кто я и шо мне делать?". И два варианта ответа - из трех слов и двух слов...
05.05.2020 10:46 Відповісти
 
 