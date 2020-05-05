Від ОП не виходить жодних ініціатив щодо звільнення Ситника, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслює, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив щодо зміни директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

"З боку Офісу Президента ніяких ініціатив з цього приводу не було. Нам багато ставили запитань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів в парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб якийсь законопроєкт з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту", - сказав він у ході онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак зазначив, що Офіс Президента завжди підтримує незалежність НАБУ. "Дуже багато очікувань, надій, і вважаю, що цей орган буде працювати ще більш ефективно. Це дуже важливий орган", - вказав він.

Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні і підтримці міжнародної спільноти".

Також читайте: МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".

Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.