1 686 16

От ОП не исходит никаких инициатив по увольнению Сытника, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что от Офиса Владимира Зеленского не исходят никакие инициативы по смене директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Со стороны Офиса Президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока что мне неизвестно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

Ермак отметил, что Офис Президента всегда поддерживает независимость НАБУ. "Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 о законопроекте, позволяющем уволить Сытника: "Угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества"

Ранее послы G7 в Украине заявили, что законопроект, позволяющем уволить Сытника, "угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества".

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", позволяющий уволить Сытника. Его авторы предлагают внести изменения в законы "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Автор: 

НАБУ (4602) Сытник (958) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828)
Топ комментарии
+7
Почему "глава офиса" занимается чем-то ещё помимо проветривания помещения и регулярных поставок туалетной бумаги для сотрудников ? Разве вопросы внутренней и внешней политики - его дело ? Разве он получал народный мандат на выборах ?
Самозванец он.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:30 Ответить
+7
Спочатку піди в те НАБУ і добровільно напиши заяву про вчинені тобою і братом злочини.Потім добросовісно співпрацюй зі слідством по кожному епізодові,розповідай про спільників,організатора,поверни кошти і це тобі зарахується в суді.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:37 Ответить
+3
Печально что потихоньку всё скатывается в какой-то бесконечный пи*дёж.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:29 Ответить
Потрібно посадити коломойського в тюрму і тоді не буде кому організовувати всі ці кримінальні процеси впливу на Україну.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:27 Ответить
Печально что потихоньку всё скатывается в какой-то бесконечный пи*дёж.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:29 Ответить
Они больше ничего не умеют. Эти люди 30 лет выполняют приказы и сценарии, написанные для них австрийскими Хозяевами. Для руководства страной нужны совсем другие люди, после зачистки гос.органов от всех зелёных проходимцев.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:31 Ответить
Но тогда скажи От Кого , а то немы , а какие то силы.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:30 Ответить
Значить точно звільнять.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:33 Ответить
Ні не Звільнять , кишка тонка, - Ситника піддержують зовсім інші Люди.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:40 Ответить
Почему "глава офиса" занимается чем-то ещё помимо проветривания помещения и регулярных поставок туалетной бумаги для сотрудников ? Разве вопросы внутренней и внешней политики - его дело ? Разве он получал народный мандат на выборах ?
Самозванец он.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:30 Ответить
Спочатку піди в те НАБУ і добровільно напиши заяву про вчинені тобою і братом злочини.Потім добросовісно співпрацюй зі слідством по кожному епізодові,розповідай про спільників,організатора,поверни кошти і це тобі зарахується в суді.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:37 Ответить
Ермак, тебе звизда 😉😉😉
показать весь комментарий
05.05.2020 09:43 Ответить
ситника з їрмаком треба закоптить і в музей здати
показать весь комментарий
05.05.2020 09:51 Ответить
Инициативы никакой нету,только звоночки,да,Дерьмак?
показать весь комментарий
05.05.2020 09:59 Ответить
Внешнее управление не велит трогать Коррупционера во главе главного антикорОргана! Успешная работа...возврат в бюджет 14 тыш за квартал, миллиарды на содержание! 5 лет саботажа и преследования неугодных по указке из посольств.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:09 Ответить
Ермаку верить, себя не уважать.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:20 Ответить
Від ОП не виходить жодних ініціатив щодо звільнення Ситника, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5095
показать весь комментарий
05.05.2020 10:20 Ответить
Чему удивляться-украинский народ выбрал эту власть и до сих пор даёт ей самый высокий рейтинг
показать весь комментарий
05.05.2020 10:42 Ответить
****ь, шо за страна-цирк! У кого ключи от клеток со зверями? Кто шакалов, которые спящего ведмедя из НАБУ покусали, из клеток выпустил? Блин, шо за бардак?
*****, а если серьезно. Обидно Вовочка, что ты всех 73% избирателей посчитал дебилам, которым твой фокус с роялем понравился! А есть еще такие, которые подкинули монету и поставили на тебя только потому, что ты не приватизировал н одного облэнерго - ну не хотелось лично доставать из под стрихи винтарь винтажный и зимний комплект шин жечь. Думал обойдеться! А ты блин ******** из телевизора - марионетка профессиональных базарных разводил. Тебе сильно повезет, если ты из этой жопы, в которую нас завел, выход найдешь! И главное перестань врать сам и запрети это делать своим подельникам - идиотов в стране, как сказало КМИС, не 73, а всего лишь 32%. И то еще нужно посчитать, сколько *********, зарабатывающих себе на жизнь политической проституцией, среди авторов исследования. Сделай наконец обещанное - проведи референдум и спроси у народа: "Кто я и шо мне делать?". И два варианта ответа - из трех слов и двух слов...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:46 Ответить
 
 