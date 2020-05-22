Від коронавірусу помер очільник Кременецької райради на Тернопільщині Стефанський
22 травня помер голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив його син.
"Сьогодні перестало битися серце найкращого батька, друга і просто світлої людини. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, що склалася, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього", - написав Олександр Стефанський.
Місцеве видання Новини Тернопільщини повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова РДА перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.
Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Кременецькому районі розташована Почаївська лавра УПЦ МП, в якій було зафіксовано спалах коронавірусу.
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Отруйні пари ртуті, а не сама ртуть в крові, не завадило б це знати як лікарю.
10.04.2020. Франция сообщила о 43 случаях сердечных приступов, связанных с лечением пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином, президент Дональд Трамп неоднократно рекламировал его как потенциальный «изменитель игры».
Поскольку в США накапливается до 29 миллионов доз препарата, который также используется для лечения волчанки и ревматоидного артрита, данные о побочных реакциях французского агентства по безопасности лекарств подчеркивают риск использования недоказанных методов лечения для предотвращения пандемии, которая убивает больше, чем 100 000 человек по всему миру. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/france-reports-heart-incidents-linked-to-drug-promoted-by-trump
Результаты,https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext опубликованные в The Lancet в пятницу, были посвящены изучению использования гидроксихлорохина или хлорохина как отдельно, так и в сочетании с макролидом второго поколения, а также связанной с этим безопасности и пользы у пациентов с диагнозом COVID-19. Хотя препараты считаются в целом безопасными, когда их назначают пациентам с малярией или аутоиммунным заболеванием, мало известно о потенциальных эффектах, которые они могут оказывать у пациентов с COVID-19.
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