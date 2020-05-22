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Новини Коронавірус і карантин
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Від коронавірусу помер очільник Кременецької райради на Тернопільщині Стефанський

22 травня помер голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив його син.

"Сьогодні перестало битися серце найкращого батька, друга і просто світлої людини. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, що склалася, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього", - написав Олександр Стефанський.

Місцеве видання Новини Тернопільщини повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова РДА перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.

Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Кременецькому районі розташована Почаївська лавра УПЦ МП, в якій було зафіксовано спалах коронавірусу.

Від коронавірусу помер очільник Кременецької райради на Тернопільщині Стефанський 01

Автор: 

карантин (18172) Почаїв (48) смерть (6742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+7
Мабуть через цю Лавру і прийшла до нього ця зараза. Але противникам карантину смерть не аргумент.
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22.05.2020 21:08
+4
Вони розповідають що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G. А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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22.05.2020 21:15
+4
От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский - Цензор.НЕТ 6374

..
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22.05.2020 21:18
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Мабуть через цю Лавру і прийшла до нього ця зараза. Але противникам карантину смерть не аргумент.
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22.05.2020 21:08 Відповісти
Вони розповідають що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G. А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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22.05.2020 21:15 Відповісти
Як лікар міг би і розказати людям про ризики лікування хінінами в купі з макролідами, від яких всі нормальні країни відмовились, а не муйню морозити.
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23.05.2020 06:19 Відповісти
А Ви, як антищеплениця, могли б загуглити де ще, окрім вакцин, є ртуть.
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23.05.2020 08:03 Відповісти
Я такого не казала ніколи. А лікар, який не робить собі щеплення від грипу і чекає на вакцину від ковіду - це смішно.
Отруйні пари ртуті, а не сама ртуть в крові, не завадило б це знати як лікарю.
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23.05.2020 08:37 Відповісти
Браво! То Ви таки за щеплення?
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23.05.2020 08:40 Відповісти
Лікар в нас уникає те, шо порушує його душевний спокій. Читає вибірково, шо подобається.
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23.05.2020 08:46 Відповісти
Ну розкажіть мені про чіпи в вакцині та мережу 5G.
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23.05.2020 08:51 Відповісти
Шукай дурних.
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23.05.2020 08:51 Відповісти
Есть адекватные люди, а есть паникеры вроде тебя. Люди мрут от разных болезней, но Вам свидетелям лоховируса это неведомо. 3-й месяц люди без работы. Сколько вам идиотам нужно еще продлевать карантин?
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22.05.2020 21:18 Відповісти
Панікер? Я кожен день гуляю, купую та іноді працюю на роботі. Тому є нормальні люди, а є брехуни типу тебе. Спокійніше, маринист!
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23.05.2020 05:16 Відповісти
выглядит не на 49, а на все 69 лет! может и диабет был, очень полный или не лечился.
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22.05.2020 22:20 Відповісти
Нормальний у нього був вигляд!
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23.05.2020 05:17 Відповісти
Хинин обладает как раз кардиотоксичностью.

10.04.2020. Франция сообщила о 43 случаях сердечных приступов, связанных с лечением пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином, президент Дональд Трамп неоднократно рекламировал его как потенциальный «изменитель игры».

Поскольку в США накапливается до 29 миллионов доз препарата, который также используется для лечения волчанки и ревматоидного артрита, данные о побочных реакциях французского агентства по безопасности лекарств подчеркивают риск использования недоказанных методов лечения для предотвращения пандемии, которая убивает больше, чем 100 000 человек по всему миру. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/france-reports-heart-incidents-linked-to-drug-promoted-by-trump
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23.05.2020 06:08 Відповісти
Исследование госпитализированных пациентов сhttps://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавирусом , которых лечили гидроксихлорохином - препарат, который президент Трамп сказал, что он принимал ежедневно в течение двух недель, чтобы предотвратить инфекцию, - а также хлорохином, другим препаратом, недавно рекламируемым как возможное антидот COVID-19, обнаружил повышенный риск смерти, связанный с обоими препаратами.

Результаты,https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext опубликованные в The Lancet в пятницу, были посвящены изучению использования гидроксихлорохина или хлорохина как отдельно, так и в сочетании с макролидом второго поколения, а также связанной с этим безопасности и пользы у пациентов с диагнозом COVID-19. Хотя препараты считаются в целом безопасными, когда их назначают пациентам с малярией или аутоиммунным заболеванием, мало известно о потенциальных эффектах, которые они могут оказывать у пациентов с COVID-19.
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23.05.2020 06:36 Відповісти
Лучше бы на его месте наполеон был.... а следом старик Кабаев.. теперь я понимаю почему в Украине вовками собак называют и свиней
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22.05.2020 21:08 Відповісти
От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский - Цензор.НЕТ 6374

..
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22.05.2020 21:18 Відповісти
Все теперь карантин до сентября. Все в подвал. Всем смерть пришла. Смотрим Ляшка по тв и ждем вакцину. Ломбард в каждый подвал приедет сам
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22.05.2020 21:19 Відповісти
Какие были хронические заболевания, ожирение есть, а далее?
Не надо людей запугивать, от страха больше умрет.
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22.05.2020 22:39 Відповісти
В штатах столетний дед выжил... Наличие хрони + методы лечения, продиктованные китайцами и ВОЗ, дают свои плоды. Потом будет как с тамифлю, когда ВОЗ убрал его из списка препаратов от свинячего гриппа. Теперь его включили в наш протокол по лечению ковида. Плюс кацапский никому нафиг не нужный арбидол под другим названием... А ВОЗ скажет, шо никому ничего не приказывал, просто рекомендовал. Кто за это все будет отвечать?
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23.05.2020 06:58 Відповісти
Царство небесне. Інфаркт чи інсульт. Нещодавно один азіатський будівельник упав з висотної новобудови на лівому березі Києва. Поки летів, помер від коронавірусу.
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23.05.2020 08:52 Відповісти
 
 