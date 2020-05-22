Від коронавірусу помер очільник Кременецької райради на Тернопільщині Стефанський

22 травня помер голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив його син.

"Сьогодні перестало битися серце найкращого батька, друга і просто світлої людини. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, що склалася, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього", - написав Олександр Стефанський.

Місцеве видання Новини Тернопільщини повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова РДА перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.

Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Кременецькому районі розташована Почаївська лавра УПЦ МП, в якій було зафіксовано спалах коронавірусу.