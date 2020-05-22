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Новости Коронавирус и карантин
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От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский

22 мая скончался глава Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил его сын.

"Сегодня перестало биться сердце самого лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией, публичных похорон не будет. Помолитесь, пожалуйста за него", - написал Александр Стефанский.

Местное издание Новости Тернопольщины сообщает, что у Владимира Стефанского был подтвержден коронавирус, глава РГА находился в больнице в Почаеве. Известно, что болезнь дала осложнение на сердце.

Владимиру Стефанскому было 49 лет. Кременецкий районный совет он возглавлял с 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Кременецком районе находится Почаевская лавра УПЦ МП, в которой была зафиксирована вспышка коронавируса. 

От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский 01

Автор: 

карантин (16729) Почаев (55) смерть (9214) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+7
Мабуть через цю Лавру і прийшла до нього ця зараза. Але противникам карантину смерть не аргумент.
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22.05.2020 21:08
+4
Вони розповідають що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G. А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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22.05.2020 21:15
+4
От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский - Цензор.НЕТ 6374

..
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22.05.2020 21:18
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Мабуть через цю Лавру і прийшла до нього ця зараза. Але противникам карантину смерть не аргумент.
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22.05.2020 21:08 Ответить
Вони розповідають що їх хочуть чіпувати і потім керувати ними через мережу 5G. А кацапи взагалі доказують що зі щепленнями Білл Гейтс хоче заразити їх вірусом гомосексуалізму.
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22.05.2020 21:15 Ответить
Як лікар міг би і розказати людям про ризики лікування хінінами в купі з макролідами, від яких всі нормальні країни відмовились, а не муйню морозити.
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23.05.2020 06:19 Ответить
А Ви, як антищеплениця, могли б загуглити де ще, окрім вакцин, є ртуть.
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23.05.2020 08:03 Ответить
Я такого не казала ніколи. А лікар, який не робить собі щеплення від грипу і чекає на вакцину від ковіду - це смішно.
Отруйні пари ртуті, а не сама ртуть в крові, не завадило б це знати як лікарю.
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23.05.2020 08:37 Ответить
Браво! То Ви таки за щеплення?
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23.05.2020 08:40 Ответить
Лікар в нас уникає те, шо порушує його душевний спокій. Читає вибірково, шо подобається.
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23.05.2020 08:46 Ответить
Ну розкажіть мені про чіпи в вакцині та мережу 5G.
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23.05.2020 08:51 Ответить
Шукай дурних.
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23.05.2020 08:51 Ответить
Есть адекватные люди, а есть паникеры вроде тебя. Люди мрут от разных болезней, но Вам свидетелям лоховируса это неведомо. 3-й месяц люди без работы. Сколько вам идиотам нужно еще продлевать карантин?
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22.05.2020 21:18 Ответить
Панікер? Я кожен день гуляю, купую та іноді працюю на роботі. Тому є нормальні люди, а є брехуни типу тебе. Спокійніше, маринист!
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23.05.2020 05:16 Ответить
выглядит не на 49, а на все 69 лет! может и диабет был, очень полный или не лечился.
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22.05.2020 22:20 Ответить
Нормальний у нього був вигляд!
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23.05.2020 05:17 Ответить
Хинин обладает как раз кардиотоксичностью.

10.04.2020. Франция сообщила о 43 случаях сердечных приступов, связанных с лечением пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином, президент Дональд Трамп неоднократно рекламировал его как потенциальный «изменитель игры».

Поскольку в США накапливается до 29 миллионов доз препарата, который также используется для лечения волчанки и ревматоидного артрита, данные о побочных реакциях французского агентства по безопасности лекарств подчеркивают риск использования недоказанных методов лечения для предотвращения пандемии, которая убивает больше, чем 100 000 человек по всему миру. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/france-reports-heart-incidents-linked-to-drug-promoted-by-trump
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23.05.2020 06:08 Ответить
Исследование госпитализированных пациентов сhttps://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавирусом , которых лечили гидроксихлорохином - препарат, который президент Трамп сказал, что он принимал ежедневно в течение двух недель, чтобы предотвратить инфекцию, - а также хлорохином, другим препаратом, недавно рекламируемым как возможное антидот COVID-19, обнаружил повышенный риск смерти, связанный с обоими препаратами.

Результаты,https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext опубликованные в The Lancet в пятницу, были посвящены изучению использования гидроксихлорохина или хлорохина как отдельно, так и в сочетании с макролидом второго поколения, а также связанной с этим безопасности и пользы у пациентов с диагнозом COVID-19. Хотя препараты считаются в целом безопасными, когда их назначают пациентам с малярией или аутоиммунным заболеванием, мало известно о потенциальных эффектах, которые они могут оказывать у пациентов с COVID-19.
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23.05.2020 06:36 Ответить
Лучше бы на его месте наполеон был.... а следом старик Кабаев.. теперь я понимаю почему в Украине вовками собак называют и свиней
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22.05.2020 21:08 Ответить
От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский - Цензор.НЕТ 6374

..
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22.05.2020 21:18 Ответить
Все теперь карантин до сентября. Все в подвал. Всем смерть пришла. Смотрим Ляшка по тв и ждем вакцину. Ломбард в каждый подвал приедет сам
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22.05.2020 21:19 Ответить
Какие были хронические заболевания, ожирение есть, а далее?
Не надо людей запугивать, от страха больше умрет.
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22.05.2020 22:39 Ответить
В штатах столетний дед выжил... Наличие хрони + методы лечения, продиктованные китайцами и ВОЗ, дают свои плоды. Потом будет как с тамифлю, когда ВОЗ убрал его из списка препаратов от свинячего гриппа. Теперь его включили в наш протокол по лечению ковида. Плюс кацапский никому нафиг не нужный арбидол под другим названием... А ВОЗ скажет, шо никому ничего не приказывал, просто рекомендовал. Кто за это все будет отвечать?
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23.05.2020 06:58 Ответить
Царство небесне. Інфаркт чи інсульт. Нещодавно один азіатський будівельник упав з висотної новобудови на лівому березі Києва. Поки летів, помер від коронавірусу.
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23.05.2020 08:52 Ответить
 
 