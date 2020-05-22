От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский

22 мая скончался глава Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил его сын.

"Сегодня перестало биться сердце самого лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией, публичных похорон не будет. Помолитесь, пожалуйста за него", - написал Александр Стефанский.

Местное издание Новости Тернопольщины сообщает, что у Владимира Стефанского был подтвержден коронавирус, глава РГА находился в больнице в Почаеве. Известно, что болезнь дала осложнение на сердце.

Владимиру Стефанскому было 49 лет. Кременецкий районный совет он возглавлял с 2015 года.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в Кременецком районе находится Почаевская лавра УПЦ МП, в которой была зафиксирована вспышка коронавируса.