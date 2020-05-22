От коронавируса скончался глава Кременецкого райсовета на Тернопольщине Стефанский
22 мая скончался глава Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил его сын.
"Сегодня перестало биться сердце самого лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией, публичных похорон не будет. Помолитесь, пожалуйста за него", - написал Александр Стефанский.
Местное издание Новости Тернопольщины сообщает, что у Владимира Стефанского был подтвержден коронавирус, глава РГА находился в больнице в Почаеве. Известно, что болезнь дала осложнение на сердце.
Владимиру Стефанскому было 49 лет. Кременецкий районный совет он возглавлял с 2015 года.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в Кременецком районе находится Почаевская лавра УПЦ МП, в которой была зафиксирована вспышка коронавируса.
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Отруйні пари ртуті, а не сама ртуть в крові, не завадило б це знати як лікарю.
10.04.2020. Франция сообщила о 43 случаях сердечных приступов, связанных с лечением пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином, президент Дональд Трамп неоднократно рекламировал его как потенциальный «изменитель игры».
Поскольку в США накапливается до 29 миллионов доз препарата, который также используется для лечения волчанки и ревматоидного артрита, данные о побочных реакциях французского агентства по безопасности лекарств подчеркивают риск использования недоказанных методов лечения для предотвращения пандемии, которая убивает больше, чем 100 000 человек по всему миру. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/france-reports-heart-incidents-linked-to-drug-promoted-by-trump
Результаты,https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext опубликованные в The Lancet в пятницу, были посвящены изучению использования гидроксихлорохина или хлорохина как отдельно, так и в сочетании с макролидом второго поколения, а также связанной с этим безопасности и пользы у пациентов с диагнозом COVID-19. Хотя препараты считаются в целом безопасными, когда их назначают пациентам с малярией или аутоиммунным заболеванием, мало известно о потенциальных эффектах, которые они могут оказывать у пациентов с COVID-19.
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Не надо людей запугивать, от страха больше умрет.