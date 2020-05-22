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Новини Коронавірус і карантин
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Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.

Про це заявили в п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В певному сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки росте кількість випадків захворювання", - сказав на пресконференції керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян.

Бразилія зараз посідає третій рядок у списку країн із найбільшою кількістю заражених. У цій країні коронавірус діагностували у 314,7 тис. осіб, померло 20,2 тис. хворих. У Перу кількість випадків зараження COVID-19 досягла 108,7 тис., померли в цій країні понад 3,1 тис. осіб. У Чилі зараження виявили у 61,8 тис. осіб, померли 630 осіб, в Еквадорі - у 35,8 тис. осіб знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.

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Автор: 

Бразилія (278) ВООЗ (770) карантин (18172) пандемія (126) Перу (26) Чилі (31) Еквадор (28) епідемія (218) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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Топ коментарі
+9
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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22.05.2020 22:44
+7
А по вашей логике - эпицентром должна быть Беларусь и Швеция. И где там горы трупов? Вы продажные шлюхи. Паникеры
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22.05.2020 22:01
+6
На Півдні тепло...найтепліше місце - це Південний Полюс...
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22.05.2020 22:12
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Про Норвегию не знаю как считают но по примеру шведов они пооткрывали детские садики и школым несколько недель назад и данцы тоже . А не шведы закрылись. Еще раз у шведов керують врачи этим процесом а не политшаманы. А в профессии прежде всего репутация.У политиков во время предвидеть вот и вся разница.
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23.05.2020 09:22 Відповісти
В Киеве за сутки 47 случаев в день на 3 млн. и детсады открывают. Почему норвежцам не открыть при от8 до 28 в день на 5 млн?
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23.05.2020 10:13 Відповісти
Потму что если баранобесие разганяют то это кому то нужно. ,Геть по пещерам злой дух ковид к нам идет' . Вот что хотят хозяева денег,чтоб им не мешали барановирусные. Эпидемии не было и нет. Медицинский факт 5% заболевших от населения Остальное дурака напугать а все ошибки он и сам сделает. Обычное сезонное ОРВИ вот что у нас.
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23.05.2020 10:26 Відповісти
У Шведов в последние дни свыше 600 новых случаев в день.
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23.05.2020 10:18 Відповісти
Ну сколько из 600 заболело? Случай будет у каждого как и с остальными 200- ми вирусов
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23.05.2020 10:29 Відповісти
600. Но лихо у Вас "свыше 600 стало 600". 20.05 там было 724 новых случая за сутки.
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23.05.2020 10:44 Відповісти
Прививка или имунитет это есть заражение,случай как у нас пишут. Но болеть не обезательно. Малярией в Африке заражены все. Но болеют в основнм приезжие которые имели счастье не заразится до этого. Заразится не значит болеть.
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23.05.2020 12:40 Відповісти
Иммунитет это наличие антител к опр антигену. Прививки делают и неживыми вакцинами или анатоксинами. Это вовсе не заражение. Но от ковида вакцины нет. Такчто все 600- это положительные ПЦР тесты, те живой вирус в организме.
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23.05.2020 13:10 Відповісти
Отой віз у США. Пора Трампу викинути на смітник старозавітну рухлядь і замінити на людське.
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23.05.2020 08:49 Відповісти
У нормально страны не будет медаль со знаком Сатаны.
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23.05.2020 09:55 Відповісти
А Парашная ********* не очаг?? Это самый большой очаг заразы на планете + еще и стату по околевшим мацкалам скрывают.
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23.05.2020 11:55 Відповісти
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