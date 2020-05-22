Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.

Про це заявили в п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В певному сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки росте кількість випадків захворювання", - сказав на пресконференції керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян.

Бразилія зараз посідає третій рядок у списку країн із найбільшою кількістю заражених. У цій країні коронавірус діагностували у 314,7 тис. осіб, померло 20,2 тис. хворих. У Перу кількість випадків зараження COVID-19 досягла 108,7 тис., померли в цій країні понад 3,1 тис. осіб. У Чилі зараження виявили у 61,8 тис. осіб, померли 630 осіб, в Еквадорі - у 35,8 тис. осіб знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.

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