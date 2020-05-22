Новый эпицентр COVID-19 - Южная Америка, - ВОЗ

Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.

Об этом заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания", - сказал на пресс-конференции руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Бразилия сейчас занимает третью строчку в списке стран с наибольшим число зараженных. В этой стране коронавирус диагностировали у 314,7 тыс. человек, скончались 20,2 тыс. заболевших. В Перу число случаев заражения COVID-19 достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражение обнаружили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

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