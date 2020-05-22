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Новости Коронавирус и карантин
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Новый эпицентр COVID-19 - Южная Америка, - ВОЗ

Новый эпицентр COVID-19 - Южная Америка, - ВОЗ

Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.

Об этом заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания", - сказал на пресс-конференции руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Бразилия сейчас занимает третью строчку в списке стран с наибольшим число зараженных. В этой стране коронавирус диагностировали у 314,7 тыс. человек, скончались 20,2 тыс. заболевших. В Перу число случаев заражения COVID-19 достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражение обнаружили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

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Автор: 

Бразилия (304) ВОЗ (777) карантин (16729) пандемия (113) Перу (34) Чили (41) Эквадор (23) эпидемия (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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Топ комментарии
+9
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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22.05.2020 22:44
+7
А по вашей логике - эпицентром должна быть Беларусь и Швеция. И где там горы трупов? Вы продажные шлюхи. Паникеры
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22.05.2020 22:01
+6
На Півдні тепло...найтепліше місце - це Південний Полюс...
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22.05.2020 22:12
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Про Норвегию не знаю как считают но по примеру шведов они пооткрывали детские садики и школым несколько недель назад и данцы тоже . А не шведы закрылись. Еще раз у шведов керують врачи этим процесом а не политшаманы. А в профессии прежде всего репутация.У политиков во время предвидеть вот и вся разница.
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23.05.2020 09:22 Ответить
В Киеве за сутки 47 случаев в день на 3 млн. и детсады открывают. Почему норвежцам не открыть при от8 до 28 в день на 5 млн?
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23.05.2020 10:13 Ответить
Потму что если баранобесие разганяют то это кому то нужно. ,Геть по пещерам злой дух ковид к нам идет' . Вот что хотят хозяева денег,чтоб им не мешали барановирусные. Эпидемии не было и нет. Медицинский факт 5% заболевших от населения Остальное дурака напугать а все ошибки он и сам сделает. Обычное сезонное ОРВИ вот что у нас.
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23.05.2020 10:26 Ответить
У Шведов в последние дни свыше 600 новых случаев в день.
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23.05.2020 10:18 Ответить
Ну сколько из 600 заболело? Случай будет у каждого как и с остальными 200- ми вирусов
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23.05.2020 10:29 Ответить
600. Но лихо у Вас "свыше 600 стало 600". 20.05 там было 724 новых случая за сутки.
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23.05.2020 10:44 Ответить
Прививка или имунитет это есть заражение,случай как у нас пишут. Но болеть не обезательно. Малярией в Африке заражены все. Но болеют в основнм приезжие которые имели счастье не заразится до этого. Заразится не значит болеть.
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23.05.2020 12:40 Ответить
Иммунитет это наличие антител к опр антигену. Прививки делают и неживыми вакцинами или анатоксинами. Это вовсе не заражение. Но от ковида вакцины нет. Такчто все 600- это положительные ПЦР тесты, те живой вирус в организме.
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23.05.2020 13:10 Ответить
Отой віз у США. Пора Трампу викинути на смітник старозавітну рухлядь і замінити на людське.
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23.05.2020 08:49 Ответить
У нормально страны не будет медаль со знаком Сатаны.
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23.05.2020 09:55 Ответить
А Парашная ********* не очаг?? Это самый большой очаг заразы на планете + еще и стату по околевшим мацкалам скрывают.
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23.05.2020 11:55 Ответить
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