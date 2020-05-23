Польща дозволила в'їзд студентам своїх вузів із України та інших країн

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав поправку до регламенту про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Поправка до регламенту поширює каталог осіб, яким надано дозвіл на в'їзд на територію Польщі, включаючи водіїв, які здійснюють міжнародний транспорт та подорожуючих транзитом іншими транспортними засобами. Каталог осіб, яким надано дозвіл на в'їзд до Польщі, також включає учнів та студентів, які навчаються в Польщі та громадян країн-членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації для подорожі через Польщу до місця проживання чи перебування, тривалістю не більше 12-и годин, рахованих від моменту перетину кордону. Ці особи також звільнені від карантину.

За даними Міністерства, необхідність включення учнів та студентів до категорій, які мають право перетинати кордон, є результатом розкладу іспитів, прийнятого Міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових та середніх школах.

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