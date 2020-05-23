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Новини Силовики
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Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як убивство

Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як убивство

За фактом смерті народного депутата Валерія Давиденка, слідчими столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Києві.

За даними поліції, 47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській.

О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичних правоохоронців Андрія Крищенка.

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням голови.

депутат (1772) Київ (19429) Нацполіція (15139) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) смерть (6742) вбивство (3083) Валерій Давиденко (4)


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Топ коментарі
+22
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5286
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23.05.2020 22:11
+12
Згадав крамольний анекдот 80-х:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, мать вашу, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, у нас все в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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23.05.2020 22:35
+10
Могу 35 млн назвать
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23.05.2020 22:10
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Хєращенко сказав,що самогубство--так і закриють
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23.05.2020 21:46 Відповісти
щоби той,хто це зробив.потім тебе не застрелив
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23.05.2020 21:56 Відповісти
А может наоборот, того который ето сделал завалят кореша убитого. Так и очистится страна. Ато меня постоянно бесит что как только завалят криминального авторитета или вора в законе так сразу вся мусарня на ногах ищут убийцу, как будто президента завалили. А как в центре Киева на Майдане расстреляли сотни людей при миллионах свидетелей и телекамерах, так за 6 лет не нашли виновных.
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23.05.2020 22:35 Відповісти
что как только завалят криминального авторитета или вора в законе так сразу вся мусарня на ногах ищут убийцу, как будто президента завалили

Ти помиляєшся,президент не авторитет.Ну на"вора"він тягне.і закон його захищає,тут ти правий
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26.05.2020 07:36 Відповісти
Свои посты антоша редактирует по ветру...
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23.05.2020 22:20 Відповісти
"Знайшли в туалеті": Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vbivstvo-nardepa-davidenko-gerashchenko-povidomiv-podrobici-novini-kiyeva-11008823.html
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23.05.2020 22:21 Відповісти
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 8613 https://censor.net/user/191702 Это называется: "Давление на следствие".
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23.05.2020 22:28 Відповісти
о сколько "само убийств" было в нашей Украине то само повесился... а наручники с заведенными назад руками забыли киллеры снять в спешке..киллеров потом самих где то..само ликвидировали.... но дело провели как самоубийство... то не мог реально человек метр 60 см допрыгнуть в высоту 3 метра до перекладины где была привязана веревка тем более девчонка и беременная но все одно сама повесилась.... то три раза в мозг стрелял почему не 4 и не 7 обойма?? а только ТРИ кто считал Ангел смерти???!! или киллер...????
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23.05.2020 22:38 Відповісти
Щось це нагадує. Зек єнакуєвський ******** тирити шапки в туалетах. Тут теж туалет.
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23.05.2020 21:48 Відповісти
какая нахрен разница?
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23.05.2020 21:54 Відповісти
Какое убийство, там видеокамеры на каждом шагу? Разве что уборщица-киллер...
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23.05.2020 21:56 Відповісти
Получается что таки прав Зеля - " Надо просто перестать стрелять . "
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23.05.2020 22:03 Відповісти
Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство - Цензор.НЕТ 4852

..
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23.05.2020 22:00 Відповісти
Приуныл немного
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23.05.2020 22:02 Відповісти
как-то ..нереально.....кровь только на полу... (как... в глупом сериале)
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23.05.2020 22:07 Відповісти
https://youtu.be/PSZ0paleC9M Згадалося ось оце ...
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23.05.2020 22:14 Відповісти
та еще не фсё! ..Cherchez la femme...))) почти .....(чем не мотивчик))))
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 3997
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23.05.2020 22:22 Відповісти
Хренасе швидкість, Страна певне ще вчора знала.
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23.05.2020 22:27 Відповісти
даже не сомневайтесь )))
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23.05.2020 22:29 Відповісти
Згадав крамольний анекдот 80-х:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, мать вашу, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, у нас все в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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23.05.2020 22:35 Відповісти
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 8822
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23.05.2020 22:07 Відповісти
Видно,Тохі сподобалось викладати фотки м'яса з кров'ю.
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23.05.2020 22:13 Відповісти
а может... постановка? и тогда тоха натурально ерепетился ))))
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23.05.2020 22:16 Відповісти
Может совесть замучила?
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23.05.2020 22:01 Відповісти
Ага. Совесть застрелила. А перед этим мучала и пытала.
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23.05.2020 22:05 Відповісти
Порошенко скоро так найдут?многих кинул
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23.05.2020 22:06 Відповісти
Назови хотя бы одного
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23.05.2020 22:09 Відповісти
Могу 35 млн назвать
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23.05.2020 22:10 Відповісти
Еще раз. Назови хотя бы одну фамилию, кого "кинул" Порошенко
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23.05.2020 22:21 Відповісти
народ України.. тобі мало?
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23.05.2020 23:20 Відповісти
застрелился и руки аккуратно сложил..но что бы красиво все было )))
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23.05.2020 22:06 Відповісти
и стены чистые...
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23.05.2020 22:08 Відповісти
Положення пістолета і руки не співпадають.Пістолет чомусь за ногою і рукав піджака розірваний.Не хотів стрілятись?
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23.05.2020 22:45 Відповісти
Пардон,піджак цілий.
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23.05.2020 22:49 Відповісти
Зеленский ***** )(уйла
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23.05.2020 22:23 Відповісти
Для справедливості порошенко такий самий - обидва лишили кордон України із окупантом відкритим - це для мене показник .
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23.05.2020 22:29 Відповісти
зебіл, а ти на кордоні один безбройний тримаш Україну на своїх голих плечах...
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23.05.2020 22:36 Відповісти
За себе переймайся.
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23.05.2020 22:13 Відповісти
там у них банда
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23.05.2020 22:10 Відповісти
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5286
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23.05.2020 22:11 Відповісти
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23.05.2020 22:14 Відповісти
На округу №208 тепер мають обрати нового народного депутата після того, як загинув Валерій Давиденко, що виграв тут вибори минулого року.
Начебто балотуватися на окрузі №208 має Олег Ляшко. На минулих виборах він не пройшов до парламенту зі своєю політсилою "Радикальна партія", не змігши подолати 5% бар'єр.
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23.05.2020 22:29 Відповісти
от и мотив
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23.05.2020 22:51 Відповісти
Ждем фотожабы с Ляшко-киллером.
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23.05.2020 23:04 Відповісти
Это точно не как у Бабченко?
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23.05.2020 22:12 Відповісти
Иммитация убийства для кого-то? наши часто используют такой трюк...
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23.05.2020 22:13 Відповісти
Блджад. Завжди смерть розслідується як убивство.
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23.05.2020 22:14 Відповісти
Это конечно что-то. "Самострел" из карабина, две пули в голову не снимая обуви не расследовали, а тут ....
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23.05.2020 22:15 Відповісти
- Надоела мне такая жизнь.
- Ну а чего вы не застрелитесь?
- Не хочу, чтобы обо мне писали в газетах.
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23.05.2020 22:19 Відповісти
мечтать не вредно зебил
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23.05.2020 22:22 Відповісти
Кацапсина в спам
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23.05.2020 22:22 Відповісти
ця наволоч лише на минулому тижні зарегилася...
Придивись, скільки їх прилізло за останні два тижні! Ніби щось готується, якийсь інфовибух...
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23.05.2020 22:27 Відповісти
Це точно, ось тільки той список, кого я побачив. Там номери реєстрації від 4699хх і далі:

https://censor.net/user/469914- 469914, https://censor.net/user/470149- 470149, https://censor.net/ua/user/470158- 470158, https://censor.net/user/470099- 470099, https://censor.net/ua/user/469874- 469874, https://censor.net/user/470083- 470083, https://censor.net/user/470062 470062https://censor.net/user/470062 https://censor.net/user/470059 470059https://censor.net/user/470059 https://censor.net/user/470059https://censor.net/user/470058- 470058, https://censor.net/user/470038- 470038, https://censor.net/user/469954 - 469954, https://censor.net/user/469994- 469994, https://censor.net/user/470232- 470232, https://censor.net/user/470287- 470287, https://censor.net/user/470144- 470144, https://censor.net/user/470115- 470115, https://censor.net/ua/user/470178- 470178, https://censor.net/user/470254- 470254, https://censor.net/user/470125- 470125, https://censor.net/user/470350#_blank- 470350, https://censor.net/user/470359- 470359, https://censor.net/user/470386- 470386, https://censor.net/user/470351- 470351, https://censor.net/ua/user/470615- 470615, https://censor.net/ua/user/470617- 470617, https://censor.net/user/470719- 470719, https://censor.net/user/470601- 470601, https://censor.net/user/470516- 470516, https://censor.net/user/470712- 470712, https://censor.net/ua/user/470740- 470740, https://censor.net/ua/user/470704- 470704, https://censor.net/user/470636- 470636, https://censor.net/user/470744- 470744(22.05.2020) Деякі з цих акаунтів вже деактивовані.
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24.05.2020 07:28 Відповісти
Держи селёдку.
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5170
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23.05.2020 22:23 Відповісти
Ну да, коллеги нардепы потребовали другую статью, чтобы покрутить политику и попиариться на трупе.
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23.05.2020 22:24 Відповісти
Главпрокурорша будет объявлять ему подозрение... ну, как Стерненко, хто в курсе ???
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23.05.2020 22:26 Відповісти
Ого, застрелили депутата Валерія Давиденко. Члена депутатської групи Довіра. Якась жесть відбувається в країні під час правління Зеленського. Щодня вбивства.
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23.05.2020 22:31 Відповісти
"Полиция расследует..."
Ойтанесмешитеменянаночь !!!
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23.05.2020 22:33 Відповісти
А что тут расследовать - Порошенко виноват.
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23.05.2020 23:06 Відповісти
2004-2013 - генеральний директор ТОВ "СП «Агродім». В 2007 разом із партнерами Юрієм Колобовим та Борисом Приходьком стає власником «Терра Банку». З травня 2013-го по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
Був фігурантом низки інших корупційних скандалів. Так, під час передвиборчої кампанії на парламентських виборах 2014 року його звинувачували у підкупі виборців та джинсі у ЗМІ і соцмережах. Після обрання народним депутатом він переписав свій бізнес на свою матір і називав себе достатньо бідною людиною, хоча володів колекцією дорогих годинників.
Народний депутат України 8 скликання. Обраний від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" за мажоритарним округом №208 (Чернігівська область). Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Входив до фракції "Блоку Петра Порошенка".

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині. ...

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/23/7252919/
Аграрій, голова колгоспу...
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23.05.2020 22:45 Відповісти
Зебилы, я знаю кто виноват. Это Порошенко. Не, ну точно. Опять же брата убил.
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23.05.2020 23:12 Відповісти
одним шоколадным поцем стало меньше
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23.05.2020 23:21 Відповісти
Да ты что. Это партнер зебилов. Друг Портнова и КО. Что ж ты так быстро все забыл
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23.05.2020 23:24 Відповісти
То ане на пару с ляшкой заступом.
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24.05.2020 23:43 Відповісти
Це ж треба.... явне вбивство вони кваліфікують як самогубство, а тут так одразу вбивство.
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24.05.2020 08:55 Відповісти
от Ксенія, все завжди знає.
Ксенія , а як треба?
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24.05.2020 20:37 Відповісти
Я просто порівняла.
У вас це викликало якісь проблеми ?
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24.05.2020 21:09 Відповісти
так. Я не довольний.
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24.05.2020 22:12 Відповісти
Дуже рідко вбивають депутатів. А ми їх так любимо...
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24.05.2020 09:01 Відповісти
 
 