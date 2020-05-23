Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як убивство
За фактом смерті народного депутата Валерія Давиденка, слідчими столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Києві.
За даними поліції, 47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській.
О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичних правоохоронців Андрія Крищенка.
Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.
Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням голови.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти помиляєшся,президент не авторитет.Ну на"вора"він тягне.і закон його захищає,тут ти правий
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vbivstvo-nardepa-davidenko-gerashchenko-povidomiv-podrobici-novini-kiyeva-11008823.html
..
1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, мать вашу, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, у нас все в порядке, Анварчик на парад собирается..."
Начебто балотуватися на окрузі №208 має Олег Ляшко. На минулих виборах він не пройшов до парламенту зі своєю політсилою "Радикальна партія", не змігши подолати 5% бар'єр.
- Ну а чего вы не застрелитесь?
- Не хочу, чтобы обо мне писали в газетах.
Придивись, скільки їх прилізло за останні два тижні! Ніби щось готується, якийсь інфовибух...
https://censor.net/user/469914- 469914, https://censor.net/user/470149- 470149, https://censor.net/ua/user/470158- 470158, https://censor.net/user/470099- 470099, https://censor.net/ua/user/469874- 469874, https://censor.net/user/470083- 470083, https://censor.net/user/470062 470062https://censor.net/user/470062 https://censor.net/user/470059 470059https://censor.net/user/470059 https://censor.net/user/470059https://censor.net/user/470058- 470058, https://censor.net/user/470038- 470038, https://censor.net/user/469954 - 469954, https://censor.net/user/469994- 469994, https://censor.net/user/470232- 470232, https://censor.net/user/470287- 470287, https://censor.net/user/470144- 470144, https://censor.net/user/470115- 470115, https://censor.net/ua/user/470178- 470178, https://censor.net/user/470254- 470254, https://censor.net/user/470125- 470125, https://censor.net/user/470350#_blank- 470350, https://censor.net/user/470359- 470359, https://censor.net/user/470386- 470386, https://censor.net/user/470351- 470351, https://censor.net/ua/user/470615- 470615, https://censor.net/ua/user/470617- 470617, https://censor.net/user/470719- 470719, https://censor.net/user/470601- 470601, https://censor.net/user/470516- 470516, https://censor.net/user/470712- 470712, https://censor.net/ua/user/470740- 470740, https://censor.net/ua/user/470704- 470704, https://censor.net/user/470636- 470636, https://censor.net/user/470744- 470744(22.05.2020) Деякі з цих акаунтів вже деактивовані.
Ойтанесмешитеменянаночь !!!
Був фігурантом низки інших корупційних скандалів. Так, під час передвиборчої кампанії на парламентських виборах 2014 року його звинувачували у підкупі виборців та джинсі у ЗМІ і соцмережах. Після обрання народним депутатом він переписав свій бізнес на свою матір і називав себе достатньо бідною людиною, хоча володів колекцією дорогих годинників.
Народний депутат України 8 скликання. Обраний від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" за мажоритарним округом №208 (Чернігівська область). Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Входив до фракції "Блоку Петра Порошенка".
Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині. ...
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/23/7252919/
Аграрій, голова колгоспу...
Ксенія , а як треба?
У вас це викликало якісь проблеми ?