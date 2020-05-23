Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як убивство

За фактом смерті народного депутата Валерія Давиденка, слідчими столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Києві.

За даними поліції, 47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській.

О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичних правоохоронців Андрія Крищенка.

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням голови.