Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство

По факту смерти народного депутата Валерия Давыденко, следователями столичной полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

По данным полиции, 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко", - говорится в сообщении.

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Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением головы.