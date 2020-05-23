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Новости Силовики
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Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство

Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство

По факту смерти народного депутата Валерия Давыденко, следователями столичной полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

По данным полиции, 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко", - говорится в сообщении.

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Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением головы.

Автор: 

депутат (3311) Киев (25489) Нацполиция (16434) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) смерть (9214) убийство (6479) Давыденко Валерий (14)


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Топ комментарии
+22
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5286
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23.05.2020 22:11
+12
Згадав крамольний анекдот 80-х:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, мать вашу, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, у нас все в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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23.05.2020 22:35
+10
Могу 35 млн назвать
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23.05.2020 22:10
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Хєращенко сказав,що самогубство--так і закриють
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23.05.2020 21:46 Ответить
щоби той,хто це зробив.потім тебе не застрелив
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23.05.2020 21:56 Ответить
А может наоборот, того который ето сделал завалят кореша убитого. Так и очистится страна. Ато меня постоянно бесит что как только завалят криминального авторитета или вора в законе так сразу вся мусарня на ногах ищут убийцу, как будто президента завалили. А как в центре Киева на Майдане расстреляли сотни людей при миллионах свидетелей и телекамерах, так за 6 лет не нашли виновных.
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23.05.2020 22:35 Ответить
что как только завалят криминального авторитета или вора в законе так сразу вся мусарня на ногах ищут убийцу, как будто президента завалили

Ти помиляєшся,президент не авторитет.Ну на"вора"він тягне.і закон його захищає,тут ти правий
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26.05.2020 07:36 Ответить
Свои посты антоша редактирует по ветру...
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23.05.2020 22:20 Ответить
"Знайшли в туалеті": Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/vbivstvo-nardepa-davidenko-gerashchenko-povidomiv-podrobici-novini-kiyeva-11008823.html
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23.05.2020 22:21 Ответить
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 8613 https://censor.net/user/191702 Это называется: "Давление на следствие".
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23.05.2020 22:28 Ответить
о сколько "само убийств" было в нашей Украине то само повесился... а наручники с заведенными назад руками забыли киллеры снять в спешке..киллеров потом самих где то..само ликвидировали.... но дело провели как самоубийство... то не мог реально человек метр 60 см допрыгнуть в высоту 3 метра до перекладины где была привязана веревка тем более девчонка и беременная но все одно сама повесилась.... то три раза в мозг стрелял почему не 4 и не 7 обойма?? а только ТРИ кто считал Ангел смерти???!! или киллер...????
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23.05.2020 22:38 Ответить
Щось це нагадує. Зек єнакуєвський ******** тирити шапки в туалетах. Тут теж туалет.
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23.05.2020 21:48 Ответить
какая нахрен разница?
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23.05.2020 21:54 Ответить
Какое убийство, там видеокамеры на каждом шагу? Разве что уборщица-киллер...
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23.05.2020 21:56 Ответить
Получается что таки прав Зеля - " Надо просто перестать стрелять . "
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23.05.2020 22:03 Ответить
Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство - Цензор.НЕТ 4852

..
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23.05.2020 22:00 Ответить
Приуныл немного
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23.05.2020 22:02 Ответить
как-то ..нереально.....кровь только на полу... (как... в глупом сериале)
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23.05.2020 22:07 Ответить
https://youtu.be/PSZ0paleC9M Згадалося ось оце ...
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23.05.2020 22:14 Ответить
та еще не фсё! ..Cherchez la femme...))) почти .....(чем не мотивчик))))
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 3997
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23.05.2020 22:22 Ответить
Хренасе швидкість, Страна певне ще вчора знала.
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23.05.2020 22:27 Ответить
даже не сомневайтесь )))
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23.05.2020 22:29 Ответить
Згадав крамольний анекдот 80-х:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, мать вашу, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, у нас все в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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23.05.2020 22:35 Ответить
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 8822
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23.05.2020 22:07 Ответить
Видно,Тохі сподобалось викладати фотки м'яса з кров'ю.
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23.05.2020 22:13 Ответить
а может... постановка? и тогда тоха натурально ерепетился ))))
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23.05.2020 22:16 Ответить
Может совесть замучила?
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23.05.2020 22:01 Ответить
Ага. Совесть застрелила. А перед этим мучала и пытала.
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23.05.2020 22:05 Ответить
Порошенко скоро так найдут?многих кинул
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23.05.2020 22:06 Ответить
Назови хотя бы одного
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23.05.2020 22:09 Ответить
Могу 35 млн назвать
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23.05.2020 22:10 Ответить
Еще раз. Назови хотя бы одну фамилию, кого "кинул" Порошенко
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23.05.2020 22:21 Ответить
народ України.. тобі мало?
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23.05.2020 23:20 Ответить
застрелился и руки аккуратно сложил..но что бы красиво все было )))
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23.05.2020 22:06 Ответить
и стены чистые...
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23.05.2020 22:08 Ответить
Положення пістолета і руки не співпадають.Пістолет чомусь за ногою і рукав піджака розірваний.Не хотів стрілятись?
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23.05.2020 22:45 Ответить
Пардон,піджак цілий.
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23.05.2020 22:49 Ответить
Зеленский ***** )(уйла
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23.05.2020 22:23 Ответить
Для справедливості порошенко такий самий - обидва лишили кордон України із окупантом відкритим - це для мене показник .
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23.05.2020 22:29 Ответить
зебіл, а ти на кордоні один безбройний тримаш Україну на своїх голих плечах...
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23.05.2020 22:36 Ответить
За себе переймайся.
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23.05.2020 22:13 Ответить
там у них банда
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23.05.2020 22:10 Ответить
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5286
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23.05.2020 22:11 Ответить
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23.05.2020 22:14 Ответить
На округу №208 тепер мають обрати нового народного депутата після того, як загинув Валерій Давиденко, що виграв тут вибори минулого року.
Начебто балотуватися на окрузі №208 має Олег Ляшко. На минулих виборах він не пройшов до парламенту зі своєю політсилою "Радикальна партія", не змігши подолати 5% бар'єр.
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23.05.2020 22:29 Ответить
от и мотив
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23.05.2020 22:51 Ответить
Ждем фотожабы с Ляшко-киллером.
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23.05.2020 23:04 Ответить
Это точно не как у Бабченко?
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23.05.2020 22:12 Ответить
Иммитация убийства для кого-то? наши часто используют такой трюк...
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23.05.2020 22:13 Ответить
Блджад. Завжди смерть розслідується як убивство.
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23.05.2020 22:14 Ответить
Это конечно что-то. "Самострел" из карабина, две пули в голову не снимая обуви не расследовали, а тут ....
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23.05.2020 22:15 Ответить
- Надоела мне такая жизнь.
- Ну а чего вы не застрелитесь?
- Не хочу, чтобы обо мне писали в газетах.
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23.05.2020 22:19 Ответить
мечтать не вредно зебил
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23.05.2020 22:22 Ответить
Кацапсина в спам
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23.05.2020 22:22 Ответить
ця наволоч лише на минулому тижні зарегилася...
Придивись, скільки їх прилізло за останні два тижні! Ніби щось готується, якийсь інфовибух...
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23.05.2020 22:27 Ответить
Це точно, ось тільки той список, кого я побачив. Там номери реєстрації від 4699хх і далі:

https://censor.net/user/469914- 469914, https://censor.net/user/470149- 470149, https://censor.net/ua/user/470158- 470158, https://censor.net/user/470099- 470099, https://censor.net/ua/user/469874- 469874, https://censor.net/user/470083- 470083, https://censor.net/user/470062 470062https://censor.net/user/470062 https://censor.net/user/470059 470059https://censor.net/user/470059 https://censor.net/user/470059https://censor.net/user/470058- 470058, https://censor.net/user/470038- 470038, https://censor.net/user/469954 - 469954, https://censor.net/user/469994- 469994, https://censor.net/user/470232- 470232, https://censor.net/user/470287- 470287, https://censor.net/user/470144- 470144, https://censor.net/user/470115- 470115, https://censor.net/ua/user/470178- 470178, https://censor.net/user/470254- 470254, https://censor.net/user/470125- 470125, https://censor.net/user/470350#_blank- 470350, https://censor.net/user/470359- 470359, https://censor.net/user/470386- 470386, https://censor.net/user/470351- 470351, https://censor.net/ua/user/470615- 470615, https://censor.net/ua/user/470617- 470617, https://censor.net/user/470719- 470719, https://censor.net/user/470601- 470601, https://censor.net/user/470516- 470516, https://censor.net/user/470712- 470712, https://censor.net/ua/user/470740- 470740, https://censor.net/ua/user/470704- 470704, https://censor.net/user/470636- 470636, https://censor.net/user/470744- 470744(22.05.2020) Деякі з цих акаунтів вже деактивовані.
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24.05.2020 07:28 Ответить
Держи селёдку.
Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство - Цензор.НЕТ 5170
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23.05.2020 22:23 Ответить
Ну да, коллеги нардепы потребовали другую статью, чтобы покрутить политику и попиариться на трупе.
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23.05.2020 22:24 Ответить
Главпрокурорша будет объявлять ему подозрение... ну, как Стерненко, хто в курсе ???
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23.05.2020 22:26 Ответить
Ого, застрелили депутата Валерія Давиденко. Члена депутатської групи Довіра. Якась жесть відбувається в країні під час правління Зеленського. Щодня вбивства.
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23.05.2020 22:31 Ответить
"Полиция расследует..."
Ойтанесмешитеменянаночь !!!
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23.05.2020 22:33 Ответить
А что тут расследовать - Порошенко виноват.
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23.05.2020 23:06 Ответить
2004-2013 - генеральний директор ТОВ "СП «Агродім». В 2007 разом із партнерами Юрієм Колобовим та Борисом Приходьком стає власником «Терра Банку». З травня 2013-го по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
Був фігурантом низки інших корупційних скандалів. Так, під час передвиборчої кампанії на парламентських виборах 2014 року його звинувачували у підкупі виборців та джинсі у ЗМІ і соцмережах. Після обрання народним депутатом він переписав свій бізнес на свою матір і називав себе достатньо бідною людиною, хоча володів колекцією дорогих годинників.
Народний депутат України 8 скликання. Обраний від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" за мажоритарним округом №208 (Чернігівська область). Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Входив до фракції "Блоку Петра Порошенка".

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині. ...

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/23/7252919/
Аграрій, голова колгоспу...
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23.05.2020 22:45 Ответить
Зебилы, я знаю кто виноват. Это Порошенко. Не, ну точно. Опять же брата убил.
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23.05.2020 23:12 Ответить
одним шоколадным поцем стало меньше
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23.05.2020 23:21 Ответить
Да ты что. Это партнер зебилов. Друг Портнова и КО. Что ж ты так быстро все забыл
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23.05.2020 23:24 Ответить
То ане на пару с ляшкой заступом.
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24.05.2020 23:43 Ответить
Це ж треба.... явне вбивство вони кваліфікують як самогубство, а тут так одразу вбивство.
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24.05.2020 08:55 Ответить
от Ксенія, все завжди знає.
Ксенія , а як треба?
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24.05.2020 20:37 Ответить
Я просто порівняла.
У вас це викликало якісь проблеми ?
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24.05.2020 21:09 Ответить
так. Я не довольний.
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24.05.2020 22:12 Ответить
Дуже рідко вбивають депутатів. А ми їх так любимо...
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24.05.2020 09:01 Ответить
 
 