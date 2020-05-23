Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події. ФОТО 18+

Тіло народного депутата Валерія Давиденка без ознак життя виявила прибиральниця. Поруч з тілом був знайдений пістолет. Увага! Фото для перегляду особам старшим за 18 років.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, "огляд місця події здійснюється за участю представників прокуратури міста Києва та Офісу Генерального прокурора".

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Огляд місця події здійснюється за участі представників прокуратури міста Києва та Офісу Генерального прокурора

Тривають першочергові слідчі дії для з’ясування обставин.

Також на сайті ОГПУ оприлюднено фото пістолета.

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Фото з місця події опублікувало tk.media.

Як повідомляє видання, Давиденко Валерій Миколайович - нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу "Довіра". Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.

Зазначимо, що останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус в його виборчому окрузі.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.