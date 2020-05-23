Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия. ФОТО 18+
Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора".
"Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование будет осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - отмечается в сообщении.
Также на сайте ОГПУ обнародовано фото пистолета.
Фото с места события опубликовало tk.media.
Как сообщает издание, Давыденко Валерий Николаевич - нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу "Доверие". Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.
Отметим, что последняя запись на facebook-странице Давыденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Може через обмеженність ресурсів у першу чергу захищають своїх, а вже потів всіх решту?
У них якийсь пунктік на фекально-генітальній тематиці
Хто стріляється в туалеті?
БРЄД підставний.
Уж не убили ли . . .
Тим більше цей туалетний натяк - мордовські шлюхи мабуть були задіяні
Большинство людей почему-то упорно принимают простые явления за сложно-конспирологические: им так больше нравится: им так интереснее. Примитивно-обывательское восприятие.
https://rg.ru/2019/03/24/poroshenko-obvinili-v-ubijstve-brata.html Порошенко обвинили в убийстве брата - Российская газета
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https://tk.media/news/dnr-obyavila-v-rozysk-poroshenko-ego-obvinyayut-v-ubiystve-komandira-motoroly-2020-03-25 "ДНР" объявила в розыск Порошенко. Его обвиняют в ...
Чья крававая рука прервала жизнь народного избранника ???
скорее всего если разрешить стволы и закон норм. сделать то немало бандитов сядет на бутылку, что Авакову не понравится.