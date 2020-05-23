Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия. ФОТО 18+

Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора".

"Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование будет осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - отмечается в сообщении.

Также на сайте ОГПУ обнародовано фото пистолета.

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Фото с места события опубликовало tk.media.

Как сообщает издание, Давыденко Валерий Николаевич - нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу "Доверие". Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.

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Отметим, что последняя запись на facebook-странице Давыденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.