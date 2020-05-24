Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом у неділю за звинуваченням у корупції. При цьому він продовжить очолювати уряд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС. Уперше в історії Ізраїлю лідер держави буде обвинуваченим на судовому процесі.

Нетаньяху звинуватили у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Це три різні справи, відомих як "1000", "2000" і "4000":

- Справа 1000 - шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків - головним чином, сигар і пляшок шампанського - від впливових бізнесменів в обмін на послуги;

- Справа 2000 - шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в пропозиції допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення;

- Справа 4000 - хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху, за версією слідства, просував рішення, сприятливі для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Шаула Єловича, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

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Нетаньяху заперечує всі звинувачення і відмовляється піти у відставку. Він називає звинувачення "полюванням на відьом", організованим політичними опонентами. Присягу на посаді глави уряду національної єдності Нетаньяху склав всього тиждень тому.