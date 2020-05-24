Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом у неділю за звинуваченням у корупції. При цьому він продовжить очолювати уряд.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС. Уперше в історії Ізраїлю лідер держави буде обвинуваченим на судовому процесі.
Нетаньяху звинуватили у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Це три різні справи, відомих як "1000", "2000" і "4000":
- Справа 1000 - шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків - головним чином, сигар і пляшок шампанського - від впливових бізнесменів в обмін на послуги;
- Справа 2000 - шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в пропозиції допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення;
- Справа 4000 - хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху, за версією слідства, просував рішення, сприятливі для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Шаула Єловича, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.
Нетаньяху заперечує всі звинувачення і відмовляється піти у відставку. Він називає звинувачення "полюванням на відьом", організованим політичними опонентами. Присягу на посаді глави уряду національної єдності Нетаньяху склав всього тиждень тому.
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Берни Сандерс? тот, который тоже коммунист-фашист... Ну тогда понятно, "свой своего видит из далека"
- мы таким не занимаемся!
"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
Але, так вдало вийшло!!
🤣🤣
це ж так прекрасно, коли тупа гебнява срака буде підгоряти до кінця своїх жалюгідних днів!
помилки не буде!
У Порошенко два канала,которые 24/7 если сказать,что "позитивно освещают" все свершения "солнцеликого", это ничего не сказать... У Ганапольского уже язык в мозолях от этого "позитивного освещения"...
2. У Порошенка один канал. "5".
3. "Власник "Прямого" і роботодавець Ганапольского- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Макеенко .
Це ж треба, ніхто й не знав, що ці два канала формують громадську думку всього населення України.
4. Не підкажете, скільки каналів 24/7 відмазують зашкари, видаючи їх за здобутки, "велічайшего Янелоха42рочки"?
Может сменщику повезет ?
Зато жид КАЛОмойский - миллиарды, баксов !!!