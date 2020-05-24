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Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції

Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом у неділю за звинуваченням у корупції. При цьому він продовжить очолювати уряд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС. Уперше в історії Ізраїлю лідер держави буде обвинуваченим на судовому процесі.

Нетаньяху звинуватили у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Це три різні справи, відомих як "1000", "2000" і "4000":

- Справа 1000 - шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків - головним чином, сигар і пляшок шампанського - від впливових бізнесменів в обмін на послуги;

- Справа 2000 - шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в пропозиції допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення;

- Справа 4000 - хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху, за версією слідства, просував рішення, сприятливі для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Шаула Єловича, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Також читайте: Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

Нетаньяху заперечує всі звинувачення і відмовляється піти у відставку. Він називає звинувачення "полюванням на відьом", організованим політичними опонентами. Присягу на посаді глави уряду національної єдності Нетаньяху склав всього тиждень тому.

Ізраїль (1639) корупція (4680) шахрайство (1078) Нетаньягу Беньямін (169) суд (11662)


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Топ коментарі
+17
Молодцы израильтяне что судят своих коррупционеров, а наши украинские евреи только прикрывают коррупцию ,за Украинский народ я молчу,потому что он ленивый и и лениться управлять своим государством,потому что ему достаточно своего куска земли и своей хаты с краю . Вот не приучены украинцы к единению в Общины ,которые являются фундаментом государства чтобы потом самим и без помощи Мацквы и...
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24.05.2020 15:56
+10
Дружба с ****** токсична...
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24.05.2020 18:13
+9
друзів ***** можна всіх сміливо брати за корупцію
помилки не буде!
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24.05.2020 16:16
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в 101 раз - а потім він знову стане ПРемьером )))
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24.05.2020 15:51 Відповісти
Давно пора этого полудиктатора гнать в три шеи. Бен Сандерс красиво сказал про Израиль "Долг Америки помогать Израилю и мы будем это делать, но сейчас там у власти фашист" Сложно не согласиться с известным американским политиком.
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24.05.2020 15:52 Відповісти
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=off&sa=X&nirf=%D0%91%D0%B5%D0%BD+%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81&biw=1440&bih=761&sxsrf=ALeKk02S9CMPCkFnoGb0L_wjsbnFzeRFkQ:1590325561926&q=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-*********************************************************************************************************************************************************&ved=2ahUKEwibg8ixyMzpAhXhkosKHYwIAWgQ6RMwFXoECAwQBA

Берни Сандерс? тот, который тоже коммунист-фашист... Ну тогда понятно, "свой своего видит из далека"
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24.05.2020 16:07 Відповісти
Не мели чушь, какой такой "коммунист-фашист" так 80 летние бабушки с Юзовки думают и вы туда же.
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24.05.2020 16:46 Відповісти
Про него пишут, шо он таки левак.
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24.05.2020 16:58 Відповісти
Те що для 80-річної бабусі з Юзовки буде комуністом, для пересічного американця буде фашистом.
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24.05.2020 17:08 Відповісти
Бен Сандерс-маразматик-шлемазл.
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24.05.2020 21:41 Відповісти
У нас на много проще:
- мы таким не занимаемся!
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24.05.2020 15:53 Відповісти
Молодцы израильтяне что судят своих коррупционеров, а наши украинские евреи только прикрывают коррупцию ,за Украинский народ я молчу,потому что он ленивый и и лениться управлять своим государством,потому что ему достаточно своего куска земли и своей хаты с краю . Вот не приучены украинцы к единению в Общины ,которые являются фундаментом государства чтобы потом самим и без помощи Мацквы и...
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24.05.2020 15:56 Відповісти
Это зюзикам привет из родины
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24.05.2020 16:01 Відповісти
Садить зелю за откат от Гереги, когда будем?
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24.05.2020 20:37 Відповісти
Запитайте у Свина- одна контора..)))
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24.05.2020 20:40 Відповісти
Я спрашиваю у избирателя клоуна, шо не так?
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24.05.2020 20:53 Відповісти
Ви один з них, але латентний!

"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
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24.05.2020 21:02 Відповісти
Аааа, ну да.Вы ушлёпки ниучом не уиноваты... Ну сосите дальше, лохторат портновский
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24.05.2020 22:57 Відповісти
Я не хотів Вас зобідити..
Але, так вдало вийшло!!
🤣🤣
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24.05.2020 23:01 Відповісти
Обидеть? Вы? Меня? Какое у вас раздутое ЧСВ.
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24.05.2020 23:04 Відповісти
не виправдовуйся
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25.05.2020 08:21 Відповісти
Такі дрібниці...
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24.05.2020 15:59 Відповісти
А у нас навіть за держзраду не судитимуть, бо наступник- такий самий, як і попередник. Тому так і живем, що злочинці, при владі, не сидять по в"язницях.
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24.05.2020 16:01 Відповісти
скабеева! перелогинься!
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25.05.2020 11:12 Відповісти
разом з "Г+Г" за "позитивное освещение"
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24.05.2020 16:13 Відповісти
https://censor.net/user/401076 А чому ж тоді, ваш Соєвий, із Зе голосує, за продаж землі і за банки? "Вертел" не тієї системи?
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24.05.2020 17:06 Відповісти
Садить зелю за откат от Гереги, когда будем? Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції - Цензор.НЕТ 6424
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24.05.2020 20:38 Відповісти
Всех кто мочит рюсскае быдло,обвиняют в терроризме,лучший из них уже не Порошенко,а Султан Эрдоган...рюсскае быдлоо..вы настолько ТРупое что Жють...
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24.05.2020 16:08 Відповісти
а ху-ху не хо-хо?
це ж так прекрасно, коли тупа гебнява срака буде підгоряти до кінця своїх жалюгідних днів!
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24.05.2020 16:15 Відповісти
Може хоч ви відповісте: за що? Бо Портнов за рік так нічого й не накопав, зате сам під суд попав
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24.05.2020 16:15 Відповісти
Портнов за рік ... До того, фуйло з бенею, 5 років рили. "Нарили", аж, "свинарчуків". З яких, зразу після виборів, зняли звинувачення
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24.05.2020 16:22 Відповісти
Падаль РЮская..вы даже не народ..ваы ДЕРЬМО товарищей Шариковап и Швондера... Читайте МИХАИЛА БУлнакова...БЫДЛООООООООООООООО
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24.05.2020 16:11 Відповісти
друзів ***** можна всіх сміливо брати за корупцію
помилки не буде!
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24.05.2020 16:16 Відповісти
Для Украины это как новости из параллельной вселенной- собственно, за что судят этого милейшего человека?? Особенно это до слёз)))- "Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение".
У Порошенко два канала,которые 24/7 если сказать,что "позитивно освещают" все свершения "солнцеликого", это ничего не сказать... У Ганапольского уже язык в мозолях от этого "позитивного освещения"...
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24.05.2020 16:22 Відповісти
1. Милейшего человека? Які ніжні почуття. Чим саме мілейший? Він фуйла любить.
2. У Порошенка один канал. "5".
3. "Власник "Прямого" і роботодавець Ганапольского- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Макеенко .
Це ж треба, ніхто й не знав, що ці два канала формують громадську думку всього населення України.
4. Не підкажете, скільки каналів 24/7 відмазують зашкари, видаючи їх за здобутки, "велічайшего Янелоха42рочки"?
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24.05.2020 16:55 Відповісти
Перед выборами был "ситуативный союз" против Порошенко. Сейчас все его топят-с Беней подразругался. А Ахметов скорее топит за Шмыгаля, который является его шестёркой и впаривает стране "зелёную энергетику" для ещё большего обогащения самого Ахметова.
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24.05.2020 17:01 Відповісти
Ну вот я и говорю "собственно, за что судят этого милейшего человека??". А "не милейший" он только потому, что "фуйла любить". Согласен слово "милейшего" нужно было взять в кавычки, тогда бы норм.
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24.05.2020 17:05 Відповісти
а петю когда будут судить по аналогичным обвинениям？
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24.05.2020 16:34 Відповісти
Вот по этой причине у маленького Израиля ВВП в 4 раза больше ВВП Украины и армия Израиля является одной из сильнейшей в мире(кстати оборонный бюджет Израиля в 10 раз больше украинского).
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24.05.2020 16:43 Відповісти
Евреи и в Израиле евреи! )))
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24.05.2020 16:44 Відповісти
Нетаньяху как бывший спецназовец хорошо чувствует Ху..ла и поэтому приехал к нему на день победы носить Бес_смерДный полк на палочке. фашист фашиста понимает с полуоборота.
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24.05.2020 16:49 Відповісти
Как говорит восточная пословица "Держи друзей близко к себе,а врагов ещё ближе".Что из себя представляет путлер-***** спецназовец Нетаниягу знает не хуже нас с вами.
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24.05.2020 21:46 Відповісти
Ты действительно считаешь, что если ты ругаешь *уйло, то настоящие украинцы тебя сразу после этого полюбят? Хотя... чем черт не шутит, одного такого себе они уже выбрали в прошлом году (поменяли шило на мыло) и он к слову не первый с 1991 года
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25.05.2020 01:22 Відповісти
А Пороху не повезло, не обломилось такое "счастье" !
Может сменщику повезет ?
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24.05.2020 17:06 Відповісти
Что в Израиле, что в Украине бардак (правда разного порядка)! До тех пор пока не посетил Израиль у меня было лучшее мнение об интеллекте еврейского народа, но оказалось, что самые умные живут за его пределами (хотя бы потому, что хватило ума там не жить)!
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24.05.2020 17:12 Відповісти
Бардак, это не отсутствие порядка, это специально организованный порядок.
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24.05.2020 17:30 Відповісти
Он по сравнению с нашим ЖЫДОМ каломойским - жалкий нищеброд. 100-200к баксов. Просто нищий еврей.
Зато жид КАЛОмойский - миллиарды, баксов !!!
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24.05.2020 17:58 Відповісти
вы антисемит ?
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24.05.2020 22:39 Відповісти
Я тоже, притом ярый
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25.05.2020 01:13 Відповісти
Молодцы израильтяне ,воруешь иди в тюрьму ...
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24.05.2020 17:59 Відповісти
Дружба с ****** токсична...
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24.05.2020 18:13 Відповісти
Судя по происходящим событиям каждого второго главу государство можно садить.. или уже посадили Моше Кацав, Эхуд Ольмерт ,Натаньяху, Саркази, Трамп, Берлускони,, и т.д. и так до бесконечности.. А если вспомнить наших всех ,так там вообще подряд, от первого до последнего.., а говорят что у нас страна "какая то особенная" в этом плане... Как видно нет., гомо сапиенс он такой....
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24.05.2020 18:35 Відповісти
неприятная новость для Моники Оманской
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24.05.2020 19:21 Відповісти
Шахер-махер-гешефт то дрібниці.Значно гірше що Нетаньяха злигався із Путиним./Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники.
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24.05.2020 19:33 Відповісти
Не надоело херню нести?
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24.05.2020 21:48 Відповісти
Не надоело херню нести?/Какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
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24.05.2020 23:35 Відповісти
мне нравится сам факт наличия такой процедуры, остальные ньюансы под вопросом
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24.05.2020 20:06 Відповісти
Ізраїль лише не дозваляє грабувати свій народ! Проти нашого Коломойського вони не почали б судовий процес за корупцію в Україні, але б почали судовий процес за корупцію проти громадян Ізраїлю.
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24.05.2020 21:28 Відповісти
а в украине все по политическим мотивам ?
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24.05.2020 22:28 Відповісти
Если левые придут к власти Израилю придет белый лис,народ в массе своей это четко понимает и голосует за ,,Ликуд,, ,хотя левые давят на Бибку на всех фронтах( суды ,пресса ,прокуратура,в основном с левым душком).
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24.05.2020 23:13 Відповісти
Я очень удивлюсь, если узнаю, что политическая крысинная возня происходящяя в вашей клоаке кого-то еще интересуют, кроме вашего брата разумеется
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25.05.2020 01:10 Відповісти
Бени все одинаковые, генетика
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25.05.2020 01:05 Відповісти
 
 