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Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции

Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в воскресенье по обвинению в коррупции. При этом он продолжит возглавлять правительство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС. Впервые в истории Израиля лидер государства будет обвиняемым на судебном процессе.

Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Это три разных дела, известных как "1000", "2000" и "4000":

- Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом, сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Также на Цензор.НЕТ: Судья отказался взимать 17 тыс. штрафа: "Конституция - вечна, а коронавирус - временный"

- Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;

- Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху, по версии следствия, продвигал решения, благоприятные для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Смотрите на Цензор.НЕТ: САП направила в суд дело бывшего замминистра МинВОТ Гримчака. ВИДЕО

Нетаньяху отрицает все обвинения и отказывается уйти в отставку. Он называет обвинения "охотой на ведьм", организованной политическими оппонентами. Присягу на посту главы правительства национального единства Нетаньяху принес всего неделю назад.

Автор: 

Израиль (1922) коррупция (8558) мошенничество (1220) Нетаньяху Биньямин (181) суд (25084)


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Топ комментарии
+17
Молодцы израильтяне что судят своих коррупционеров, а наши украинские евреи только прикрывают коррупцию ,за Украинский народ я молчу,потому что он ленивый и и лениться управлять своим государством,потому что ему достаточно своего куска земли и своей хаты с краю . Вот не приучены украинцы к единению в Общины ,которые являются фундаментом государства чтобы потом самим и без помощи Мацквы и...
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24.05.2020 15:56
+10
Дружба с ****** токсична...
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24.05.2020 18:13
+9
друзів ***** можна всіх сміливо брати за корупцію
помилки не буде!
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24.05.2020 16:16
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Правила форума Совет форумчан
в 101 раз - а потім він знову стане ПРемьером )))
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24.05.2020 15:51 Ответить
Давно пора этого полудиктатора гнать в три шеи. Бен Сандерс красиво сказал про Израиль "Долг Америки помогать Израилю и мы будем это делать, но сейчас там у власти фашист" Сложно не согласиться с известным американским политиком.
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24.05.2020 15:52 Ответить
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=off&sa=X&nirf=%D0%91%D0%B5%D0%BD+%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81&biw=1440&bih=761&sxsrf=ALeKk02S9CMPCkFnoGb0L_wjsbnFzeRFkQ:1590325561926&q=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-*********************************************************************************************************************************************************&ved=2ahUKEwibg8ixyMzpAhXhkosKHYwIAWgQ6RMwFXoECAwQBA

Берни Сандерс? тот, который тоже коммунист-фашист... Ну тогда понятно, "свой своего видит из далека"
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24.05.2020 16:07 Ответить
Не мели чушь, какой такой "коммунист-фашист" так 80 летние бабушки с Юзовки думают и вы туда же.
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24.05.2020 16:46 Ответить
Про него пишут, шо он таки левак.
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24.05.2020 16:58 Ответить
Те що для 80-річної бабусі з Юзовки буде комуністом, для пересічного американця буде фашистом.
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24.05.2020 17:08 Ответить
Бен Сандерс-маразматик-шлемазл.
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24.05.2020 21:41 Ответить
У нас на много проще:
- мы таким не занимаемся!
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24.05.2020 15:53 Ответить
Молодцы израильтяне что судят своих коррупционеров, а наши украинские евреи только прикрывают коррупцию ,за Украинский народ я молчу,потому что он ленивый и и лениться управлять своим государством,потому что ему достаточно своего куска земли и своей хаты с краю . Вот не приучены украинцы к единению в Общины ,которые являются фундаментом государства чтобы потом самим и без помощи Мацквы и...
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24.05.2020 15:56 Ответить
Это зюзикам привет из родины
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24.05.2020 16:01 Ответить
Садить зелю за откат от Гереги, когда будем?
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24.05.2020 20:37 Ответить
Запитайте у Свина- одна контора..)))
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24.05.2020 20:40 Ответить
Я спрашиваю у избирателя клоуна, шо не так?
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24.05.2020 20:53 Ответить
Ви один з них, але латентний!

"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
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24.05.2020 21:02 Ответить
Аааа, ну да.Вы ушлёпки ниучом не уиноваты... Ну сосите дальше, лохторат портновский
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24.05.2020 22:57 Ответить
Я не хотів Вас зобідити..
Але, так вдало вийшло!!
🤣🤣
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24.05.2020 23:01 Ответить
Обидеть? Вы? Меня? Какое у вас раздутое ЧСВ.
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24.05.2020 23:04 Ответить
не виправдовуйся
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25.05.2020 08:21 Ответить
Такі дрібниці...
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24.05.2020 15:59 Ответить
А у нас навіть за держзраду не судитимуть, бо наступник- такий самий, як і попередник. Тому так і живем, що злочинці, при владі, не сидять по в"язницях.
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24.05.2020 16:01 Ответить
скабеева! перелогинься!
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25.05.2020 11:12 Ответить
разом з "Г+Г" за "позитивное освещение"
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24.05.2020 16:13 Ответить
https://censor.net/user/401076 А чому ж тоді, ваш Соєвий, із Зе голосує, за продаж землі і за банки? "Вертел" не тієї системи?
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24.05.2020 17:06 Ответить
Садить зелю за откат от Гереги, когда будем? Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху судитимуть за звинуваченням у корупції - Цензор.НЕТ 6424
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24.05.2020 20:38 Ответить
Всех кто мочит рюсскае быдло,обвиняют в терроризме,лучший из них уже не Порошенко,а Султан Эрдоган...рюсскае быдлоо..вы настолько ТРупое что Жють...
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24.05.2020 16:08 Ответить
а ху-ху не хо-хо?
це ж так прекрасно, коли тупа гебнява срака буде підгоряти до кінця своїх жалюгідних днів!
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24.05.2020 16:15 Ответить
Може хоч ви відповісте: за що? Бо Портнов за рік так нічого й не накопав, зате сам під суд попав
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24.05.2020 16:15 Ответить
Портнов за рік ... До того, фуйло з бенею, 5 років рили. "Нарили", аж, "свинарчуків". З яких, зразу після виборів, зняли звинувачення
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24.05.2020 16:22 Ответить
Падаль РЮская..вы даже не народ..ваы ДЕРЬМО товарищей Шариковап и Швондера... Читайте МИХАИЛА БУлнакова...БЫДЛООООООООООООООО
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24.05.2020 16:11 Ответить
друзів ***** можна всіх сміливо брати за корупцію
помилки не буде!
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24.05.2020 16:16 Ответить
Для Украины это как новости из параллельной вселенной- собственно, за что судят этого милейшего человека?? Особенно это до слёз)))- "Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение".
У Порошенко два канала,которые 24/7 если сказать,что "позитивно освещают" все свершения "солнцеликого", это ничего не сказать... У Ганапольского уже язык в мозолях от этого "позитивного освещения"...
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24.05.2020 16:22 Ответить
1. Милейшего человека? Які ніжні почуття. Чим саме мілейший? Він фуйла любить.
2. У Порошенка один канал. "5".
3. "Власник "Прямого" і роботодавець Ганапольского- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Макеенко .
Це ж треба, ніхто й не знав, що ці два канала формують громадську думку всього населення України.
4. Не підкажете, скільки каналів 24/7 відмазують зашкари, видаючи їх за здобутки, "велічайшего Янелоха42рочки"?
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24.05.2020 16:55 Ответить
Перед выборами был "ситуативный союз" против Порошенко. Сейчас все его топят-с Беней подразругался. А Ахметов скорее топит за Шмыгаля, который является его шестёркой и впаривает стране "зелёную энергетику" для ещё большего обогащения самого Ахметова.
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24.05.2020 17:01 Ответить
Ну вот я и говорю "собственно, за что судят этого милейшего человека??". А "не милейший" он только потому, что "фуйла любить". Согласен слово "милейшего" нужно было взять в кавычки, тогда бы норм.
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24.05.2020 17:05 Ответить
а петю когда будут судить по аналогичным обвинениям？
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24.05.2020 16:34 Ответить
Вот по этой причине у маленького Израиля ВВП в 4 раза больше ВВП Украины и армия Израиля является одной из сильнейшей в мире(кстати оборонный бюджет Израиля в 10 раз больше украинского).
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24.05.2020 16:43 Ответить
Евреи и в Израиле евреи! )))
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24.05.2020 16:44 Ответить
Нетаньяху как бывший спецназовец хорошо чувствует Ху..ла и поэтому приехал к нему на день победы носить Бес_смерДный полк на палочке. фашист фашиста понимает с полуоборота.
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24.05.2020 16:49 Ответить
Как говорит восточная пословица "Держи друзей близко к себе,а врагов ещё ближе".Что из себя представляет путлер-***** спецназовец Нетаниягу знает не хуже нас с вами.
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24.05.2020 21:46 Ответить
Ты действительно считаешь, что если ты ругаешь *уйло, то настоящие украинцы тебя сразу после этого полюбят? Хотя... чем черт не шутит, одного такого себе они уже выбрали в прошлом году (поменяли шило на мыло) и он к слову не первый с 1991 года
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25.05.2020 01:22 Ответить
А Пороху не повезло, не обломилось такое "счастье" !
Может сменщику повезет ?
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24.05.2020 17:06 Ответить
Что в Израиле, что в Украине бардак (правда разного порядка)! До тех пор пока не посетил Израиль у меня было лучшее мнение об интеллекте еврейского народа, но оказалось, что самые умные живут за его пределами (хотя бы потому, что хватило ума там не жить)!
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24.05.2020 17:12 Ответить
Бардак, это не отсутствие порядка, это специально организованный порядок.
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24.05.2020 17:30 Ответить
Он по сравнению с нашим ЖЫДОМ каломойским - жалкий нищеброд. 100-200к баксов. Просто нищий еврей.
Зато жид КАЛОмойский - миллиарды, баксов !!!
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24.05.2020 17:58 Ответить
вы антисемит ?
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24.05.2020 22:39 Ответить
Я тоже, притом ярый
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25.05.2020 01:13 Ответить
Молодцы израильтяне ,воруешь иди в тюрьму ...
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24.05.2020 17:59 Ответить
Дружба с ****** токсична...
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24.05.2020 18:13 Ответить
Судя по происходящим событиям каждого второго главу государство можно садить.. или уже посадили Моше Кацав, Эхуд Ольмерт ,Натаньяху, Саркази, Трамп, Берлускони,, и т.д. и так до бесконечности.. А если вспомнить наших всех ,так там вообще подряд, от первого до последнего.., а говорят что у нас страна "какая то особенная" в этом плане... Как видно нет., гомо сапиенс он такой....
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24.05.2020 18:35 Ответить
неприятная новость для Моники Оманской
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24.05.2020 19:21 Ответить
Шахер-махер-гешефт то дрібниці.Значно гірше що Нетаньяха злигався із Путиним./Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники.
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24.05.2020 19:33 Ответить
Не надоело херню нести?
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24.05.2020 21:48 Ответить
Не надоело херню нести?/Какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
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24.05.2020 23:35 Ответить
мне нравится сам факт наличия такой процедуры, остальные ньюансы под вопросом
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24.05.2020 20:06 Ответить
Ізраїль лише не дозваляє грабувати свій народ! Проти нашого Коломойського вони не почали б судовий процес за корупцію в Україні, але б почали судовий процес за корупцію проти громадян Ізраїлю.
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24.05.2020 21:28 Ответить
а в украине все по политическим мотивам ?
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24.05.2020 22:28 Ответить
Если левые придут к власти Израилю придет белый лис,народ в массе своей это четко понимает и голосует за ,,Ликуд,, ,хотя левые давят на Бибку на всех фронтах( суды ,пресса ,прокуратура,в основном с левым душком).
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24.05.2020 23:13 Ответить
Я очень удивлюсь, если узнаю, что политическая крысинная возня происходящяя в вашей клоаке кого-то еще интересуют, кроме вашего брата разумеется
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25.05.2020 01:10 Ответить
Бени все одинаковые, генетика
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25.05.2020 01:05 Ответить
 
 