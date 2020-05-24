Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в воскресенье по обвинению в коррупции. При этом он продолжит возглавлять правительство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС. Впервые в истории Израиля лидер государства будет обвиняемым на судебном процессе.

Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Это три разных дела, известных как "1000", "2000" и "4000":

- Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом, сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

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- Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;

- Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху, по версии следствия, продвигал решения, благоприятные для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

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Нетаньяху отрицает все обвинения и отказывается уйти в отставку. Он называет обвинения "охотой на ведьм", организованной политическими оппонентами. Присягу на посту главы правительства национального единства Нетаньяху принес всего неделю назад.