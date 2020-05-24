Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в воскресенье по обвинению в коррупции. При этом он продолжит возглавлять правительство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС. Впервые в истории Израиля лидер государства будет обвиняемым на судебном процессе.
Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Это три разных дела, известных как "1000", "2000" и "4000":
- Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом, сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;
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- Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;
- Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху, по версии следствия, продвигал решения, благоприятные для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.
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Нетаньяху отрицает все обвинения и отказывается уйти в отставку. Он называет обвинения "охотой на ведьм", организованной политическими оппонентами. Присягу на посту главы правительства национального единства Нетаньяху принес всего неделю назад.
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Берни Сандерс? тот, который тоже коммунист-фашист... Ну тогда понятно, "свой своего видит из далека"
- мы таким не занимаемся!
"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
Але, так вдало вийшло!!
🤣🤣
це ж так прекрасно, коли тупа гебнява срака буде підгоряти до кінця своїх жалюгідних днів!
помилки не буде!
У Порошенко два канала,которые 24/7 если сказать,что "позитивно освещают" все свершения "солнцеликого", это ничего не сказать... У Ганапольского уже язык в мозолях от этого "позитивного освещения"...
2. У Порошенка один канал. "5".
3. "Власник "Прямого" і роботодавець Ганапольского- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Макеенко .
Це ж треба, ніхто й не знав, що ці два канала формують громадську думку всього населення України.
4. Не підкажете, скільки каналів 24/7 відмазують зашкари, видаючи їх за здобутки, "велічайшего Янелоха42рочки"?
Может сменщику повезет ?
Зато жид КАЛОмойский - миллиарды, баксов !!!