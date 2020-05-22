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САП направила в суд дело бывшего замминистра МинВОТ Гримчака. ВИДЕО

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его "помощника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

Как установило следствие, адвокат, представитель интересов частного общества во время общения и предоставления консультаций по правовым вопросам заместителю министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые согласно закону "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия.

Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл.

Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

В процессе реализации этой коррупционной схемы у топ-чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу общества.

В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы тот повлиял на главу Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

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14 августа 2019 года бывший топ-чиновник получил от представителя общества часть средств из указанного 1 млн долл. - 450 тыс. долл. - за якобы решение земельного вопроса и второй транш – 30 тыс. долл. – за улаживание вопроса с судебной ветвью власти.

Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") УКУ.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.

Автор: 

Гримчак Юрий (348) суд (25093)


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Топ комментарии
+2
Наглый и циничный урод который выйдет сухим из воды,так как брал для всех..
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22.05.2020 11:47
+2
звісно..палітіческіє репресіі..
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22.05.2020 11:54
+2
І ця гримчацька рожа зараз ходить по телеканалам і дає свої коментарі про те, як він купував кавун і в цей час його нізашо підставили.
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22.05.2020 12:58
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Ничего не будет ,главная улика коррупции кавун уже сгнил
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22.05.2020 11:02 Ответить
"свинарчук" № 1 пішов! слідкуємо за фемідою!
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22.05.2020 11:04 Ответить
Ты попутал обыкновенного взяточника с "свинарчуком" !Ведь как орали титушки Авакова на новоявленных "Свинарчуков" : " ...разворовали мля армию...запчасти ,суки ,на воен технику поставляли в 3 раза дороже...и тд"- а оказалось....
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22.05.2020 14:39 Ответить
нічого не буде..
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22.05.2020 11:07 Ответить
Нічого і не було.
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22.05.2020 11:51 Ответить
звісно..палітіческіє репресіі..
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22.05.2020 11:54 Ответить
ну тут одно из двух...
-или ничего не было
-или зеленые борцуны с каркаркарррупцией выбивают свою долю.
тебе как больше нравится?
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22.05.2020 11:20 Ответить
системная администрация САП-а хорошо оплачиваема. хотя так дико там всё накручено. имхо.
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23.05.2020 10:27 Ответить
Наглый и циничный урод который выйдет сухим из воды,так как брал для всех..
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22.05.2020 11:47 Ответить
А что по этому поводу говорит тов. Грымчак?
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22.05.2020 12:11 Ответить
Это у нас что - продолжается борьба за календарики?
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22.05.2020 12:53 Ответить
І ця гримчацька рожа зараз ходить по телеканалам і дає свої коментарі про те, як він купував кавун і в цей час його нізашо підставили.
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22.05.2020 12:58 Ответить
Очередное разоблачение просто само по себе не особо резонанс. По реакци видно как люди уже привыки а это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Это должно в конце концов показать обывателю суть этой жизни: Абсолютно насрать честные ли люди затеяли это разбирательство и в каких интересах Это неважно в принципе. Важны факты! А факт говорит о следующем: Люди ,те кто сомневается в своём видении : У нас на политической арене есть как минимум две основные банды скотов - поймите это наконец! Это банда поросятины ( нельзя это падло после зельонмана выбирать повторно! Эту свинью судить нужно с конфискацией) - и вторая банда - зельонманских кацапо-жидовских ********* и сброда имени СССР в компании с рыгоАнальными камерными петухами - рекетирами, бандитами, коррупционными мусорами всех мастей и прочим говном. И одно и другое - просто сорта говна. И как говорят о войне умные народы -" больше никогда!" Так и про эти отбросы нужно говорить. Хватит красножопых скотов Крвчуков Кучм, тряпок ющей, камерных петухов петуховичей, мародёских падалей порсятин, дебильных сцыкливых жидов и прочего ! Хватит убивать страну! Не пора ли испытать на порядочность национальные силы? Как это сделано давно в восточной Европе и не только . Все начинали с национальной идеи. И не ******** как поросятина ( нашло падаль как *********) а реальными действиями. Адекватными, смелыми и убийственными для воров и врагов страны. Это было? Спрашиваю у порохоотсосов.. Кто одиозный сел и был национализирован по наворованному? Хоть один? Кто не давал? Европа? МВФ? При всех предыдущих как были мусора хачи вонючие, схемы, порешалова и "мамэды" - так и остались - и ИМЕННО ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ а не томосы, заявления о мове, Европе, о НАТО ..другой ******. А реальный путь к этому - действия. Не ******, ложь и приукрашивание на фоне несоответствия сделанного реально именно для страны а не для своего пиара - времени умноженному на реальные возможности на тот момент. Уничтожение олигархов и отпизженные коррупционеры - это не сверхзадача на 10 лет Это задача была на год - самое большее (восточная Европа уложилась в 4 месяца примерно) - но при желании и отсутствии обосранных трусов. Этого ничего у нас и по сегодня нет. А значит - ТА ЖЕ БАНДА. Или вы думаете - крал, крал, крал эшелонами а потом раз...и резко задумался о народе и стране?? Майдан перевоспитал?? Вы *******?? Люди?? Тот же ***** грымчак - малоумное неврастеническое воровское хамское быдло. Так это просто оно не скрывало. Думало что оно вечное и бессмертное. Там все такие! Сколько ещё вы будете прозревать? Пока вас не умножат на ноль?
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22.05.2020 13:27 Ответить
100%
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22.05.2020 13:40 Ответить
Гримчак уже очухався,освоївся і знову з екранів вчить нас патріотизму...Його випустили в період потепління відносин з Порохом,але Порох знову вліз в якесь лайно і Гримчаку по новій світить небо в клітку...
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23.05.2020 17:22 Ответить
Ваша беда в том что смотрите телевизор, и очень наивные.
Напомните. А кого посадили? То то!
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25.05.2020 00:08 Ответить
 
 