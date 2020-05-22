САП направила в суд дело бывшего замминистра МинВОТ Гримчака. ВИДЕО

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его "помощника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

Как установило следствие, адвокат, представитель интересов частного общества во время общения и предоставления консультаций по правовым вопросам заместителю министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые согласно закону "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия.

Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл.

Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

В процессе реализации этой коррупционной схемы у топ-чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу общества.

В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы тот повлиял на главу Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

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14 августа 2019 года бывший топ-чиновник получил от представителя общества часть средств из указанного 1 млн долл. - 450 тыс. долл. - за якобы решение земельного вопроса и второй транш – 30 тыс. долл. – за улаживание вопроса с судебной ветвью власти.

Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") УКУ.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.