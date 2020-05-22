САП направила до суду справу колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака. ВIДЕО

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його "помічника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

Як встановило слідство, адвокат – представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій з правових питань заступнику міністра з питань ТОТ, розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду в розмірі 1 млн дол.

Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Річ у тім, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь товариства.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. За словами посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою.

Також читайте: У НАБУ підтвердили, що справу проти Гримчака закрито, але тільки в частині недостовірного декларування

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника товариства частину коштів із обумовленого 1 млн дол. - у 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол.– за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його "помічника", залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище") УКУ.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.