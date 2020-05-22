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САП направила до суду справу колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака. ВIДЕО

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його "помічника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

Як встановило слідство, адвокат – представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій з правових питань заступнику міністра з питань ТОТ, розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду в розмірі 1 млн дол.

Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Річ у тім, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь товариства.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. За словами посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою.

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14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника товариства частину коштів із обумовленого 1 млн дол. - у 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол.– за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його "помічника", залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище") УКУ.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.

Автор: 

Гримчак Юрій (119) суд (11673)


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Топ коментарі
+2
Наглый и циничный урод который выйдет сухим из воды,так как брал для всех..
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22.05.2020 11:47
+2
звісно..палітіческіє репресіі..
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22.05.2020 11:54
+2
І ця гримчацька рожа зараз ходить по телеканалам і дає свої коментарі про те, як він купував кавун і в цей час його нізашо підставили.
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22.05.2020 12:58
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Ничего не будет ,главная улика коррупции кавун уже сгнил
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22.05.2020 11:02 Відповісти
"свинарчук" № 1 пішов! слідкуємо за фемідою!
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22.05.2020 11:04 Відповісти
Ты попутал обыкновенного взяточника с "свинарчуком" !Ведь как орали титушки Авакова на новоявленных "Свинарчуков" : " ...разворовали мля армию...запчасти ,суки ,на воен технику поставляли в 3 раза дороже...и тд"- а оказалось....
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22.05.2020 14:39 Відповісти
нічого не буде..
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22.05.2020 11:07 Відповісти
Нічого і не було.
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22.05.2020 11:51 Відповісти
звісно..палітіческіє репресіі..
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22.05.2020 11:54 Відповісти
ну тут одно из двух...
-или ничего не было
-или зеленые борцуны с каркаркарррупцией выбивают свою долю.
тебе как больше нравится?
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22.05.2020 11:20 Відповісти
системная администрация САП-а хорошо оплачиваема. хотя так дико там всё накручено. имхо.
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23.05.2020 10:27 Відповісти
Наглый и циничный урод который выйдет сухим из воды,так как брал для всех..
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22.05.2020 11:47 Відповісти
А что по этому поводу говорит тов. Грымчак?
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22.05.2020 12:11 Відповісти
Это у нас что - продолжается борьба за календарики?
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22.05.2020 12:53 Відповісти
І ця гримчацька рожа зараз ходить по телеканалам і дає свої коментарі про те, як він купував кавун і в цей час його нізашо підставили.
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22.05.2020 12:58 Відповісти
Очередное разоблачение просто само по себе не особо резонанс. По реакци видно как люди уже привыки а это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Это должно в конце концов показать обывателю суть этой жизни: Абсолютно насрать честные ли люди затеяли это разбирательство и в каких интересах Это неважно в принципе. Важны факты! А факт говорит о следующем: Люди ,те кто сомневается в своём видении : У нас на политической арене есть как минимум две основные банды скотов - поймите это наконец! Это банда поросятины ( нельзя это падло после зельонмана выбирать повторно! Эту свинью судить нужно с конфискацией) - и вторая банда - зельонманских кацапо-жидовских ********* и сброда имени СССР в компании с рыгоАнальными камерными петухами - рекетирами, бандитами, коррупционными мусорами всех мастей и прочим говном. И одно и другое - просто сорта говна. И как говорят о войне умные народы -" больше никогда!" Так и про эти отбросы нужно говорить. Хватит красножопых скотов Крвчуков Кучм, тряпок ющей, камерных петухов петуховичей, мародёских падалей порсятин, дебильных сцыкливых жидов и прочего ! Хватит убивать страну! Не пора ли испытать на порядочность национальные силы? Как это сделано давно в восточной Европе и не только . Все начинали с национальной идеи. И не ******** как поросятина ( нашло падаль как *********) а реальными действиями. Адекватными, смелыми и убийственными для воров и врагов страны. Это было? Спрашиваю у порохоотсосов.. Кто одиозный сел и был национализирован по наворованному? Хоть один? Кто не давал? Европа? МВФ? При всех предыдущих как были мусора хачи вонючие, схемы, порешалова и "мамэды" - так и остались - и ИМЕННО ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ а не томосы, заявления о мове, Европе, о НАТО ..другой ******. А реальный путь к этому - действия. Не ******, ложь и приукрашивание на фоне несоответствия сделанного реально именно для страны а не для своего пиара - времени умноженному на реальные возможности на тот момент. Уничтожение олигархов и отпизженные коррупционеры - это не сверхзадача на 10 лет Это задача была на год - самое большее (восточная Европа уложилась в 4 месяца примерно) - но при желании и отсутствии обосранных трусов. Этого ничего у нас и по сегодня нет. А значит - ТА ЖЕ БАНДА. Или вы думаете - крал, крал, крал эшелонами а потом раз...и резко задумался о народе и стране?? Майдан перевоспитал?? Вы *******?? Люди?? Тот же ***** грымчак - малоумное неврастеническое воровское хамское быдло. Так это просто оно не скрывало. Думало что оно вечное и бессмертное. Там все такие! Сколько ещё вы будете прозревать? Пока вас не умножат на ноль?
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22.05.2020 13:27 Відповісти
100%
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Гримчак уже очухався,освоївся і знову з екранів вчить нас патріотизму...Його випустили в період потепління відносин з Порохом,але Порох знову вліз в якесь лайно і Гримчаку по новій світить небо в клітку...
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23.05.2020 17:22 Відповісти
Ваша беда в том что смотрите телевизор, и очень наивные.
Напомните. А кого посадили? То то!
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25.05.2020 00:08 Відповісти
 
 