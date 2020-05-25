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Новини Окуповані території
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Росія вивезла з окупованого Донбасу вугілля на $4,7 млрд, - Мінреінтеграціі

Росія вивезла з окупованого Донбасу вугілля на $4,7 млрд, - Мінреінтеграціі

Від початку окупації Донбасу Росія вивезла близько 68 млн тонн вугілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції

За даними моніторингу "Східної правозахисної групи" (СПГ), за час окупації було вивезено до Росії майже 68 млн тонн вугілля вартістю орієнтовно $4,7 млрд.

"Тобто йдеться про масштабний грабіж російською стороною окупованих нею районів Донбасу, з яким залишаються порожні надра й екологічні проблеми. Однак, за даними СПГ, з 2015 року тільки на офіційних шахтах тимчасово окупованого Донбасу (без урахування понад 350 нелегальних "копанок") загинули 236 гірників, понад 2,5 тис. зазнали важких травм.

Читайте також: Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії

Автор: 

росія (65007) Донбас (22354) вугілля (2472) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+6
А почему тогда Украина платит пенции гордым трактористам и комбайньорам? Может учредить пилотный проект по накопительной пенции для представителей народа Домбасса?
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25.05.2020 16:42
+3
так и запишем в протокол Гаагского трибунала над ******....
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25.05.2020 16:42
+2
Isk nado predjavit fasistam- bomzam rosijanam,
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25.05.2020 16:52
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25.05.2020 16:40 Відповісти
хороший "бизнес-план":

уронить шахтеров до работы за миску баланды и вывозить уголек.

Хунта после освобождения Бамбаса должна перенять этот опыт
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25.05.2020 18:29 Відповісти
так и запишем в протокол Гаагского трибунала над ******....
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25.05.2020 16:42 Відповісти
которого не прдвидится при жизни Хйла.
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25.05.2020 17:27 Відповісти
Всё может быть... Разве мы думали в 1991-м, что такого монстра как сэрсэрсэрсэр не станет?...
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25.05.2020 19:23 Відповісти
А почему тогда Украина платит пенции гордым трактористам и комбайньорам? Может учредить пилотный проект по накопительной пенции для представителей народа Домбасса?
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25.05.2020 16:42 Відповісти
НАРОД НЕ ТОТ

Традиционно слово «народ» является центральным понятием, трактуемым на основе оппозиции «свой-чужой»: в фольклорных легендах и верованиях со своим народом связывается представление о норме, в то время как «чужие» народы рассматриваются как аномальные в физическом, социальном или моральном отношении.
С народом Донбасса - определились. Прошу определение народа варварским способом добывающего янтарь и оставляющим лунную поверхность? А народ кладущий свои леса под топор? Ангелы только в Закарпатье. Они всего лишь курево за речку возят.
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25.05.2020 17:09 Відповісти
"Après nous le déluge"(с)
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25.05.2020 17:18 Відповісти
Может быть потому что они своим трудом в том числе создавали ВВП? Вносили вклад в обороноспособность страны. Кормили и одевали военных которые обещали как только так все как один сразу.
Если что. Время выкриков "Путин введи" в пенсионный стаж не засчитывалось.
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25.05.2020 17:00 Відповісти
нічого, зате залежалої зброї та *********** завезла на 8 (чи скільки там) міль'ярдів
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25.05.2020 16:45 Відповісти
Как-то нас рать
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25.05.2020 16:49 Відповісти
Isk nado predjavit fasistam- bomzam rosijanam,
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25.05.2020 16:52 Відповісти
говорят, Курченко в мае перевел шахтерам 30% з/п за декабрь 2019 года..
во заживут ОРДЛОвцы!
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25.05.2020 16:56 Відповісти
шикуют на широкую ногу ( куриную )
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25.05.2020 17:08 Відповісти
Начали выплачиать апрель
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25.05.2020 17:13 Відповісти
Пусть подавятся лаптекопытные, это их не спасёт , и развал паРаши, и кровавую бойню внутри этой клоаки не отсрочит...Очень скоро распадётся эта гнилая недоимперская выгребная яма, и мы своё вернём и сверх этого возьмём.... Рудниками ,скважинами, золотом и валютными зарубежными активами....За мародёрство расплатятся сполна в течение десятилетий,как Германия после войны....
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25.05.2020 16:56 Відповісти
мы эту мантру слышим уже 6 лет.
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25.05.2020 17:30 Відповісти
СССР распадался 73 года. И ничего, таки распался...
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26.05.2020 09:38 Відповісти
И что, на его месте возникло что-то хорошее? Что-то поменялось, жить стало легче соседям?
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26.05.2020 10:39 Відповісти
Украина покупала уголь с ростовских шахт Ахметова. А как уголь попал на эти шахты, никого в Украине не волнует.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
три года прошло а как вчера/ запищали со всех сторон: снимайте блокаду!!! НЕ снимайте блокаду ,а усилить нужно,и чем сильнее,тем лучше.Сколько, молодых, здоровых парней погибло,сколько остались сиротами,родители оплакивать своих детей будут до конца своих дней.сколько можно на крови простых людей делать кровавый бизнес??? Дай вам Бог здоровья и мужества выстрадать блокаду до конца! Храни ВАС Господь и Пресвятая Дева. Слава Украине на все века! https://censor.net/comments/locate/429766/0192133b-e7b4-709a-8639-54587282d1db
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25.05.2020 17:02 Відповісти
три года прошло а как вчера/ запищали со всех сторон: снимайте блокаду!!! НЕ снимайте блокаду ,а усилить нужно,и чем сильнее,тем лучше.Сколько, молодых, здоровых парней погибло,сколько остались сиротами,родители оплакивать своих детей будут до конца своих дней.сколько можно на крови простых людей делать кровавый бизнес??? Дай вам Бог здоровья и мужества выстрадать блокаду до конца Храни ВАС Господь и Пресвятая Дева. Слава Украине на все века!

Мазохист?
Мазохизм - склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
за слова "бизнес на крови" пора давать в морду.
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25.05.2020 17:31 Відповісти
Маємо вже визначитись, чи там шахти закрили ( закривають), чи вони працюють на 4,7 млрд доларів?
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25.05.2020 17:05 Відповісти
Ахметка по любому вивіз більше...Різниця лишень в тому,що Рашка пропонувала меншу ціну...
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25.05.2020 17:05 Відповісти
Раше уголь нужен, как в Антарктиде снег. Вывозом занимается не Раша, а беглый, украинский, олигарх Курченко, которому благодаря двум провокаторам, Парасюку и Семенченко, достались все предприятия Донбасса. Уголь вывозится через Ростов, и он же ввозится через Козачью Лопань. Платит за него Украина. Деньги, причем не малые, идут в бюджет сепаратистов
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25.05.2020 17:08 Відповісти
Конфисковать их имущество на эту сумму,арестовать и казнить посла... короче, вариантов масса,меню на все вкусы.
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25.05.2020 17:19 Відповісти
Казнить посла ?
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25.05.2020 17:58 Відповісти
да Т9
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25.05.2020 18:01 Відповісти
А за воду рассчитаться углём???? Почему никто оплату не требует??? Сильно богатые за счёт населения? Почему им воду бесплатно, а нам в три дорога????
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25.05.2020 18:38 Відповісти
Чому Зеленський і його команда не вимагають від росії відшкодування збитків? Зеленський хоче збагачення росіян за рахунок України? Виходить що так.
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25.05.2020 20:57 Відповісти
Зато в глазах хулио зеля увидел "желание мира" и простил ему судебных исков еще где то на 8 миллиардов долларов...Сразу видно "народный преЗэдент", только какого народа и какой страны....

Декабрь 2019 года
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
Правительство одобрило подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом"
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25.05.2020 20:58 Відповісти
тепер донбас кормить росію.
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25.05.2020 22:35 Відповісти
А он потом не ввозится в Украину?
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25.05.2020 22:46 Відповісти
 
 