Росія вивезла з окупованого Донбасу вугілля на $4,7 млрд, - Мінреінтеграціі

Від початку окупації Донбасу Росія вивезла близько 68 млн тонн вугілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції

За даними моніторингу "Східної правозахисної групи" (СПГ), за час окупації було вивезено до Росії майже 68 млн тонн вугілля вартістю орієнтовно $4,7 млрд.

"Тобто йдеться про масштабний грабіж російською стороною окупованих нею районів Донбасу, з яким залишаються порожні надра й екологічні проблеми. Однак, за даними СПГ, з 2015 року тільки на офіційних шахтах тимчасово окупованого Донбасу (без урахування понад 350 нелегальних "копанок") загинули 236 гірників, понад 2,5 тис. зазнали важких травм.

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