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Росія вивезла з окупованого Донбасу вугілля на $4,7 млрд, - Мінреінтеграціі
Від початку окупації Донбасу Росія вивезла близько 68 млн тонн вугілля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції
За даними моніторингу "Східної правозахисної групи" (СПГ), за час окупації було вивезено до Росії майже 68 млн тонн вугілля вартістю орієнтовно $4,7 млрд.
"Тобто йдеться про масштабний грабіж російською стороною окупованих нею районів Донбасу, з яким залишаються порожні надра й екологічні проблеми. Однак, за даними СПГ, з 2015 року тільки на офіційних шахтах тимчасово окупованого Донбасу (без урахування понад 350 нелегальних "копанок") загинули 236 гірників, понад 2,5 тис. зазнали важких травм.
Топ коментарі
+6 Nikolay Bilyi
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уронить шахтеров до работы за миску баланды и вывозить уголек.
Хунта после освобождения Бамбаса должна перенять этот опыт
Традиционно слово «народ» является центральным понятием, трактуемым на основе оппозиции «свой-чужой»: в фольклорных легендах и верованиях со своим народом связывается представление о норме, в то время как «чужие» народы рассматриваются как аномальные в физическом, социальном или моральном отношении.
С народом Донбасса - определились. Прошу определение народа варварским способом добывающего янтарь и оставляющим лунную поверхность? А народ кладущий свои леса под топор? Ангелы только в Закарпатье. Они всего лишь курево за речку возят.
Если что. Время выкриков "Путин введи" в пенсионный стаж не засчитывалось.
во заживут ОРДЛОвцы!
Мазохист?
Мазохизм - склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении.
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