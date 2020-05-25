Россия вывезла c оккупированного Донбасса угля на $4,7 млрд, - Минреинтеграции

С начала оккупации Донбасса Россия вывезла около 68 млн тонн угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции

По данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно $4,7 млрд.

"То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы. Однако, по данным ВПГ, с 2015 года только на официальных шахтах временно оккупированного Донбасса (без учета более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

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