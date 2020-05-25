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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия вывезла c оккупированного Донбасса угля на $4,7 млрд, - Минреинтеграции

Россия вывезла c оккупированного Донбасса угля на $4,7 млрд, - Минреинтеграции

С начала оккупации Донбасса Россия вывезла около 68 млн тонн угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции

По данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно $4,7 млрд.

"То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы. Однако, по данным ВПГ, с 2015 года только на официальных шахтах временно оккупированного Донбасса (без учета более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

Читайте также: Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец

Автор: 

россия (95418) Донбасс (26955) уголь (1000) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
А почему тогда Украина платит пенции гордым трактористам и комбайньорам? Может учредить пилотный проект по накопительной пенции для представителей народа Домбасса?
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25.05.2020 16:42
+3
так и запишем в протокол Гаагского трибунала над ******....
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25.05.2020 16:42
+2
Isk nado predjavit fasistam- bomzam rosijanam,
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25.05.2020 16:52
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І?
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25.05.2020 16:40 Ответить
хороший "бизнес-план":

уронить шахтеров до работы за миску баланды и вывозить уголек.

Хунта после освобождения Бамбаса должна перенять этот опыт
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25.05.2020 18:29 Ответить
так и запишем в протокол Гаагского трибунала над ******....
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25.05.2020 16:42 Ответить
которого не прдвидится при жизни Хйла.
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25.05.2020 17:27 Ответить
Всё может быть... Разве мы думали в 1991-м, что такого монстра как сэрсэрсэрсэр не станет?...
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25.05.2020 19:23 Ответить
А почему тогда Украина платит пенции гордым трактористам и комбайньорам? Может учредить пилотный проект по накопительной пенции для представителей народа Домбасса?
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25.05.2020 16:42 Ответить
НАРОД НЕ ТОТ

Традиционно слово «народ» является центральным понятием, трактуемым на основе оппозиции «свой-чужой»: в фольклорных легендах и верованиях со своим народом связывается представление о норме, в то время как «чужие» народы рассматриваются как аномальные в физическом, социальном или моральном отношении.
С народом Донбасса - определились. Прошу определение народа варварским способом добывающего янтарь и оставляющим лунную поверхность? А народ кладущий свои леса под топор? Ангелы только в Закарпатье. Они всего лишь курево за речку возят.
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25.05.2020 17:09 Ответить
"Après nous le déluge"(с)
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25.05.2020 17:18 Ответить
Может быть потому что они своим трудом в том числе создавали ВВП? Вносили вклад в обороноспособность страны. Кормили и одевали военных которые обещали как только так все как один сразу.
Если что. Время выкриков "Путин введи" в пенсионный стаж не засчитывалось.
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25.05.2020 17:00 Ответить
нічого, зате залежалої зброї та *********** завезла на 8 (чи скільки там) міль'ярдів
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25.05.2020 16:45 Ответить
Как-то нас рать
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25.05.2020 16:49 Ответить
Isk nado predjavit fasistam- bomzam rosijanam,
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25.05.2020 16:52 Ответить
говорят, Курченко в мае перевел шахтерам 30% з/п за декабрь 2019 года..
во заживут ОРДЛОвцы!
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25.05.2020 16:56 Ответить
шикуют на широкую ногу ( куриную )
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25.05.2020 17:08 Ответить
Начали выплачиать апрель
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25.05.2020 17:13 Ответить
Пусть подавятся лаптекопытные, это их не спасёт , и развал паРаши, и кровавую бойню внутри этой клоаки не отсрочит...Очень скоро распадётся эта гнилая недоимперская выгребная яма, и мы своё вернём и сверх этого возьмём.... Рудниками ,скважинами, золотом и валютными зарубежными активами....За мародёрство расплатятся сполна в течение десятилетий,как Германия после войны....
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25.05.2020 16:56 Ответить
мы эту мантру слышим уже 6 лет.
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25.05.2020 17:30 Ответить
СССР распадался 73 года. И ничего, таки распался...
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26.05.2020 09:38 Ответить
И что, на его месте возникло что-то хорошее? Что-то поменялось, жить стало легче соседям?
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26.05.2020 10:39 Ответить
Украина покупала уголь с ростовских шахт Ахметова. А как уголь попал на эти шахты, никого в Украине не волнует.
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25.05.2020 17:16 Ответить
три года прошло а как вчера/ запищали со всех сторон: снимайте блокаду!!! НЕ снимайте блокаду ,а усилить нужно,и чем сильнее,тем лучше.Сколько, молодых, здоровых парней погибло,сколько остались сиротами,родители оплакивать своих детей будут до конца своих дней.сколько можно на крови простых людей делать кровавый бизнес??? Дай вам Бог здоровья и мужества выстрадать блокаду до конца! Храни ВАС Господь и Пресвятая Дева. Слава Украине на все века! https://censor.net/comments/locate/429766/0192133b-e7b4-709a-8639-54587282d1db
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25.05.2020 17:02 Ответить
три года прошло а как вчера/ запищали со всех сторон: снимайте блокаду!!! НЕ снимайте блокаду ,а усилить нужно,и чем сильнее,тем лучше.Сколько, молодых, здоровых парней погибло,сколько остались сиротами,родители оплакивать своих детей будут до конца своих дней.сколько можно на крови простых людей делать кровавый бизнес??? Дай вам Бог здоровья и мужества выстрадать блокаду до конца Храни ВАС Господь и Пресвятая Дева. Слава Украине на все века!

Мазохист?
Мазохизм - склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении.
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25.05.2020 17:16 Ответить
за слова "бизнес на крови" пора давать в морду.
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25.05.2020 17:31 Ответить
Маємо вже визначитись, чи там шахти закрили ( закривають), чи вони працюють на 4,7 млрд доларів?
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25.05.2020 17:05 Ответить
Ахметка по любому вивіз більше...Різниця лишень в тому,що Рашка пропонувала меншу ціну...
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25.05.2020 17:05 Ответить
Раше уголь нужен, как в Антарктиде снег. Вывозом занимается не Раша, а беглый, украинский, олигарх Курченко, которому благодаря двум провокаторам, Парасюку и Семенченко, достались все предприятия Донбасса. Уголь вывозится через Ростов, и он же ввозится через Козачью Лопань. Платит за него Украина. Деньги, причем не малые, идут в бюджет сепаратистов
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25.05.2020 17:08 Ответить
Конфисковать их имущество на эту сумму,арестовать и казнить посла... короче, вариантов масса,меню на все вкусы.
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25.05.2020 17:19 Ответить
Казнить посла ?
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25.05.2020 17:58 Ответить
да Т9
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25.05.2020 18:01 Ответить
А за воду рассчитаться углём???? Почему никто оплату не требует??? Сильно богатые за счёт населения? Почему им воду бесплатно, а нам в три дорога????
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25.05.2020 18:38 Ответить
Чому Зеленський і його команда не вимагають від росії відшкодування збитків? Зеленський хоче збагачення росіян за рахунок України? Виходить що так.
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25.05.2020 20:57 Ответить
Зато в глазах хулио зеля увидел "желание мира" и простил ему судебных исков еще где то на 8 миллиардов долларов...Сразу видно "народный преЗэдент", только какого народа и какой страны....

Декабрь 2019 года
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25.05.2020 20:58 Ответить
тепер донбас кормить росію.
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25.05.2020 22:35 Ответить
А он потом не ввозится в Украину?
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25.05.2020 22:46 Ответить
 
 