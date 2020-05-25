В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виконуючі обов'язки міністрів освіти і науки, енергетики та захисту навколишнього середовища, культури та інформаційної політики також розглядаються як кандидати в міністри.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні заступники міністрів, які виконують обов'язки, роблять це досить ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами", - підкреслив Шмигаль.
Водночас, прем'єр зазначив, що паралельно триває пошук нових людей.
"І тут питання не стільки в кадровому голоді: є гідні люди, яких би ми хотіли, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення. Є люди, які бояться, кажуть "я не самогубець, зараз криза, тому не зараз". Це складний процес, ми не хочемо помилятися", - додав Шмигаль.
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Я розумію бубочку, що він не може знайти міністра для енергетики: ну, не його профіль... він - юрист...
Але чому він не може знайти кандидатуру міністра культкри? Якщо перед тим він 25 років, зі шкільного кавеену отирався в галузі культури? Якщо весь його 95-тий квартал належить до такої-сякої культурної сфери? Чм не культурної сфери?
Вони, як мені здається, протилежності!
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
Приймуть манагера або шльондру, котра на....ла посаду.
Приймуть того, хто в темі...!!! А не того, хто розуміється в проблемах галузевого міністерства.
І навіть компетентна людина не зможе подолати тисячі корупціонерів, бариг, зелених шмарклів...
Тільки докорінна зміна усієї влади. Інакше ніяк(
Втім, якщо правда - не здивуюсь. Зебіли ж бо...
Але, одне "але": діти за переконання батьків не відповідають... Абсолютно, на відмінну від батьків за дітей.