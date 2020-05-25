В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виконуючі обов'язки міністрів освіти і науки, енергетики та захисту навколишнього середовища, культури та інформаційної політики також розглядаються як кандидати в міністри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні заступники міністрів, які виконують обов'язки, роблять це досить ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами", - підкреслив Шмигаль.

Водночас, прем'єр зазначив, що паралельно триває пошук нових людей.

"І тут питання не стільки в кадровому голоді: є гідні люди, яких би ми хотіли, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення. Є люди, які бояться, кажуть "я не самогубець, зараз криза, тому не зараз". Це складний процес, ми не хочемо помилятися", - додав Шмигаль.

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