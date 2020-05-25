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Новини
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В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль

В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виконуючі обов'язки міністрів освіти і науки, енергетики та захисту навколишнього середовища, культури та інформаційної політики також розглядаються як кандидати в міністри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні заступники міністрів, які виконують обов'язки, роблять це досить ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами", - підкреслив Шмигаль.

Водночас, прем'єр зазначив, що паралельно триває пошук нових людей.

"І тут питання не стільки в кадровому голоді: є гідні люди, яких би ми хотіли, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення. Є люди, які бояться, кажуть "я не самогубець, зараз криза, тому не зараз". Це складний процес, ми не хочемо помилятися", - додав Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14077) кадри (309) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+1
Особенно энергетики,очень "успешный" кандидат в министры!
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25.05.2020 18:18
+1
Квартал та культура?
Вони, як мені здається, протилежності!
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25.05.2020 18:59
+1
я запитував...
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
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25.05.2020 19:12
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Шмыгаль просто только сейчас это понял, и сообщил.
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25.05.2020 17:59 Відповісти
В КУМОВСКОЙ Украине кумовья работают на всех уровнях, а во власти Украины процветает кумовство "второго уровня" И всё это благодаря РПЦ и от того что власть Украины использует старую проверенную московско ордынскую систему управления власть. Остаётся только украинской власти отчитываться в Кремле. ю
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25.05.2020 18:13 Відповісти
Особенно энергетики,очень "успешный" кандидат в министры!
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25.05.2020 18:18 Відповісти
На безрыбьи и "раком рыбу"
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25.05.2020 18:53 Відповісти
Я ще розумію, що бубочка не може знайти міністра для керівництва освітою: як він вчився - історія мовчить...
Я розумію бубочку, що він не може знайти міністра для енергетики: ну, не його профіль... він - юрист...
Але чому він не може знайти кандидатуру міністра культкри? Якщо перед тим він 25 років, зі шкільного кавеену отирався в галузі культури? Якщо весь його 95-тий квартал належить до такої-сякої культурної сфери? Чм не культурної сфери?
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25.05.2020 18:53 Відповісти
Квартал та культура?
Вони, як мені здається, протилежності!
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25.05.2020 18:59 Відповісти
я запитував...
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
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25.05.2020 19:12 Відповісти
Маю надію, що у Вас не інші переконання)
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25.05.2020 19:18 Відповісти
В теперішній Україні НІКОЛИ не приймуть на посаду міністра людину компетентну.
Приймуть манагера або шльондру, котра на....ла посаду.
Приймуть того, хто в темі...!!! А не того, хто розуміється в проблемах галузевого міністерства.
І навіть компетентна людина не зможе подолати тисячі корупціонерів, бариг, зелених шмарклів...
Тільки докорінна зміна усієї влади. Інакше ніяк(
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25.05.2020 19:06 Відповісти
Батько ВО Міносвіти-ворог. Священник, котрий відмовлявся відспівувати загиблих українських воїнів і зачинив двері своєї церкви. Українські мас-медіа мовчать.
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25.05.2020 19:22 Відповісти
хотілось би пруф.
Втім, якщо правда - не здивуюсь. Зебіли ж бо...
Але, одне "але": діти за переконання батьків не відповідають... Абсолютно, на відмінну від батьків за дітей.
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25.05.2020 19:39 Відповісти
Мандзій у Ганапольського 15.05.20 показала, що фахово вона лабуду несе, а ось з Ганапольським про житийо-битійо поговорить вона може.
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25.05.2020 19:57 Відповісти
Что, больше никто не желает пачкаться? 😂😂😂 Ну да, адекватные уже не пойдут ...
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25.05.2020 20:43 Відповісти
Треба звернутись до молодшого Єрмака, він скаже де конкурсна коміся буде засідати і скільки це буде коштувати. Все просто, як при імператорі Лю Хуну почали продавати посади бо вже не було коштів на гульбу і числений гарем імператора.
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26.05.2020 08:42 Відповісти
 
 