И.о. министров образования, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить министерства, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики также рассматриваются как кандидаты в министры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день заместители министров, которые выполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами", - подчеркнул Шмыгаль.
В то же время, премьер отметил, что параллельно идет поиск новых людей.
"И здесь вопрос не столько в кадровом голоде: есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят "я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться", - добавил Шмыгаль.
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Я розумію бубочку, що він не може знайти міністра для енергетики: ну, не його профіль... він - юрист...
Але чому він не може знайти кандидатуру міністра культкри? Якщо перед тим він 25 років, зі шкільного кавеену отирався в галузі культури? Якщо весь його 95-тий квартал належить до такої-сякої культурної сфери? Чм не культурної сфери?
Вони, як мені здається, протилежності!
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
Приймуть манагера або шльондру, котра на....ла посаду.
Приймуть того, хто в темі...!!! А не того, хто розуміється в проблемах галузевого міністерства.
І навіть компетентна людина не зможе подолати тисячі корупціонерів, бариг, зелених шмарклів...
Тільки докорінна зміна усієї влади. Інакше ніяк(
Втім, якщо правда - не здивуюсь. Зебіли ж бо...
Але, одне "але": діти за переконання батьків не відповідають... Абсолютно, на відмінну від батьків за дітей.