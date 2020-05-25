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Новости
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И.о. министров образования, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить министерства, - Шмыгаль

И.о. министров образования, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить министерства, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики также рассматриваются как кандидаты в министры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день заместители министров, которые выполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами", - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время, премьер отметил, что параллельно идет поиск новых людей.

"И здесь вопрос не столько в кадровом голоде: есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят "я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14025) кадры (611) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+1
Особенно энергетики,очень "успешный" кандидат в министры!
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25.05.2020 18:18
+1
Квартал та культура?
Вони, як мені здається, протилежності!
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25.05.2020 18:59
+1
я запитував...
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
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25.05.2020 19:12
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Шмыгаль просто только сейчас это понял, и сообщил.
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25.05.2020 17:59 Ответить
В КУМОВСКОЙ Украине кумовья работают на всех уровнях, а во власти Украины процветает кумовство "второго уровня" И всё это благодаря РПЦ и от того что власть Украины использует старую проверенную московско ордынскую систему управления власть. Остаётся только украинской власти отчитываться в Кремле. ю
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25.05.2020 18:13 Ответить
Особенно энергетики,очень "успешный" кандидат в министры!
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25.05.2020 18:18 Ответить
На безрыбьи и "раком рыбу"
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25.05.2020 18:53 Ответить
Я ще розумію, що бубочка не може знайти міністра для керівництва освітою: як він вчився - історія мовчить...
Я розумію бубочку, що він не може знайти міністра для енергетики: ну, не його профіль... він - юрист...
Але чому він не може знайти кандидатуру міністра культкри? Якщо перед тим він 25 років, зі шкільного кавеену отирався в галузі культури? Якщо весь його 95-тий квартал належить до такої-сякої культурної сфери? Чм не культурної сфери?
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25.05.2020 18:53 Ответить
Квартал та культура?
Вони, як мені здається, протилежності!
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25.05.2020 18:59 Ответить
я запитував...
Дякую, хоч за таку відповідь, нехай і непевну. В когось можуть бути інші переконання...
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25.05.2020 19:12 Ответить
Маю надію, що у Вас не інші переконання)
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25.05.2020 19:18 Ответить
В теперішній Україні НІКОЛИ не приймуть на посаду міністра людину компетентну.
Приймуть манагера або шльондру, котра на....ла посаду.
Приймуть того, хто в темі...!!! А не того, хто розуміється в проблемах галузевого міністерства.
І навіть компетентна людина не зможе подолати тисячі корупціонерів, бариг, зелених шмарклів...
Тільки докорінна зміна усієї влади. Інакше ніяк(
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25.05.2020 19:06 Ответить
Батько ВО Міносвіти-ворог. Священник, котрий відмовлявся відспівувати загиблих українських воїнів і зачинив двері своєї церкви. Українські мас-медіа мовчать.
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25.05.2020 19:22 Ответить
хотілось би пруф.
Втім, якщо правда - не здивуюсь. Зебіли ж бо...
Але, одне "але": діти за переконання батьків не відповідають... Абсолютно, на відмінну від батьків за дітей.
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25.05.2020 19:39 Ответить
Мандзій у Ганапольського 15.05.20 показала, що фахово вона лабуду несе, а ось з Ганапольським про житийо-битійо поговорить вона може.
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25.05.2020 19:57 Ответить
Что, больше никто не желает пачкаться? 😂😂😂 Ну да, адекватные уже не пойдут ...
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25.05.2020 20:43 Ответить
Треба звернутись до молодшого Єрмака, він скаже де конкурсна коміся буде засідати і скільки це буде коштувати. Все просто, як при імператорі Лю Хуну почали продавати посади бо вже не було коштів на гульбу і числений гарем імператора.
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26.05.2020 08:42 Ответить
 
 