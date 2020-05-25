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Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.

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"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.

Автор: 

Кабмин (14025) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+10
І туди ще можна влаштувати знайомих з 95 кварталу🐸
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25.05.2020 09:53
+9
Ещё нужен министр по делам грибов. Грибы не относятся ни к растительному, ни к животному миру.
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25.05.2020 10:04
+8
Потужно!
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25.05.2020 09:51
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Потужно!
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25.05.2020 09:51 Ответить
А чому так, не пояснив. Чи є декілька хороших безробітних людей, чи перший уряд Зєлєнского фігню впоров, коли об'єднував - не зрозуміло. 🤔
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25.05.2020 11:12 Ответить
Шмыгаль, мне вообще не понятно - чем вы там занимаетесь?
Готовитесь к передаче дел?!
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25.05.2020 09:53 Ответить
І туди ще можна влаштувати знайомих з 95 кварталу🐸
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25.05.2020 09:53 Ответить
а кадри на посаду міністрів і замів вони знайдуть?
Бубочка казав же, що нема кого йому призначити.... видать, у єрмаків зависокі ставки отктняка...
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25.05.2020 09:53 Ответить
Так є ще третій склад кварталу, який по районних центрах їздив.
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25.05.2020 11:13 Ответить
Вот это реформа,я понимаю
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25.05.2020 09:53 Ответить
Об"єднують, роз"єднують... Всі при дєлє.
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25.05.2020 09:55 Ответить
...а вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
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25.05.2020 09:56 Ответить
Если правительство ЗЕнуковича что-то затевает, значит готовится грабить.
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25.05.2020 09:57 Ответить
Старый анекдот.
Уходящий с работы начальник вручает новому три конверта и говорит: "Когда станет трудно, открой первый конверт. Когда станет очень трудно, открой второй. Когда будет просто лютый край, открой третий".
Новый начальник начал работу. Вскоре стало трудно. Открывает первый конверт.
"Вали всё на меня".
Вскоре ситуация резко ухудшилась. Открывает второй конверт.
"Начинай перестройку".
Наконец, ситуация стала критической. В третьем конверте была рекомендация:
"Готовь три конверта".
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25.05.2020 09:58 Ответить
Шмыгаль открыл второй конверт.
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25.05.2020 10:03 Ответить
Як донести стаду Зе!лених бібізян, що імітація буйної діяльності та гучний пшик, ось основний критерій Зе!шмарклі? Жріть скоти, що купували та насолоджуйтесь результатом відсутності звивин для аналізу, бо ви дятли з трахнутим телевізором мозком.
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25.05.2020 10:24 Ответить
Поверьте: вы ничего не сможете до них донести. По двум причинам:
1) Эти люди не имеют способности к логическому мышлению, от рождения.
2) Вы не можете повлиять на их мнение никак, поскольку их мозги на ежедневной основе промываются вражескими СМИ, коих в Украине более 50%.
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25.05.2020 11:11 Ответить
я в загальному, швидше через призму ботаніки (розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості), тобто штучного створення умов для розвитку...
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25.05.2020 12:20 Ответить
С начала, год объединяли эти министерства.
Теперь год будут их разделять.
А затем Бубочка опять новое правительство назначит.
"Работа" кипит и движется.
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25.05.2020 09:58 Ответить
Токо разделяйте так:
Министерсство енэргетиков должно состоять из министра угольной енергетики,министра газовой енергетики, министра атомной енергетики, министра гидроенергетики, министра ветроенергетики, министра солнечной енергетики и главного - министра министров всех видов енергетики.
С защитой окружающей среды будет немного проще. Данное ведомство должно состоять из министра флоры и министра фауны. Министров бактерий, одноклеточных и вирусов может заменить отдельный комитет в Верховной Раде.
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25.05.2020 10:01 Ответить
Ещё нужен министр по делам грибов. Грибы не относятся ни к растительному, ни к животному миру.
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25.05.2020 10:04 Ответить
Псилоцибінові гриби для зебілів будуть безкоштовними 🐸
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25.05.2020 10:09 Ответить
не ну если правильные грибы то шо бы на их министра не навесить?
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25.05.2020 10:10 Ответить
Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 652
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25.05.2020 10:18 Ответить
ну от есть же сьедобные - дело за министром!
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25.05.2020 10:22 Ответить
Вот они, "реформы"! Сначала все по объединяли, типа для эффективной работы. Теперь разделяют. Для эффективной работы... Зе-*****!
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25.05.2020 10:02 Ответить
А затем разделить министерство окружающей среды на министерство окружающей и министерство среды 🙄
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25.05.2020 10:03 Ответить
Може треба вже влаштовувати на роботу глядачів 95 кварталу, бо настає кадровий голод?
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25.05.2020 10:03 Ответить
ну, що ви... глядачів???? Спочатку учасників шоу "Розсміши коника", що отримали хоча б 1000грн., а вже потім "палких прихильників високоінтелектуального проекту" ліги сміху з бригадою переможців з Молдови.
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25.05.2020 10:30 Ответить
Украине нужно менять дырявую резину, иначе вперёд не поехать. Переобуваться надо.
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25.05.2020 10:04 Ответить
реформи по маланські.
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25.05.2020 10:05 Ответить
нах#я?
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25.05.2020 10:05 Ответить
Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4881
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25.05.2020 10:09 Ответить
не канает - нада дуже дякувать
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25.05.2020 10:14 Ответить
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25.05.2020 10:16 Ответить
ПРи Пециках -об*єднують .
.При *зеліках * -роз*єднують
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25.05.2020 10:11 Ответить
При Дмитриках ліквідують і отправят в Сібірь. І дмитриків тоже.
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25.05.2020 10:15 Ответить
Больше всяких теплых министерских мест для трудоустройства своих знакомых!
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25.05.2020 10:17 Ответить
с друзззями армейскими, слава господу пронесло, а то бы не отмахались...
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25.05.2020 10:26 Ответить
главное офисы не забыть сделать, и штаб.
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25.05.2020 10:30 Ответить
Что-то давно, раннее разъединённую, налоговую и таможню не объединяли!
Пора!
П.С.
Шмыгалю на заметку: еще можно разъединить торговлю, сельское хозяйство и экономику аж на 3 министерства!
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25.05.2020 10:43 Ответить
обічное занятие профессионалов-комиков : создавать трудности а потом их героически преодолевать.
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25.05.2020 10:44 Ответить
Вот уроды! Сначала с визгом и гыканьем, радостно пуская слюни (а, ****, реформаторы же!) объединяли, теперь разъединяют! И какая б***ь ответит за потраченное время, растрыньканные средства?! Тьфу, гниды зеленые!
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25.05.2020 12:56 Ответить
правильно, главное намыть настоящего мотыля (7-х застрелили за это) а энергетикой и баба Маня может управлять
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25.05.2020 16:58 Ответить
 
 