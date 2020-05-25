Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.

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"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.