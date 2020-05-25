Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.
"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Премьер подчеркнул, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.
"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.
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Готовитесь к передаче дел?!
Бубочка казав же, що нема кого йому призначити.... видать, у єрмаків зависокі ставки отктняка...
Уходящий с работы начальник вручает новому три конверта и говорит: "Когда станет трудно, открой первый конверт. Когда станет очень трудно, открой второй. Когда будет просто лютый край, открой третий".
Новый начальник начал работу. Вскоре стало трудно. Открывает первый конверт.
"Вали всё на меня".
Вскоре ситуация резко ухудшилась. Открывает второй конверт.
"Начинай перестройку".
Наконец, ситуация стала критической. В третьем конверте была рекомендация:
"Готовь три конверта".
1) Эти люди не имеют способности к логическому мышлению, от рождения.
2) Вы не можете повлиять на их мнение никак, поскольку их мозги на ежедневной основе промываются вражескими СМИ, коих в Украине более 50%.
Теперь год будут их разделять.
А затем Бубочка опять новое правительство назначит.
"Работа" кипит и движется.
Министерсство енэргетиков должно состоять из министра угольной енергетики,министра газовой енергетики, министра атомной енергетики, министра гидроенергетики, министра ветроенергетики, министра солнечной енергетики и главного - министра министров всех видов енергетики.
С защитой окружающей среды будет немного проще. Данное ведомство должно состоять из министра флоры и министра фауны. Министров бактерий, одноклеточных и вирусов может заменить отдельный комитет в Верховной Раде.
.При *зеліках * -роз*єднують
Пора!
П.С.
Шмыгалю на заметку: еще можно разъединить торговлю, сельское хозяйство и экономику аж на 3 министерства!