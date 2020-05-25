Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України буде розділене на два профільні відомства.
"Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології - це в порядку денному", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр підкреслив, що попереднє об'єднання міністерств не дало того ефекту, якого очікувала влада.
"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижних рослин і вилов мотиля. Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - заявив Шмигаль.
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Готовитесь к передаче дел?!
Бубочка казав же, що нема кого йому призначити.... видать, у єрмаків зависокі ставки отктняка...
Уходящий с работы начальник вручает новому три конверта и говорит: "Когда станет трудно, открой первый конверт. Когда станет очень трудно, открой второй. Когда будет просто лютый край, открой третий".
Новый начальник начал работу. Вскоре стало трудно. Открывает первый конверт.
"Вали всё на меня".
Вскоре ситуация резко ухудшилась. Открывает второй конверт.
"Начинай перестройку".
Наконец, ситуация стала критической. В третьем конверте была рекомендация:
"Готовь три конверта".
1) Эти люди не имеют способности к логическому мышлению, от рождения.
2) Вы не можете повлиять на их мнение никак, поскольку их мозги на ежедневной основе промываются вражескими СМИ, коих в Украине более 50%.
Теперь год будут их разделять.
А затем Бубочка опять новое правительство назначит.
"Работа" кипит и движется.
Министерсство енэргетиков должно состоять из министра угольной енергетики,министра газовой енергетики, министра атомной енергетики, министра гидроенергетики, министра ветроенергетики, министра солнечной енергетики и главного - министра министров всех видов енергетики.
С защитой окружающей среды будет немного проще. Данное ведомство должно состоять из министра флоры и министра фауны. Министров бактерий, одноклеточных и вирусов может заменить отдельный комитет в Верховной Раде.
.При *зеліках * -роз*єднують
Пора!
П.С.
Шмыгалю на заметку: еще можно разъединить торговлю, сельское хозяйство и экономику аж на 3 министерства!