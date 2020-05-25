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Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль

Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України буде розділене на два профільні відомства.

"Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології - це в порядку денному", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що попереднє об'єднання міністерств не дало того ефекту, якого очікувала влада.

"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижних рослин і вилов мотиля. Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - заявив Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14077) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+10
І туди ще можна влаштувати знайомих з 95 кварталу🐸
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25.05.2020 09:53
+9
Ещё нужен министр по делам грибов. Грибы не относятся ни к растительному, ни к животному миру.
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25.05.2020 10:04
+8
Потужно!
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25.05.2020 09:51
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25.05.2020 09:51 Відповісти
А чому так, не пояснив. Чи є декілька хороших безробітних людей, чи перший уряд Зєлєнского фігню впоров, коли об'єднував - не зрозуміло. 🤔
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25.05.2020 11:12 Відповісти
Шмыгаль, мне вообще не понятно - чем вы там занимаетесь?
Готовитесь к передаче дел?!
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25.05.2020 09:53 Відповісти
І туди ще можна влаштувати знайомих з 95 кварталу🐸
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25.05.2020 09:53 Відповісти
а кадри на посаду міністрів і замів вони знайдуть?
Бубочка казав же, що нема кого йому призначити.... видать, у єрмаків зависокі ставки отктняка...
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25.05.2020 09:53 Відповісти
Так є ще третій склад кварталу, який по районних центрах їздив.
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25.05.2020 11:13 Відповісти
Вот это реформа,я понимаю
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25.05.2020 09:53 Відповісти
Об"єднують, роз"єднують... Всі при дєлє.
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25.05.2020 09:55 Відповісти
...а вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
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25.05.2020 09:56 Відповісти
Если правительство ЗЕнуковича что-то затевает, значит готовится грабить.
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25.05.2020 09:57 Відповісти
Старый анекдот.
Уходящий с работы начальник вручает новому три конверта и говорит: "Когда станет трудно, открой первый конверт. Когда станет очень трудно, открой второй. Когда будет просто лютый край, открой третий".
Новый начальник начал работу. Вскоре стало трудно. Открывает первый конверт.
"Вали всё на меня".
Вскоре ситуация резко ухудшилась. Открывает второй конверт.
"Начинай перестройку".
Наконец, ситуация стала критической. В третьем конверте была рекомендация:
"Готовь три конверта".
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25.05.2020 09:58 Відповісти
Шмыгаль открыл второй конверт.
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25.05.2020 10:03 Відповісти
Як донести стаду Зе!лених бібізян, що імітація буйної діяльності та гучний пшик, ось основний критерій Зе!шмарклі? Жріть скоти, що купували та насолоджуйтесь результатом відсутності звивин для аналізу, бо ви дятли з трахнутим телевізором мозком.
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25.05.2020 10:24 Відповісти
Поверьте: вы ничего не сможете до них донести. По двум причинам:
1) Эти люди не имеют способности к логическому мышлению, от рождения.
2) Вы не можете повлиять на их мнение никак, поскольку их мозги на ежедневной основе промываются вражескими СМИ, коих в Украине более 50%.
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25.05.2020 11:11 Відповісти
я в загальному, швидше через призму ботаніки (розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості), тобто штучного створення умов для розвитку...
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25.05.2020 12:20 Відповісти
С начала, год объединяли эти министерства.
Теперь год будут их разделять.
А затем Бубочка опять новое правительство назначит.
"Работа" кипит и движется.
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25.05.2020 09:58 Відповісти
Токо разделяйте так:
Министерсство енэргетиков должно состоять из министра угольной енергетики,министра газовой енергетики, министра атомной енергетики, министра гидроенергетики, министра ветроенергетики, министра солнечной енергетики и главного - министра министров всех видов енергетики.
С защитой окружающей среды будет немного проще. Данное ведомство должно состоять из министра флоры и министра фауны. Министров бактерий, одноклеточных и вирусов может заменить отдельный комитет в Верховной Раде.
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25.05.2020 10:01 Відповісти
Ещё нужен министр по делам грибов. Грибы не относятся ни к растительному, ни к животному миру.
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25.05.2020 10:04 Відповісти
Псилоцибінові гриби для зебілів будуть безкоштовними 🐸
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25.05.2020 10:09 Відповісти
не ну если правильные грибы то шо бы на их министра не навесить?
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25.05.2020 10:10 Відповісти
Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 652
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25.05.2020 10:18 Відповісти
ну от есть же сьедобные - дело за министром!
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25.05.2020 10:22 Відповісти
Вот они, "реформы"! Сначала все по объединяли, типа для эффективной работы. Теперь разделяют. Для эффективной работы... Зе-*****!
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25.05.2020 10:02 Відповісти
А затем разделить министерство окружающей среды на министерство окружающей и министерство среды 🙄
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25.05.2020 10:03 Відповісти
Може треба вже влаштовувати на роботу глядачів 95 кварталу, бо настає кадровий голод?
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25.05.2020 10:03 Відповісти
ну, що ви... глядачів???? Спочатку учасників шоу "Розсміши коника", що отримали хоча б 1000грн., а вже потім "палких прихильників високоінтелектуального проекту" ліги сміху з бригадою переможців з Молдови.
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25.05.2020 10:30 Відповісти
Украине нужно менять дырявую резину, иначе вперёд не поехать. Переобуваться надо.
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25.05.2020 10:04 Відповісти
реформи по маланські.
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25.05.2020 10:05 Відповісти
нах#я?
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25.05.2020 10:05 Відповісти
Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4881
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25.05.2020 10:09 Відповісти
не канает - нада дуже дякувать
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25.05.2020 10:14 Відповісти
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25.05.2020 10:16 Відповісти
ПРи Пециках -об*єднують .
.При *зеліках * -роз*єднують
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25.05.2020 10:11 Відповісти
При Дмитриках ліквідують і отправят в Сібірь. І дмитриків тоже.
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25.05.2020 10:15 Відповісти
Больше всяких теплых министерских мест для трудоустройства своих знакомых!
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25.05.2020 10:17 Відповісти
с друзззями армейскими, слава господу пронесло, а то бы не отмахались...
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25.05.2020 10:26 Відповісти
главное офисы не забыть сделать, и штаб.
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25.05.2020 10:30 Відповісти
Что-то давно, раннее разъединённую, налоговую и таможню не объединяли!
Пора!
П.С.
Шмыгалю на заметку: еще можно разъединить торговлю, сельское хозяйство и экономику аж на 3 министерства!
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25.05.2020 10:43 Відповісти
обічное занятие профессионалов-комиков : создавать трудности а потом их героически преодолевать.
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25.05.2020 10:44 Відповісти
Вот уроды! Сначала с визгом и гыканьем, радостно пуская слюни (а, ****, реформаторы же!) объединяли, теперь разъединяют! И какая б***ь ответит за потраченное время, растрыньканные средства?! Тьфу, гниды зеленые!
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25.05.2020 12:56 Відповісти
правильно, главное намыть настоящего мотыля (7-х застрелили за это) а энергетикой и баба Маня может управлять
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25.05.2020 16:58 Відповісти
 
 