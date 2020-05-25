Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України буде розділене на два профільні відомства.

"Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології - це в порядку денному", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що попереднє об'єднання міністерств не дало того ефекту, якого очікувала влада.

"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижних рослин і вилов мотиля. Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", - заявив Шмигаль.

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