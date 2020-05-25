Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19
Прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який захворів коронавірусною інфекцією, виписали з лікарні.
Про це повідомила його дружина Тетяна Навка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".
За словами Навки, ще близько тижня вона і Пєсков перебуватимуть на домашньому карантині.
Про зараження офіційного представника Кремля стало відомо 12 травня. Описуючи перебіг хвороби, Пєсков зазначав, що в перший день після виявлення вірусу не було жодних симптомів, а потім у нього підвищилася температура.
З російських високопосадовців коронавірусом перехворіли кілька міністрів: прем'єр Михайло Мішустін, глава Міністерства освіти та науки Валерій Фальков і міністр культури Ольга Любімова. 25 травня стало відомо, що ковід виявили у глави Туви Шолбана Кара-оола. ЗМІ писали, що коронавірус підозрюють у глави Чечні Рамзана Кадирова, але офіційно це не підтверджувалося.
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09:00 | 25.05.2020
Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций. В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта "Слатина" в Приштине.
В свою очередь, этот безрассудный марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку. Как и написано выше - безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями.
Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации. В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008.
Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.
После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара. Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений. Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля.
Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия». Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым.
Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.
Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей. Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается.
Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно - столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными. Операция "Источник мира" в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных.
Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара https://sprotyv.info/news/v-livii-ot-naemnikov-haftara-osvobodili-dve-*******-bazy стала терять один населенный пункт за другим , неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК "Вагнер" и вовсе стали вчера героями социальных сетей.
Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК "Вагнер" из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.
В итоге, что мы видим?
Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, - все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой. Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел.
А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз. Ведь неумение воевать России против равных противников - факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов. И уже никто не боится противостоять ей на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.
Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
Нафіга вона нам потрібна?
Нажаль не склалося(
И без тыканья понятно
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