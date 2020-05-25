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Новини Коронавірус і карантин
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Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19

Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19

Прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який захворів коронавірусною інфекцією, виписали з лікарні.

Про це повідомила його дружина Тетяна Навка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

За словами Навки, ще близько тижня вона і Пєсков перебуватимуть на домашньому карантині.

Про зараження офіційного представника Кремля стало відомо 12 травня. Описуючи перебіг хвороби, Пєсков зазначав, що в перший день після виявлення вірусу не було жодних симптомів, а потім у нього підвищилася температура.

З російських високопосадовців коронавірусом перехворіли кілька міністрів: прем'єр Михайло Мішустін, глава Міністерства освіти та науки Валерій Фальков і міністр культури Ольга Любімова. 25 травня стало відомо, що ковід виявили у глави Туви Шолбана Кара-оола. ЗМІ писали, що коронавірус підозрюють у глави Чечні Рамзана Кадирова, але офіційно це не підтверджувалося.

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Автор: 

карантин (18172) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Пресс-секретаря Путина Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7722

...
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25.05.2020 19:41
+12
Реально сумна новина. Ми сподівалися на краще, а воно не сдохло ((
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25.05.2020 19:34
+7
А зря выписали,больнго надо б долечить до...летального
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25.05.2020 19:37
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Реально сумна новина. Ми сподівалися на краще, а воно не сдохло ((
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25.05.2020 19:34 Відповісти
Миф о непобедимости России развеяли ее гибридные операции - от Украины до Сирии и Ливии

09:00 | 25.05.2020

Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций. В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта "Слатина" в Приштине.
В свою очередь, этот безрассудный марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку. Как и написано выше - безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями.
Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации. В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008.
Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.
После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара. Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений. Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля.
Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия». Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым.
Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.
Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей. Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается.
Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно - столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными. Операция "Источник мира" в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных.
Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара https://sprotyv.info/news/v-livii-ot-naemnikov-haftara-osvobodili-dve-*******-bazy стала терять один населенный пункт за другим , неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК "Вагнер" и вовсе стали вчера героями социальных сетей.
Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК "Вагнер" из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.
В итоге, что мы видим?
Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, - все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой. Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел.
А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз. Ведь неумение воевать России против равных противников - факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов. И уже никто не боится противостоять ей на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.
Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
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25.05.2020 19:35 Відповісти
Пресс-секретаря Путина Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6960
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25.05.2020 19:40 Відповісти
Важлива новина.
Нафіга вона нам потрібна?
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25.05.2020 19:36 Відповісти
Нах не потрібна, але проотилежна за змістом ...
Нажаль не склалося(
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25.05.2020 19:40 Відповісти
Шкода,що не здох,гнида...
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25.05.2020 19:36 Відповісти
А зря выписали,больнго надо б долечить до...летального
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25.05.2020 19:37 Відповісти
Було б добре якби виписали вперед ногами.
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25.05.2020 19:38 Відповісти
Ну и шо?! на параше этого дерьма вагон и еще целый состав.
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25.05.2020 20:04 Відповісти
Потыкать нужно было палкой. Вдруг чучело набито соломой?
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25.05.2020 19:41 Відповісти
Для этого его не обязательно тыкать палкой
И без тыканья понятно
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Пресс-секретаря Путина Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7722

...
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25.05.2020 19:41 Відповісти
Відішліть пєскову на мило, може "кондрашка" хватить?
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25.05.2020 19:47 Відповісти
Якби взагалі ми про них нічого не знали, то це було би щастям🙄
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25.05.2020 19:42 Відповісти
Да, щось з чим коронавірусом не те. Ще хтось сумнівається в тому, що всіх жорстко на***ли.
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25.05.2020 19:43 Відповісти
черговий доказ фейковості пандемії.
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25.05.2020 19:43 Відповісти
Излечился бейджиком с настойкой соловьиного помета *************** обезьяны...
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25.05.2020 19:53 Відповісти
отличненько.
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25.05.2020 19:59 Відповісти
Личность чахлого и ничего не решающего пресс-секретаря вызывает необычайный интерес. Странно, что нет новостей о кремлевских уборщицах, водителях и прочей челяди.
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25.05.2020 20:00 Відповісти
Нах** нам знать про этого дрыща?
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25.05.2020 20:33 Відповісти
После вертикальной клизмы был выписан .
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25.05.2020 20:46 Відповісти
Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3953 https://pbs.twimg.com/media/EY38r9kWAAAP_MT?format=jpg&name=small Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7417 Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3953 можно во время чтения. .
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25.05.2020 20:49 Відповісти
діставайте з під матрасу, народ чекає.
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25.05.2020 20:52 Відповісти
Выписать то выписали, а жить это говно будет? Может выписали, чтобы не хоронить из больницы? Главное , что это недоразумение рот не сможет открывать и языком трепать - в горле у него трубка с воздухом из аппарата....
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25.05.2020 21:12 Відповісти
 
 