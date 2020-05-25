Прессекретаря Путіна Пєскова виписали з лікарні після лікування від COVID-19

Прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який захворів коронавірусною інфекцією, виписали з лікарні.

Про це повідомила його дружина Тетяна Навка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

За словами Навки, ще близько тижня вона і Пєсков перебуватимуть на домашньому карантині.

Про зараження офіційного представника Кремля стало відомо 12 травня. Описуючи перебіг хвороби, Пєсков зазначав, що в перший день після виявлення вірусу не було жодних симптомів, а потім у нього підвищилася температура.

З російських високопосадовців коронавірусом перехворіли кілька міністрів: прем'єр Михайло Мішустін, глава Міністерства освіти та науки Валерій Фальков і міністр культури Ольга Любімова. 25 травня стало відомо, що ковід виявили у глави Туви Шолбана Кара-оола. ЗМІ писали, що коронавірус підозрюють у глави Чечні Рамзана Кадирова, але офіційно це не підтверджувалося.

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