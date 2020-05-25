Пресс-секретаря Путина Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан из больницы.
Об этом сообщила его жена Татьяна Навка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".
По словам Навки, еще около недели она и Песков будут находиться на домашнем карантине.
О заражении официального представителя Кремля стало известно 12 мая. Описывая течение болезни, Песков отмечал, что в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, а затем у него повысилась температура.
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Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. 25 мая стало известно, что ковид обнаружили у главы Тувы Шолбана Кара-оола. СМИ писали, что коронавирус подозревают у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально это не подтверждалось.
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09:00 | 25.05.2020
Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций. В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта "Слатина" в Приштине.
В свою очередь, этот безрассудный марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку. Как и написано выше - безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями.
Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации. В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008.
Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.
После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара. Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений. Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля.
Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия». Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым.
Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.
Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей. Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается.
Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно - столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными. Операция "Источник мира" в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных.
Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара https://sprotyv.info/news/v-livii-ot-naemnikov-haftara-osvobodili-dve-*******-bazy стала терять один населенный пункт за другим , неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК "Вагнер" и вовсе стали вчера героями социальных сетей.
Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК "Вагнер" из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.
В итоге, что мы видим?
Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, - все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой. Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел.
А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз. Ведь неумение воевать России против равных противников - факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов. И уже никто не боится противостоять ей на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.
Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
Нафіга вона нам потрібна?
Нажаль не склалося(
И без тыканья понятно
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