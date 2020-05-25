Пресс-секретаря Путина Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан из больницы.

Об этом сообщила его жена Татьяна Навка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

По словам Навки, еще около недели она и Песков будут находиться на домашнем карантине.

О заражении официального представителя Кремля стало известно 12 мая. Описывая течение болезни, Песков отмечал, что в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, а затем у него повысилась температура.

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Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. 25 мая стало известно, что ковид обнаружили у главы Тувы Шолбана Кара-оола. СМИ писали, что коронавирус подозревают у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально это не подтверждалось.