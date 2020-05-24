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Новости Коронавирус и карантин
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Кадыров идет на поправку, - СМИ

Кадыров идет на поправку, - СМИ

Болеющий COVID-19 глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович собрался на поправку, – об этом говорят его лечащие врачи. Несмотря на то, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, организм главы ЧР борется с вирусом", — утверждают авторы канала.

По их данным, сегодня Кадыров впервые со дня госпитализации прошелся по палате. А врачи делают достаточно хорошие прогнозы.

Из больницы Кадыров записал аудиопоздравление землякам с окончанием Рамадана.

"В этом году пришли сложности, эпидемия, вирус. Многие люди испуганы и в этом их винить нельзя. Много людей умерло. Однако, мне хотелось бы обратиться к населению республики. Отмечу, что в этом году в Чечне на 216 человек меньше умерло. А за последние 4 месяца родилось на 50 детей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорит Кадыров.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ

О госпитализации Кадырова российские СМИ сообщили 21 мая. По их данным, главу Чечни доставили в Москву в тяжелом состоянии.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) карантин (16729) россия (95402) Чечня (637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+48
очень жаль))
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24.05.2020 13:16
+40
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 3264
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24.05.2020 13:40
+37
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 4047
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24.05.2020 13:17
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очень жаль))
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24.05.2020 13:16 Ответить
Живучее,падло..
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24.05.2020 13:29 Ответить
Зрадив навіть батька ...
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24.05.2020 13:36 Ответить
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4857
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24.05.2020 16:13 Ответить
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8813
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24.05.2020 17:39 Ответить
ви что, не видите что восток на одно лицо
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24.05.2020 19:12 Ответить
души падлу
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24.05.2020 19:28 Ответить
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 4047
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24.05.2020 13:17 Ответить
Игорь Мосийчук в интевью Влащенко (Гордон в юбке) это подтвердил.
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24.05.2020 13:20 Ответить
Дай ссылку плиз, хочу увидеть оригинал.
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24.05.2020 14:13 Ответить
Находиш её канал в ютубе, там-же находышь это интервью по скайпу времён какантина. У неё там в описании по минутам всё расписанно в т.ч. и этот момент.
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24.05.2020 14:20 Ответить
карантина
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24.05.2020 14:22 Ответить
Скорей всего показуха.
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24.05.2020 13:17 Ответить
хороший пиар ход - вылечиться от смертельной болезни
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24.05.2020 13:18 Ответить
Covid-19 не такой уж смертельный. В странах с развитой медициной смертность - 0,5%, в менее развитых 1-1,2%.
В Чехии, например, смертность на уровне 0,1-0,2%, что примерно равно вспышке сильного сезонного гриппа.
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24.05.2020 13:37 Ответить
Без обид, но ты тупишь. Я разве писал что COVID смертельная болезнь? И ты неправильно употребляешь термин "смертность" - отношение заболевших к смертельным случаям называется "летальность".
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24.05.2020 14:15 Ответить
"смертельной" надо в кавычках. Еще ни одни лидер или богатый не умер. Есть резонансные смерти, но это больше для запугивания пипла.
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24.05.2020 14:15 Ответить
согласен, в кавычках более правильно.
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24.05.2020 14:16 Ответить
А был ли ̶м̶а̶л̶ь̶ч̶и̶к̶ вирус?
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24.05.2020 13:18 Ответить
может лучше в морг?
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24.05.2020 13:18 Ответить
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 3264
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24.05.2020 13:40 Ответить
Зеля отмолил))
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24.05.2020 13:23 Ответить
Скорее соевые идиоты отмолили.
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24.05.2020 13:34 Ответить
Соевые у него прощения не просили, и мир в очках Вовочки не наблюдают.
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24.05.2020 13:40 Ответить
Как раз таки соевые идиоты, совместно с Ольгино и Лахтой, раздули фэйк про "извинения пред Кадыровым".
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24.05.2020 13:42 Ответить
И про през- наркоман, и про мир в глазах ***** и много ещё чего.
Ты не путаешься - оф.визит в Оман или частная поездка?)))
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24.05.2020 13:45 Ответить
Кстати, про наркомана точно так же лишь соевые идиоты и запоребриковые тролли орали.
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24.05.2020 13:46 Ответить
Иди, сеанс уринотерапии пропустить))
6000 грн - не бедность?
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24.05.2020 13:51 Ответить
Не психуй, водички выпей.
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24.05.2020 13:55 Ответить
Я из-за идиотов, даже в своем руководстве никогда не психовал, а из-за твоего руководства - и подавно))
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24.05.2020 13:57 Ответить
Доон-аппарат вчасно підключили.Встигли.
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8240
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24.05.2020 14:07 Ответить
Жаль. Но будем надеяться на лучшее.
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24.05.2020 13:24 Ответить
Чомусь не покидає якесь дивне відчуття, що багато хто з кацапських та прокацапських політиків намагається піаритися на тому, що нібито хворий на КОВІД-19. кадирови, новінські, піськови та інші
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24.05.2020 13:25 Ответить
так оно и есть....
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24.05.2020 13:27 Ответить
як це ще Олег Ляшко не підхопив коронавірус)
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24.05.2020 13:31 Ответить
алежа знает де ховаться, алежа не какой то там обдолбаный буба - он в курсах....
а еще раньше ету беду прохавал Ярош - оба в танке затаились и чистят....
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24.05.2020 13:42 Ответить
для піара вже не годиться мабуть. Олігархи списали олєжку)
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24.05.2020 13:44 Ответить
одного списали - бубу вписали...
сволочь за сволочью - ленту подавай.....
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24.05.2020 13:48 Ответить
Він не рідний брат Кім Чен Ину
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24.05.2020 13:25 Ответить
буває.....
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24.05.2020 13:29 Ответить
Цензор, нафиг так загаживать новости ил мы уже провинция чечни?
Да ну и фиг с ним. Какая нам разница что происходит с этим расеянским отбросом?
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24.05.2020 13:29 Ответить
не...ну не могло ж просто так... свезти))) пока только "звоночки"...
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24.05.2020 13:30 Ответить
Пусть идёт на ....
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24.05.2020 13:30 Ответить
поздравляю русню, дань хану кадырке будет исправно платиться и дальше.
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24.05.2020 13:31 Ответить
это говно перестанет репрессировать медиков, которые сказали про то что нету средств защиты, или скажет "Аллах помог мне, вот и вам тоже также пусть помогает"?
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24.05.2020 13:31 Ответить
ну и нах нам это знать?когда сдохнет,тогда и пишите про него
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24.05.2020 13:32 Ответить
Рамзанка должен поддержать традицию, как диды 100 лет назад делали, и сменить в 24-м бесноватого Вофку. А затем проредить аленье стадо в поисках либерастов-нацпредателей, возродив ГУЛАГ.
Просили же "Верните Сралина!"...
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24.05.2020 13:37 Ответить
Говорят что перед смертью обычно попускает немного.
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24.05.2020 13:37 Ответить
А говорили, что 73% лёгких повреждено... может и при любых 73% есть надежда?
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24.05.2020 13:37 Ответить
Кадирову при необхідності і трансплантацію легень зроблять.
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24.05.2020 13:56 Ответить
Но он же не мог так быстро на поправку пойти после операции...
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24.05.2020 13:59 Ответить
неумеете вы новости подавать " Кадыров пошел на поправку, однако врачи не исключают что коронавирус нанес непоправимый вред его здоровью"
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24.05.2020 13:38 Ответить
А я так переживал, цензор работает у кадырова што ли, совсем оху.ли.
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24.05.2020 13:38 Ответить
В цій історії є одна незрозуміла річ - або Кадиров взагалі не хворів, або він вже склеїв ласти
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24.05.2020 13:38 Ответить
Сообщите, когда здох нет👋
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24.05.2020 13:41 Ответить
Не верю расейской прессе. Поздравление умирающего кабздыра - видеомонтаж, липа, фальшивка. На самом деле эта толстожопая путинская содержанка выведена из комы и теперь лежит под аппаратом, уссыкаясь от страха, что аппарат может в любой момент воспламениться и поджарить и самого путинского альфонса, и весь микрорайон....Кабздыр. по информации, переносит сложнейшую форму двухсторонней пневмонии с угрозой необратимых поражений сердца и мозга.....Если он останется жить исключительно под аппаратом искусственного дыхания, я буду рад....Пусть наслаждается "жизнью" в лежачем положении, с грязной жопой, вечно мокрым от мочи... Долгих лет ему такой счастливой "жизни"...
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24.05.2020 13:41 Ответить
В жизни надо всё попробовать. Вылечится от коронавируса- нюхнёт "Новичок" или попьёт полоний. У таких уродов всегда конец один, и он ближе, чем многие думают.
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24.05.2020 13:44 Ответить
Не "надо", а "можно один раз"
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24.05.2020 14:12 Ответить
Все бы ничего.. Но Кадыров рассказывал с пеной у рта ( да простит его аллах), что коронавируса нет в природе и все это выдумки американских "шайтанов", а если что ,то для спасения достаточно есть чеснок и мед. И при этом расхваливал чеченскую " медицину" и ее обеспеченность всем необходимым, кто не соглашался с этим мнением объявлялся национал предателем и провокатором и потом униженно извинялся. А самого то в больничку в Москву повезли персональным рейсом. Вот теперь то все и стало на свои места, кто есть кто.
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24.05.2020 13:45 Ответить
От тварь!
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24.05.2020 13:52 Ответить
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1624
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24.05.2020 13:55 Ответить
В ленте новостей MSN по раше этой новости пока нет
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24.05.2020 13:56 Ответить
вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?
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24.05.2020 14:04 Ответить
А почему же, тогда эта новость взялась на Цензоре? И, вообще, почаще читайте MSN по раше, будете в курсе их новостей, а не ляпать просто так.
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24.05.2020 14:10 Ответить
от тут я с вами солидарен - почему ета новость на Цезоре? - ето к хлопцам и девченкам цензорятам, но я писал вроде о другом...
"вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?"
сорри за перепост... - чисто для бесталковых он.....
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24.05.2020 14:26 Ответить
Я не читаю специально MSN новости по раше, лента автоматически появляются при открытии новой страницы Edge, не исправлял установки, т.к. редактирование Майкрософта уменьшает агрессивность рашинских новостей и исключает их них одиозные источники.
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24.05.2020 14:42 Ответить
очень рад - у кацапского быдла кнунов не уменьшилось...
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24.05.2020 13:57 Ответить
* кнутов
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24.05.2020 13:59 Ответить
Не идёт,а только собрался идти.Бутусик,ты свои пожелания не превращай в форму свершившегося события,выдаёшь свою лубянскую сущность с потрохами.
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24.05.2020 13:59 Ответить
Навіть не сумнівався який буде кінець цієї історії.
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24.05.2020 14:05 Ответить
а почему сам Кадыров не застрелился, хотя бы из принципа?..
он же собирался убивать инфицированных вирусом земляков: типа, убил одного - спас десяток человек.. султан пустозвон?..
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24.05.2020 14:18 Ответить
Завтра на Youtube будет извинение коронавируса перед Кадыровым. Не пропустите.
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24.05.2020 14:19 Ответить
От страна, бандит дорвался до власти и всё до смерти.
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24.05.2020 15:11 Ответить
Пц, спати не можу, переживаю, як там кадиркін. У вас там новин інших нема?
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24.05.2020 16:17 Ответить
можно было дать более оптимистичный заголовок, что то типа "ещё не сдох но это поправимо"
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24.05.2020 16:39 Ответить
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1394
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24.05.2020 16:48 Ответить
НУЖНО ПОВТОРИТЬ !?)
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24.05.2020 16:49 Ответить
вы шо, не видели кино
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s
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24.05.2020 17:07 Ответить
а как кадиров не зассал в донецкий аэропорт, а потом зассал
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24.05.2020 19:05 Ответить
этот дыров собственного отца слил гебне, о чем речь...
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24.05.2020 19:15 Ответить
Кадыров шёл на поправку. На тот момент он ещё не знал, что в Поправке Песков передаёт "корону" Путину.
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24.05.2020 19:49 Ответить
Жаль. Шайтаны в аду рамзанку дырова давно заждались
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24.05.2020 19:50 Ответить
подозреваю у горцев это семейное
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24.05.2020 20:02 Ответить
То арали шо не балел, а уже выздоравливает.
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25.05.2020 00:02 Ответить
Ой, непорядок, не узнаю кэгэбэ, плохо лечили, выжЫл...
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25.05.2020 00:41 Ответить
Холопам расейським повезло.
наступний Імператор живий )))
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25.05.2020 09:37 Ответить
 
 