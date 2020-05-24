Кадыров идет на поправку, - СМИ

Болеющий COVID-19 глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович собрался на поправку, – об этом говорят его лечащие врачи. Несмотря на то, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, организм главы ЧР борется с вирусом", — утверждают авторы канала.

По их данным, сегодня Кадыров впервые со дня госпитализации прошелся по палате. А врачи делают достаточно хорошие прогнозы.

Из больницы Кадыров записал аудиопоздравление землякам с окончанием Рамадана.

"В этом году пришли сложности, эпидемия, вирус. Многие люди испуганы и в этом их винить нельзя. Много людей умерло. Однако, мне хотелось бы обратиться к населению республики. Отмечу, что в этом году в Чечне на 216 человек меньше умерло. А за последние 4 месяца родилось на 50 детей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорит Кадыров.

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О госпитализации Кадырова российские СМИ сообщили 21 мая. По их данным, главу Чечни доставили в Москву в тяжелом состоянии.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.