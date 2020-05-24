Кадыров идет на поправку, - СМИ
Болеющий COVID-19 глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.
"Рамзан Ахматович собрался на поправку, – об этом говорят его лечащие врачи. Несмотря на то, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, организм главы ЧР борется с вирусом", — утверждают авторы канала.
По их данным, сегодня Кадыров впервые со дня госпитализации прошелся по палате. А врачи делают достаточно хорошие прогнозы.
Из больницы Кадыров записал аудиопоздравление землякам с окончанием Рамадана.
"В этом году пришли сложности, эпидемия, вирус. Многие люди испуганы и в этом их винить нельзя. Много людей умерло. Однако, мне хотелось бы обратиться к населению республики. Отмечу, что в этом году в Чечне на 216 человек меньше умерло. А за последние 4 месяца родилось на 50 детей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорит Кадыров.
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О госпитализации Кадырова российские СМИ сообщили 21 мая. По их данным, главу Чечни доставили в Москву в тяжелом состоянии.
Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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В Чехии, например, смертность на уровне 0,1-0,2%, что примерно равно вспышке сильного сезонного гриппа.
Ты не путаешься - оф.визит в Оман или частная поездка?)))
6000 грн - не бедность?
а еще раньше ету беду прохавал Ярош - оба в танке затаились и чистят....
сволочь за сволочью - ленту подавай.....
Да ну и фиг с ним. Какая нам разница что происходит с этим расеянским отбросом?
Просили же "Верните Сралина!"...
"вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?"
сорри за перепост... - чисто для бесталковых он.....
он же собирался убивать инфицированных вирусом земляков: типа, убил одного - спас десяток человек.. султан пустозвон?..
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s
наступний Імператор живий )))