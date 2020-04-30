Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус

У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24".

Также он предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин поддержал предложение назначить Белоусова и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.

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