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Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус

Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус

У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24".

Также он предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.  Путин поддержал предложение назначить Белоусова и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.

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Автор: 

россия (96267) Мишустин Михаил (25) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+35
чудово, ***** щоб передав естафету
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30.04.2020 20:04 Ответить
+25
***** от страху спустился на два бункера ниже и облачился в ОЗК - так и уснул забившись в угол дальнего технического помещения где уборщица оставляет швабру и веник.
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30.04.2020 20:08 Ответить
+24
А на х*йло слабó было дыхнуть?
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30.04.2020 20:05 Ответить
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чудово, ***** щоб передав естафету
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30.04.2020 20:04 Ответить
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 2674
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30.04.2020 20:46 Ответить
Тут не операцию "Преемник" запустили ли?
Кто такой этот Белоусов? Сейчас и.о премьера, а там и вождь нечаянно самоизолировался внезапно...
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01.05.2020 03:19 Ответить
А на х*йло слабó было дыхнуть?
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30.04.2020 20:05 Ответить
На всіх шістьох одночасно може хіба що Бозя дихнути.
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30.04.2020 22:33 Ответить
По шустрому у морг ...
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30.04.2020 20:05 Ответить
Сумно
що не Variola vera
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30.04.2020 20:06 Ответить
На россии в НПО "Вектор" в Новосибирске много чего есть. В тч и натуральная оспа. Ждем очередного взрыва. И кацапы ждут... Там в любой подвал стерх сахарку принести может. Для сладкой, но короткой жизни.
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30.04.2020 20:13 Ответить
Ну, если у этого лысого хмыря триппер легких, то у ботоксной дурилки подавно.
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30.04.2020 20:07 Ответить
у котрого з двійників?
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30.04.2020 23:40 Ответить
Уже тепло...
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30.04.2020 20:07 Ответить
В ставку сцаря, на доклад быстро!!!
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30.04.2020 20:07 Ответить
Он его не пускает к себе.
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30.04.2020 20:21 Ответить
***** от страху спустился на два бункера ниже и облачился в ОЗК - так и уснул забившись в угол дальнего технического помещения где уборщица оставляет швабру и веник.
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30.04.2020 20:08 Ответить
Ни одна высокопоставленная падла ещё ни в реанимации даже.
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30.04.2020 20:09 Ответить
Пуйло задрожал и в истерике забился ещё далье под кровать в своём букере
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30.04.2020 20:09 Ответить
Ну там по идее должно все правительство тоже слечь, хотя не факт, вон Джонсон вроде один переболел.
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30.04.2020 20:10 Ответить
Лучше бы у )(уйла была диарея, от которой копыта бы двинул.
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30.04.2020 20:11 Ответить
Ого,есть большой шанс услышать по настоящему хорошую новость.
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30.04.2020 20:11 Ответить
царство небесное
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30.04.2020 20:13 Ответить
аж баян порвался
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30.04.2020 20:13 Ответить
зарази пуйла, сделай доброе дело
Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус - Цензор.НЕТ 193
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30.04.2020 20:13 Ответить
Мішустіних багато, а бункєр - один
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30.04.2020 20:13 Ответить
К сожалению это не легочная чума...перенесут как грипп..тем более такой комплекс витаминов они получают и общеукрепляющих средств, что им до одного места... Да и лечить их будут не в райцентре Голожопово
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30.04.2020 20:14 Ответить
Эта проблема серьезная. Ее надо на высшем государственном уровне перетереть, обкашлять.
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30.04.2020 20:15 Ответить
Кремлевское быдло когда то сказало,мы Гитлера брата врагу не отдадим.
НСДАП и ВСДРП народы братья.Эрнст ТЕЛЬМАН и ЙОСИФ СТАЛИН НАВЕКИ ВМЕСТЕ...
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30.04.2020 20:17 Ответить
НСНРП. Саме так у перекладі - націонал-СОЦІАЛІСТИЧНА німецька РОБОЧА партія. Нічого дивного, що побратими з російською чи то всесоюзною СОЦІАЛ-демократичною РОБОЧОЮ партією. Та й методи-підходи спільні-ідентичні
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30.04.2020 20:59 Ответить
Будем надеяться крякнет. И вожак стерхов.
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30.04.2020 20:18 Ответить
На всіх шістьох одночасно може хіба що Бозя дихнути.
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30.04.2020 22:34 Ответить
они там все подбираются одного роста- метр с кепкой.
Какой все-таки у путенбоха страшный комплекс неполноценности.
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30.04.2020 20:19 Ответить
зараза до зарази не пристае. чи е надія?
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30.04.2020 20:23 Ответить
Мішустін, пий нафту, кацапам допомагає.
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30.04.2020 21:49 Ответить
Соловей конечно враг, но про этого https://www.youtube.com/watch?v=xnaWoqZYBxQ Мишустина забавно рассказывает
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30.04.2020 20:24 Ответить
Павел Карелин..Ютьюб.
Германия правит РАБссией ВОНЮЧкОЙ 300 лет.
Сенатор лет 10 назад говорил...РАБссия это дерьмо ХОЛОПское.
Жаль нету БАТИ...
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30.04.2020 20:28 Ответить
- Что будем делать ? У меня коронавирус...
- У меня тоже - пойдем покашляем на подчиненных...
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 7839
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30.04.2020 20:29 Ответить
Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус..

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Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 5881
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30.04.2020 20:30 Ответить
Да как-то странно он заболел, вовремя. Х...ло ныкается, и по слухам, может скоро кони двинет. Верхушку рашки колбасит из-за власти. Может самоустранился? Типа, я в больничке был, ничего не знал.
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30.04.2020 20:34 Ответить
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 7235
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30.04.2020 20:44 Ответить
а що, нафти параші ще хватить, щоб справити блискавичні, шикарні похорони усіеї верхівки з пафосом по телевізору, а лаптям купити по два баяни
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30.04.2020 20:44 Ответить
Головне, щоб лафетів вистачило.
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30.04.2020 20:55 Ответить
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 6907
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30.04.2020 20:45 Ответить
А ***** розцілував на прощання?
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30.04.2020 20:54 Ответить
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 5665
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30.04.2020 21:05 Ответить
короновіРОСС
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30.04.2020 21:21 Ответить
после вскрытия
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30.04.2020 21:35 Ответить
потом выявится что у него настоящая фамилия не мишустин -а ашот аврамович кацнельсон-ватабидзе..и он мокше рузке в кубе
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30.04.2020 21:29 Ответить
этого надо вытянуть из фейковой болезни, он будет хорошо драть русню.
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30.04.2020 21:53 Ответить
Ковид стреляет еще не в яблочко, но уже и не в молоко.
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30.04.2020 21:58 Ответить
Мабуть керувати з пустою казною нецікаво...
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30.04.2020 22:00 Ответить
Как же вы допустили?!
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30.04.2020 22:01 Ответить
Ерунда, этот вот давно в заложниках у более страшного вируса Взгляд обреченного
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 8185
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30.04.2020 22:25 Ответить
Бреше цей Берія, не вірте.
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30.04.2020 22:36 Ответить
а если указом выздоревает, ну как джонсон например.
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30.04.2020 22:41 Ответить
Не ссы Мишустик жирных лечат . Зато введете регистрацию телефонов . планшетов и компов под шумок .
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30.04.2020 22:38 Ответить
А де співчуття брехла і шмигла?
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30.04.2020 22:44 Ответить
ТАК ДОКТОР ХЙЛО ЕГО ВЫЛЕЧИТ ЦВЕТОМ КУМАЧА )))
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 2118
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30.04.2020 22:48 Ответить
Новасти Разии:
В Ивановской области полицейские приехали по вызову о краже труб и попытались украсть остатки

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EAAED1B5CF8C
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30.04.2020 23:01 Ответить
премьер с правительством ушли под коронавирусным прикрытием в партизаны. ищут бункер пуйла. точняк.
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30.04.2020 23:09 Ответить
О, там оказывается, премьер сменился, а я и не заметил... С медведя на мишутку?
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30.04.2020 23:34 Ответить
Мишустин понял что дело пахнет керосином и самоустранился...
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01.05.2020 00:28 Ответить
Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус, а потом подумал и добавил, что сифилис, триппер и спид он тоже подхватил.(лучше на больничном пересидеть, пока ***** будут табакеркой по плешивой голове стучать).
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01.05.2020 00:54 Ответить
Лещенко не сдох и этот гандон выживет.
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01.05.2020 09:12 Ответить
 
 