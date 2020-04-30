Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус
У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24".
Также он предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин поддержал предложение назначить Белоусова и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.
Топ комментарии
+35 pao1971pao #314224
показать весь комментарий30.04.2020 20:04 Ответить Ссылка
+25 Олег Анатолиевич
показать весь комментарий30.04.2020 20:08 Ответить Ссылка
+24 Baden
показать весь комментарий30.04.2020 20:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто такой этот Белоусов? Сейчас и.о премьера, а там и вождь нечаянно самоизолировался внезапно...
що не Variola vera
НСДАП и ВСДРП народы братья.Эрнст ТЕЛЬМАН и ЙОСИФ СТАЛИН НАВЕКИ ВМЕСТЕ...
Какой все-таки у путенбоха страшный комплекс неполноценности.
Германия правит РАБссией ВОНЮЧкОЙ 300 лет.
Сенатор лет 10 назад говорил...РАБссия это дерьмо ХОЛОПское.
Жаль нету БАТИ...
- У меня тоже - пойдем покашляем на подчиненных...
.
В Ивановской области полицейские приехали по вызову о краже труб и попытались украсть остатки
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EAAED1B5CF8C