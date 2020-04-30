Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія 24".

Також він запропонував призначити виконуючим обов'язки прем'єра віце-прем'єра Андрія Білоусова. Про це Мішустін повідомив на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін підтримав пропозицію призначити Білоусова в.о. глави уряду на час хвороби Мішустіна.

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