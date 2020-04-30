Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус
У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія 24".
Також він запропонував призначити виконуючим обов'язки прем'єра віце-прем'єра Андрія Білоусова. Про це Мішустін повідомив на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін підтримав пропозицію призначити Білоусова в.о. глави уряду на час хвороби Мішустіна.
Топ коментарі
+35 pao1971pao #314224
показати весь коментар30.04.2020 20:04 Відповісти Посилання
+25 Олег Анатолиевич
показати весь коментар30.04.2020 20:08 Відповісти Посилання
+24 Baden
показати весь коментар30.04.2020 20:05 Відповісти Посилання
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Кто такой этот Белоусов? Сейчас и.о премьера, а там и вождь нечаянно самоизолировался внезапно...
що не Variola vera
НСДАП и ВСДРП народы братья.Эрнст ТЕЛЬМАН и ЙОСИФ СТАЛИН НАВЕКИ ВМЕСТЕ...
Какой все-таки у путенбоха страшный комплекс неполноценности.
Германия правит РАБссией ВОНЮЧкОЙ 300 лет.
Сенатор лет 10 назад говорил...РАБссия это дерьмо ХОЛОПское.
Жаль нету БАТИ...
- У меня тоже - пойдем покашляем на подчиненных...
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В Ивановской области полицейские приехали по вызову о краже труб и попытались украсть остатки
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EAAED1B5CF8C