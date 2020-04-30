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Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус

Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія 24".

Також він запропонував призначити виконуючим обов'язки прем'єра віце-прем'єра Андрія Білоусова. Про це Мішустін повідомив на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін підтримав пропозицію призначити Білоусова в.о. глави уряду на час хвороби Мішустіна.

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Автор: 

росія (66175) Мішустін Михайло (41) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
чудово, ***** щоб передав естафету
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30.04.2020 20:04 Відповісти
+25
***** от страху спустился на два бункера ниже и облачился в ОЗК - так и уснул забившись в угол дальнего технического помещения где уборщица оставляет швабру и веник.
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30.04.2020 20:08 Відповісти
+24
А на х*йло слабó было дыхнуть?
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30.04.2020 20:05 Відповісти
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чудово, ***** щоб передав естафету
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30.04.2020 20:04 Відповісти
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 2674
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30.04.2020 20:46 Відповісти
Тут не операцию "Преемник" запустили ли?
Кто такой этот Белоусов? Сейчас и.о премьера, а там и вождь нечаянно самоизолировался внезапно...
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01.05.2020 03:19 Відповісти
А на х*йло слабó было дыхнуть?
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30.04.2020 20:05 Відповісти
На всіх шістьох одночасно може хіба що Бозя дихнути.
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30.04.2020 22:33 Відповісти
По шустрому у морг ...
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30.04.2020 20:05 Відповісти
Сумно
що не Variola vera
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30.04.2020 20:06 Відповісти
На россии в НПО "Вектор" в Новосибирске много чего есть. В тч и натуральная оспа. Ждем очередного взрыва. И кацапы ждут... Там в любой подвал стерх сахарку принести может. Для сладкой, но короткой жизни.
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30.04.2020 20:13 Відповісти
Ну, если у этого лысого хмыря триппер легких, то у ботоксной дурилки подавно.
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30.04.2020 20:07 Відповісти
у котрого з двійників?
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30.04.2020 23:40 Відповісти
Уже тепло...
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30.04.2020 20:07 Відповісти
В ставку сцаря, на доклад быстро!!!
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30.04.2020 20:07 Відповісти
Он его не пускает к себе.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
***** от страху спустился на два бункера ниже и облачился в ОЗК - так и уснул забившись в угол дальнего технического помещения где уборщица оставляет швабру и веник.
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30.04.2020 20:08 Відповісти
Ни одна высокопоставленная падла ещё ни в реанимации даже.
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30.04.2020 20:09 Відповісти
Пуйло задрожал и в истерике забился ещё далье под кровать в своём букере
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30.04.2020 20:09 Відповісти
Ну там по идее должно все правительство тоже слечь, хотя не факт, вон Джонсон вроде один переболел.
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30.04.2020 20:10 Відповісти
Лучше бы у )(уйла была диарея, от которой копыта бы двинул.
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30.04.2020 20:11 Відповісти
Ого,есть большой шанс услышать по настоящему хорошую новость.
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30.04.2020 20:11 Відповісти
царство небесное
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30.04.2020 20:13 Відповісти
аж баян порвался
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30.04.2020 20:13 Відповісти
зарази пуйла, сделай доброе дело
Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус - Цензор.НЕТ 193
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30.04.2020 20:13 Відповісти
Мішустіних багато, а бункєр - один
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30.04.2020 20:13 Відповісти
К сожалению это не легочная чума...перенесут как грипп..тем более такой комплекс витаминов они получают и общеукрепляющих средств, что им до одного места... Да и лечить их будут не в райцентре Голожопово
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30.04.2020 20:14 Відповісти
Эта проблема серьезная. Ее надо на высшем государственном уровне перетереть, обкашлять.
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30.04.2020 20:15 Відповісти
Кремлевское быдло когда то сказало,мы Гитлера брата врагу не отдадим.
НСДАП и ВСДРП народы братья.Эрнст ТЕЛЬМАН и ЙОСИФ СТАЛИН НАВЕКИ ВМЕСТЕ...
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30.04.2020 20:17 Відповісти
НСНРП. Саме так у перекладі - націонал-СОЦІАЛІСТИЧНА німецька РОБОЧА партія. Нічого дивного, що побратими з російською чи то всесоюзною СОЦІАЛ-демократичною РОБОЧОЮ партією. Та й методи-підходи спільні-ідентичні
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30.04.2020 20:59 Відповісти
Будем надеяться крякнет. И вожак стерхов.
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30.04.2020 20:18 Відповісти
На всіх шістьох одночасно може хіба що Бозя дихнути.
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30.04.2020 22:34 Відповісти
они там все подбираются одного роста- метр с кепкой.
Какой все-таки у путенбоха страшный комплекс неполноценности.
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30.04.2020 20:19 Відповісти
зараза до зарази не пристае. чи е надія?
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30.04.2020 20:23 Відповісти
Мішустін, пий нафту, кацапам допомагає.
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30.04.2020 21:49 Відповісти
Соловей конечно враг, но про этого https://www.youtube.com/watch?v=xnaWoqZYBxQ Мишустина забавно рассказывает
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30.04.2020 20:24 Відповісти
Павел Карелин..Ютьюб.
Германия правит РАБссией ВОНЮЧкОЙ 300 лет.
Сенатор лет 10 назад говорил...РАБссия это дерьмо ХОЛОПское.
Жаль нету БАТИ...
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30.04.2020 20:28 Відповісти
- Что будем делать ? У меня коронавирус...
- У меня тоже - пойдем покашляем на подчиненных...
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 7839
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30.04.2020 20:29 Відповісти
Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус..

.
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 5881
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30.04.2020 20:30 Відповісти
Да как-то странно он заболел, вовремя. Х...ло ныкается, и по слухам, может скоро кони двинет. Верхушку рашки колбасит из-за власти. Может самоустранился? Типа, я в больничке был, ничего не знал.
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30.04.2020 20:34 Відповісти
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 7235
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30.04.2020 20:44 Відповісти
а що, нафти параші ще хватить, щоб справити блискавичні, шикарні похорони усіеї верхівки з пафосом по телевізору, а лаптям купити по два баяни
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30.04.2020 20:44 Відповісти
Головне, щоб лафетів вистачило.
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30.04.2020 20:55 Відповісти
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 6907
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30.04.2020 20:45 Відповісти
А ***** розцілував на прощання?
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30.04.2020 20:54 Відповісти
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 5665
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30.04.2020 21:05 Відповісти
короновіРОСС
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30.04.2020 21:21 Відповісти
после вскрытия
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30.04.2020 21:35 Відповісти
потом выявится что у него настоящая фамилия не мишустин -а ашот аврамович кацнельсон-ватабидзе..и он мокше рузке в кубе
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30.04.2020 21:29 Відповісти
этого надо вытянуть из фейковой болезни, он будет хорошо драть русню.
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30.04.2020 21:53 Відповісти
Ковид стреляет еще не в яблочко, но уже и не в молоко.
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30.04.2020 21:58 Відповісти
Мабуть керувати з пустою казною нецікаво...
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30.04.2020 22:00 Відповісти
Как же вы допустили?!
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30.04.2020 22:01 Відповісти
Ерунда, этот вот давно в заложниках у более страшного вируса Взгляд обреченного
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 8185
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30.04.2020 22:25 Відповісти
Бреше цей Берія, не вірте.
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30.04.2020 22:36 Відповісти
а если указом выздоревает, ну как джонсон например.
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30.04.2020 22:41 Відповісти
Не ссы Мишустик жирных лечат . Зато введете регистрацию телефонов . планшетов и компов под шумок .
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30.04.2020 22:38 Відповісти
А де співчуття брехла і шмигла?
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30.04.2020 22:44 Відповісти
ТАК ДОКТОР ХЙЛО ЕГО ВЫЛЕЧИТ ЦВЕТОМ КУМАЧА )))
Прем'єр-міністр РФ Мішустін заявив, що у нього діагностовано коронавірус - Цензор.НЕТ 2118
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30.04.2020 22:48 Відповісти
Новасти Разии:
В Ивановской области полицейские приехали по вызову о краже труб и попытались украсть остатки

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EAAED1B5CF8C
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30.04.2020 23:01 Відповісти
премьер с правительством ушли под коронавирусным прикрытием в партизаны. ищут бункер пуйла. точняк.
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30.04.2020 23:09 Відповісти
О, там оказывается, премьер сменился, а я и не заметил... С медведя на мишутку?
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30.04.2020 23:34 Відповісти
Мишустин понял что дело пахнет керосином и самоустранился...
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01.05.2020 00:28 Відповісти
Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус, а потом подумал и добавил, что сифилис, триппер и спид он тоже подхватил.(лучше на больничном пересидеть, пока ***** будут табакеркой по плешивой голове стучать).
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01.05.2020 00:54 Відповісти
Лещенко не сдох и этот гандон выживет.
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01.05.2020 09:12 Відповісти
 
 