Пресс-секретарь Путина Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заболел - у него диагностирован коронавирус, пишет Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос о его самочувствии.

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