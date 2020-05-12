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Новини Коронавірус і карантин
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Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус

Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився COVID-19.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що захворів - у нього діагностовано коронавірус, пише Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Так, захворів. Лікуюся", - сказав Пєсков на запитання про його самопочуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб

Автор: 

карантин (18172) Пєсков Дмитро (1711) путін володимир (24231) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+69
Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 5175
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12.05.2020 15:43 Відповісти
+39
Піськін, не підведи друзів, кабзон і задорнов чекають тебе!👍
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12.05.2020 15:44 Відповісти
+34
ну...не то ШО хотелось...но тоже нормально! )))))
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12.05.2020 15:44 Відповісти
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Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 5175
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12.05.2020 15:43 Відповісти
Таки да, неужели всему миру так свезет?
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Гомосеки-группа риска...
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12.05.2020 16:10 Відповісти
А говорили, что короновирус через песок не передается.
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12.05.2020 15:56 Відповісти
Ватные лозунги ПУПКИНА закончились. А так без комментариев, Секретутка триппер подхватила
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12.05.2020 18:19 Відповісти
Отличный тролль! В начале апреля Песков рассказал журналистам, что купил в интернете https://slotsmoney.com.ua/ по ссылке себе специальный «блокатор вирусов» в виде бейджа казино, который носится прикрепленным на пиджак. Ведь на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19, а некоторые сотрудники администрации президента сдают анализы несколько раз в неделю.
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12.05.2020 16:14 Відповісти
))) надо чтобы он своего плешивого босса в десна поцеловал
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12.05.2020 16:35 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 4816
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12.05.2020 18:36 Відповісти
ну...не то ШО хотелось...но тоже нормально! )))))
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12.05.2020 15:44 Відповісти
Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 3190
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12.05.2020 15:51 Відповісти
Праздник будет, когда фото в черной рамке...
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12.05.2020 16:33 Відповісти
Брешет туалетный ершик
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12.05.2020 15:44 Відповісти
похоже, дела у кремлёвской банды настолько херовые, что крысы начинаются разбегаться под разными благовидными предлогами
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12.05.2020 16:15 Відповісти
Туалетный ершик хочет показать что он как народ
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Піськін, не підведи друзів, кабзон і задорнов чекають тебе!👍
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12.05.2020 15:44 Відповісти
Снаряды ложатся все ближе и ближе от бункера хейла
Скоро и его накроет прицельным залпом.
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12.05.2020 15:53 Відповісти
А кабы к утру умереть -
Так лучше было бы еще...
(Н. Некрасов)
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12.05.2020 15:45 Відповісти
П222ит ************. Когда он правду говорил?
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12.05.2020 15:45 Відповісти
Що,і його блокіратор вірусів не допоміг? Ну він і лошара.
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12.05.2020 15:46 Відповісти
То його ***** заразило.
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12.05.2020 15:46 Відповісти
а мы как дураки на карантине))))
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12.05.2020 15:46 Відповісти
Трепанация поможет..
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12.05.2020 15:48 Відповісти
Доктор сказал "Сразу в морг"
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12.05.2020 15:52 Відповісти
Покидая палату с больными, врач сказал : всем досвидания, а вы, песков, прощайте! (с)
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12.05.2020 16:01 Відповісти
будем держать кулачки, что б откинул копыта
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12.05.2020 15:48 Відповісти
Вместе с бункерным хозяином
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12.05.2020 15:50 Відповісти
Чекаю поповнення глядачів для "Хору Александровского"
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12.05.2020 16:01 Відповісти
Ваше Благородие, госпожа Удача...ну...ну-ну...(что ж так вокруг да около ходить то ?!!)
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12.05.2020 15:48 Відповісти
стебётся Програмер над ******. сжимает круг )
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12.05.2020 15:54 Відповісти
Спасибо, Боже, но опять мимо.
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12.05.2020 15:48 Відповісти
Надеюсь половым путем он Х...лу успел передать!
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Смерть кацапськiй наволочi...
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12.05.2020 15:49 Відповісти
В бункере тесно. Скоро пойдут педикулез с чесоткой, а там и венерология подтянется.
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 9947
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12.05.2020 15:50 Відповісти
хлопці напоготові?
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12.05.2020 15:52 Відповісти
Всё ближе,и ближе,и ближе...
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12.05.2020 15:50 Відповісти
снаряды ложаться всё ближе...
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12.05.2020 15:51 Відповісти
кобзону пламенный фискульт-привет!
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12.05.2020 15:51 Відповісти
Пургу несет, путин что-то разыгрывает.
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12.05.2020 15:56 Відповісти
//Песков заразился COVID-19// - хороший пиар "жёсткого карантина": перед вирусом все равны, опасность никого не минует и т.д. и т.п... Месседж - "не рыпайтесь". Украинские аналоги: Хорошковский, Новинский и прочие, кто реально заслужил ковырнуться и порадовать людей... Сидит пересичный украинец перед пустым холодильником и только захочет взяться за вилы, чтобы решительным действием завершить весь этот ип#чий карантин, как приходит подобная "новость", и уже вроде как надежда появляется, что "сами передохнут", да и сомнение закрадывается: "если они болеют, то, возможно, всё по-настоящему"...
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12.05.2020 16:15 Відповісти
Май 12th, 2020
Фейсбук за месяц обнаружил 50 миллионов постов с фейками о COVID-19
Модераторы фейсбука в апреле обнаружили 50 миллионов единиц контента с дезинформацией о COVID-19. Об этом сказано в сообщении Facebook, поступившем в «Медузу».
На материалы с недостоверной информацией фейсбук поставил соответствующие метки.
«Мы знаем, что эти предупреждения работают, поскольку, когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на представленный контент», - сказано в сообщении соцсети.
Кроме того, соцсеть удалила «сотни тысяч единиц информации», из-за которой пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, что коронавирусная инфекция якобы имеет такие же последствия, как и обычная простуда.
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12.05.2020 23:33 Відповісти
Пресс-секретарь Путина Песков заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 8303Пресс-секретарь Путина Песков заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 7545
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12.05.2020 15:57 Відповісти
спасибо за возможность порадоваться
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12.05.2020 18:53 Відповісти
Вже на фуйла пчихнув?
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12.05.2020 15:59 Відповісти
чихнуть может и не чихнул, но жэпь он ему вылизать уже должен был успеть...
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12.05.2020 16:01 Відповісти
Znacyt i on zarozislia ot putina takze ,kak i ego vrac
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12.05.2020 16:01 Відповісти
Не мудрено... ***** уже давно на самоизоляции в бункере сидит, а пИськова иногда пользует... димон чего то кочевряжется, а пИськов с удовольствием...
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12.05.2020 16:05 Відповісти
Енота, енота давайте в комменты!
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12.05.2020 16:06 Відповісти
У этой истории должен быть ....летальный исход.
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12.05.2020 16:07 Відповісти
Та хоть бы печальный наступил...
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12.05.2020 16:09 Відповісти
https://youtu.be/VQ6Db1dtxnk?t=69 Приблизно ось такий ...
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12.05.2020 16:18 Відповісти
А нефиг было целоваться с премьером......
П.С. Навка уже подала на развод?
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12.05.2020 16:08 Відповісти
За то бабло, что они имеют, можно и "заболеть" хоть чумой, хоть гриппом
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12.05.2020 16:09 Відповісти
Трохи не те - але вже гаряче... дуже гаряче!..

Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 6987
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12.05.2020 16:09 Відповісти
такое гавно как это хрен утонет!!!
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12.05.2020 16:10 Відповісти
будем надеяться что он таки сдохнет и путина заберет собой
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12.05.2020 16:15 Відповісти
Інфікованої завірюхи на сцаря-государя встиг нанести?
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3150
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12.05.2020 16:20 Відповісти
Едрить-колыхать, какое рубилово в московкой чаще идёт !
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12.05.2020 16:22 Відповісти
*******! Давай мерщій, стриб-стриб і в домовину! У нас тут якраз соловейки співають!..
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12.05.2020 16:23 Відповісти
Праздник не за горами!
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12.05.2020 16:23 Відповісти
А не нужно было с француженкой связываться.
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12.05.2020 16:26 Відповісти
возможно Х#йло его с тем коронавирусным врачем поближе познакомил, в качестве эксперимента.
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12.05.2020 16:27 Відповісти
А самый главный вопрс,с ху-лом он давно встречался? Главное ,что бы писькин не подвел!
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12.05.2020 16:29 Відповісти
А кто будет следующий? Говорящая лошадь?
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12.05.2020 16:29 Відповісти
Какой там вирус! В запой он ушел, в аккурат на полную луну.
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12.05.2020 16:31 Відповісти
Давай-давай-давай ...
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12.05.2020 16:39 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5928

нy вы поняли
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12.05.2020 16:48 Відповісти
Вот если бы еще Питун сдох от короновируса...
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12.05.2020 16:51 Відповісти
слишком быстро. желательно, чтобы долго, долго мучился от онкологии и лежал овощем несколько лет. а при этом проходил бы международный трибунал и над ним и над всей рашистской кремлядью...а потом пуйла полуовощем в одиночку пожизненно, еще пару лет чтоб там провел, пока не подохнет... чтобы все осознавал, слышал, но при этом только мычал и дристал под себя.
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12.05.2020 23:18 Відповісти
Тобі якщо мед то щоб відразу бочками
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13.05.2020 11:19 Відповісти
мед купую не менше, як 3-5 лiтровими флягами. по декiлька на перiод вiд сбору до нового сезону. чай тiльки з медом нiякого цукру. цукор тiльки до кави i тiльки з цeкровоi тростини.
так вже багато рокiв...

у випадку з пуйлом потрiбно дуже багато меду. ботоксне рашистське чмо повинно вiдповiти за все.
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13.05.2020 12:16 Відповісти
з цукровоi тростини...
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13.05.2020 12:29 Відповісти
А де енот з тростиною?
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12.05.2020 16:52 Відповісти
Ну и в рот ему пароход и....кусочек баржи!
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12.05.2020 16:59 Відповісти
Кобзон ждет!!!

И уйло с собой прихватите!!!!
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12.05.2020 17:03 Відповісти
Ну заболел. Заболел это еще не сдох.
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Сдохни и сгори в аду,туалетный ёршик.
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12.05.2020 17:10 Відповісти
никогда не думал, что могло наступить время, когда придется , если и не благодарить уханьских вирусологов, то пожелать им добра и здоровья. впрочем , пальму первенства, в этом вопросе, я бы все же передал адекватным россиянам.
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12.05.2020 17:16 Відповісти
этот дурачок блокиратор вирусов носил ... шота не помог
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12.05.2020 17:18 Відповісти
как сказал один знакомый: никогда мы еще не были так близки до незалежності)))))
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12.05.2020 17:21 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2810
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12.05.2020 17:24 Відповісти
Нехай косата забере його до себе!!
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12.05.2020 17:26 Відповісти
No comments
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3556
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Чергова казка для бидлоти))).
Хто назве бодай одного відомого публічного діяча (артиста .політика) .який помер від фейкового вірусу?
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12.05.2020 17:50 Відповісти
Уверен, он успел заразить много членов правительства на россии и Нардепов в госдуре. Надеюсь карлик-педофил путин тоже заражен и сдохнет вскоре.
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12.05.2020 18:25 Відповісти
НУ !!!!

НУ, ДАВАЙ !!!!

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12.05.2020 18:30 Відповісти
Возможно Пиар , - Мол заболел прокарантинился и Выздоровел , вот мол силен . И ввиду того , что русские все и везде Врут, - поверить , что Заболел можно лиш в том Случае , - если помрет.
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12.05.2020 18:49 Відповісти
Ктобы сомневался, ведь он будет лечится за свой счет в той больнице к которой приписана скорая и ему выпишут те лекарства в аптеке где врач имеет свой откат
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12.05.2020 20:31 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9960
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12.05.2020 19:45 Відповісти
Теперь главное - не спугнуть.
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12.05.2020 20:27 Відповісти
ЗаРЕЗЕРВУЙТЕ ПєСКОВУ..
Аппарат ИВЛ Уральского приборостроительного завода


…>. По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен», - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Пожар в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на УПЗ.
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12.05.2020 20:44 Відповісти
Представляю как у ***** анальный сфинктер сколлапсировал.
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12.05.2020 21:28 Відповісти
ОПА! шанси, що ЗАЛУ ПУТІН-ШЕЛОМОВ залишиться під землею, але вже НЕ В БУНКЕРІ, А НАЗАВЖДИ - ЗБІЛЬШИЛИСЬ!!!!
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12.05.2020 22:25 Відповісти
регионы обосРахи начали отказываться использовать новые рассеянские ИВЛ из-за пожаров, которые они вызывают.

оккупационные власти севастополя и правительство ленинградской области эрэфии заявили, что пока не будут использовать полученные с УПЗ (уральский приборостроительный завод)аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее было заявлено, что такие приборы могли стать причиной пожаров в больницах.

"до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах масквы и **********." Об этом заявило врио губернатора севаса михась развожаев.
«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», - сказало оно.

Подробнее на рассеянской рэбэке:
https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5***********************?from=from_main
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12.05.2020 22:52 Відповісти
вот как выглядит реанимация, в которой используют рассеянские вентиляторы -
пациент, естественно, уже обгоревший труп...
Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 7214
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12.05.2020 22:53 Відповісти
только в одной больнице в ****** сегодня сгорело 5 пациентов подключенных к рассеянским вентиляторам(уралвагонзавод)...


Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3142
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12.05.2020 22:54 Відповісти
///
Татьяна Навка, госпитализированная с коронавирусом, рассказала о симптомах болезни у себя и своего мужа, Дмитрия Пескова.
«Нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть», - написала Навка
«Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!.. Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» - добавила Навка, поблагодарив за пожелания выздоровления.
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13.05.2020 00:10 Відповісти
 
 