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Прессекретар Путіна Пєсков захворів на коронавірус
Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився COVID-19.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що захворів - у нього діагностовано коронавірус, пише Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Так, захворів. Лікуюся", - сказав Пєсков на запитання про його самопочуття.
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+69 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.05.2020 15:43 Відповісти Посилання
+39 Vovcheg Zak
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+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.05.2020 15:44 Відповісти Посилання
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Скоро и его накроет прицельным залпом.
Так лучше было бы еще...
(Н. Некрасов)
Фейсбук за месяц обнаружил 50 миллионов постов с фейками о COVID-19
Модераторы фейсбука в апреле обнаружили 50 миллионов единиц контента с дезинформацией о COVID-19. Об этом сказано в сообщении Facebook, поступившем в «Медузу».
На материалы с недостоверной информацией фейсбук поставил соответствующие метки.
«Мы знаем, что эти предупреждения работают, поскольку, когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на представленный контент», - сказано в сообщении соцсети.
Кроме того, соцсеть удалила «сотни тысяч единиц информации», из-за которой пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, что коронавирусная инфекция якобы имеет такие же последствия, как и обычная простуда.
П.С. Навка уже подала на развод?
нy вы поняли
так вже багато рокiв...
у випадку з пуйлом потрiбно дуже багато меду. ботоксне рашистське чмо повинно вiдповiти за все.
И уйло с собой прихватите!!!!
Хто назве бодай одного відомого публічного діяча (артиста .політика) .який помер від фейкового вірусу?
НУ, ДАВАЙ !!!!
Аппарат ИВЛ Уральского приборостроительного завода
…>. По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен», - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
Пожар в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на УПЗ.
оккупационные власти севастополя и правительство ленинградской области эрэфии заявили, что пока не будут использовать полученные с УПЗ (уральский приборостроительный завод)аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее было заявлено, что такие приборы могли стать причиной пожаров в больницах.
"до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах масквы и **********." Об этом заявило врио губернатора севаса михась развожаев.
«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», - сказало оно.
Подробнее на рассеянской рэбэке:
https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5***********************?from=from_main
пациент, естественно, уже обгоревший труп...
Татьяна Навка, госпитализированная с коронавирусом, рассказала о симптомах болезни у себя и своего мужа, Дмитрия Пескова.
«Нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть», - написала Навка
«Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!.. Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» - добавила Навка, поблагодарив за пожелания выздоровления.