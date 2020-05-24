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Новини Коронавірус і карантин
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Кадиров одужує, - ЗМІ

Кадиров одужує, - ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який хворіє на COVID-19, одужує.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович одужує, про це кажуть його лікарі. Попри те, що Кадирова доставили в Москву у вкрай серйозному стані, організм глави ЧР бореться із вірусом", - стверджують автори каналу.

За їхніми даними, сьогодні Кадиров вперше з дня госпіталізації пройшовся палатою. А лікарі роблять досить хороші прогнози.

З лікарні Кадиров записав аудіовітання землякам із нагоди закінченням Рамадану.

"Цього року випали випробування, епідемія, вірус. Багато людей перелякані, і в цьому їх звинувачувати не можна. Багато людей померло. Однак мені хотілося б звернутися до населення республіки. Зазначу, що цього року в Чечні на 216 осіб менше померло. А за останні 4 місяці народилося на 50 дітей більше, ніж за аналогічний період минулого року", - говорить Кадиров.

Читайте також: У Кадирова підозрюють COVID-19, - росЗМІ

Про госпіталізацію Кадирова російські ЗМІ повідомили 21 травня. За їхніми даними, главу Чечні доставили в Москву у важкому стані.

Раніше коронавірус було діагностовано у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова, а також прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) карантин (18172) росія (64984) Чечня (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+48
очень жаль))
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24.05.2020 13:16
+40
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 3264
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24.05.2020 13:40
+37
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 4047
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24.05.2020 13:17
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очень жаль))
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24.05.2020 13:16 Відповісти
Живучее,падло..
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24.05.2020 13:29 Відповісти
Зрадив навіть батька ...
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24.05.2020 13:36 Відповісти
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4857
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24.05.2020 16:13 Відповісти
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8813
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24.05.2020 17:39 Відповісти
ви что, не видите что восток на одно лицо
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24.05.2020 19:12 Відповісти
души падлу
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24.05.2020 19:28 Відповісти
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 4047
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24.05.2020 13:17 Відповісти
Игорь Мосийчук в интевью Влащенко (Гордон в юбке) это подтвердил.
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24.05.2020 13:20 Відповісти
Дай ссылку плиз, хочу увидеть оригинал.
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24.05.2020 14:13 Відповісти
Находиш её канал в ютубе, там-же находышь это интервью по скайпу времён какантина. У неё там в описании по минутам всё расписанно в т.ч. и этот момент.
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24.05.2020 14:20 Відповісти
карантина
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24.05.2020 14:22 Відповісти
Скорей всего показуха.
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24.05.2020 13:17 Відповісти
хороший пиар ход - вылечиться от смертельной болезни
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24.05.2020 13:18 Відповісти
Covid-19 не такой уж смертельный. В странах с развитой медициной смертность - 0,5%, в менее развитых 1-1,2%.
В Чехии, например, смертность на уровне 0,1-0,2%, что примерно равно вспышке сильного сезонного гриппа.
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24.05.2020 13:37 Відповісти
Без обид, но ты тупишь. Я разве писал что COVID смертельная болезнь? И ты неправильно употребляешь термин "смертность" - отношение заболевших к смертельным случаям называется "летальность".
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24.05.2020 14:15 Відповісти
"смертельной" надо в кавычках. Еще ни одни лидер или богатый не умер. Есть резонансные смерти, но это больше для запугивания пипла.
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24.05.2020 14:15 Відповісти
согласен, в кавычках более правильно.
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24.05.2020 14:16 Відповісти
А был ли ̶м̶а̶л̶ь̶ч̶и̶к̶ вирус?
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24.05.2020 13:18 Відповісти
может лучше в морг?
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24.05.2020 13:18 Відповісти
Кадыров идет на поправку, - СМИ - Цензор.НЕТ 3264
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24.05.2020 13:40 Відповісти
Зеля отмолил))
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24.05.2020 13:23 Відповісти
Скорее соевые идиоты отмолили.
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24.05.2020 13:34 Відповісти
Соевые у него прощения не просили, и мир в очках Вовочки не наблюдают.
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24.05.2020 13:40 Відповісти
Как раз таки соевые идиоты, совместно с Ольгино и Лахтой, раздули фэйк про "извинения пред Кадыровым".
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24.05.2020 13:42 Відповісти
И про през- наркоман, и про мир в глазах ***** и много ещё чего.
Ты не путаешься - оф.визит в Оман или частная поездка?)))
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24.05.2020 13:45 Відповісти
Кстати, про наркомана точно так же лишь соевые идиоты и запоребриковые тролли орали.
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24.05.2020 13:46 Відповісти
Иди, сеанс уринотерапии пропустить))
6000 грн - не бедность?
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24.05.2020 13:51 Відповісти
Не психуй, водички выпей.
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24.05.2020 13:55 Відповісти
Я из-за идиотов, даже в своем руководстве никогда не психовал, а из-за твоего руководства - и подавно))
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24.05.2020 13:57 Відповісти
Доон-аппарат вчасно підключили.Встигли.
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8240
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24.05.2020 14:07 Відповісти
Жаль. Но будем надеяться на лучшее.
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24.05.2020 13:24 Відповісти
Чомусь не покидає якесь дивне відчуття, що багато хто з кацапських та прокацапських політиків намагається піаритися на тому, що нібито хворий на КОВІД-19. кадирови, новінські, піськови та інші
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24.05.2020 13:25 Відповісти
так оно и есть....
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24.05.2020 13:27 Відповісти
як це ще Олег Ляшко не підхопив коронавірус)
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24.05.2020 13:31 Відповісти
алежа знает де ховаться, алежа не какой то там обдолбаный буба - он в курсах....
а еще раньше ету беду прохавал Ярош - оба в танке затаились и чистят....
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24.05.2020 13:42 Відповісти
для піара вже не годиться мабуть. Олігархи списали олєжку)
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24.05.2020 13:44 Відповісти
одного списали - бубу вписали...
сволочь за сволочью - ленту подавай.....
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24.05.2020 13:48 Відповісти
Він не рідний брат Кім Чен Ину
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24.05.2020 13:25 Відповісти
буває.....
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24.05.2020 13:29 Відповісти
Цензор, нафиг так загаживать новости ил мы уже провинция чечни?
Да ну и фиг с ним. Какая нам разница что происходит с этим расеянским отбросом?
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24.05.2020 13:29 Відповісти
не...ну не могло ж просто так... свезти))) пока только "звоночки"...
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24.05.2020 13:30 Відповісти
Пусть идёт на ....
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24.05.2020 13:30 Відповісти
поздравляю русню, дань хану кадырке будет исправно платиться и дальше.
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24.05.2020 13:31 Відповісти
это говно перестанет репрессировать медиков, которые сказали про то что нету средств защиты, или скажет "Аллах помог мне, вот и вам тоже также пусть помогает"?
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24.05.2020 13:31 Відповісти
ну и нах нам это знать?когда сдохнет,тогда и пишите про него
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24.05.2020 13:32 Відповісти
Рамзанка должен поддержать традицию, как диды 100 лет назад делали, и сменить в 24-м бесноватого Вофку. А затем проредить аленье стадо в поисках либерастов-нацпредателей, возродив ГУЛАГ.
Просили же "Верните Сралина!"...
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24.05.2020 13:37 Відповісти
Говорят что перед смертью обычно попускает немного.
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24.05.2020 13:37 Відповісти
А говорили, что 73% лёгких повреждено... может и при любых 73% есть надежда?
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24.05.2020 13:37 Відповісти
Кадирову при необхідності і трансплантацію легень зроблять.
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24.05.2020 13:56 Відповісти
Но он же не мог так быстро на поправку пойти после операции...
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24.05.2020 13:59 Відповісти
неумеете вы новости подавать " Кадыров пошел на поправку, однако врачи не исключают что коронавирус нанес непоправимый вред его здоровью"
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24.05.2020 13:38 Відповісти
А я так переживал, цензор работает у кадырова што ли, совсем оху.ли.
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24.05.2020 13:38 Відповісти
В цій історії є одна незрозуміла річ - або Кадиров взагалі не хворів, або він вже склеїв ласти
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24.05.2020 13:38 Відповісти
Сообщите, когда здох нет👋
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24.05.2020 13:41 Відповісти
Не верю расейской прессе. Поздравление умирающего кабздыра - видеомонтаж, липа, фальшивка. На самом деле эта толстожопая путинская содержанка выведена из комы и теперь лежит под аппаратом, уссыкаясь от страха, что аппарат может в любой момент воспламениться и поджарить и самого путинского альфонса, и весь микрорайон....Кабздыр. по информации, переносит сложнейшую форму двухсторонней пневмонии с угрозой необратимых поражений сердца и мозга.....Если он останется жить исключительно под аппаратом искусственного дыхания, я буду рад....Пусть наслаждается "жизнью" в лежачем положении, с грязной жопой, вечно мокрым от мочи... Долгих лет ему такой счастливой "жизни"...
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24.05.2020 13:41 Відповісти
В жизни надо всё попробовать. Вылечится от коронавируса- нюхнёт "Новичок" или попьёт полоний. У таких уродов всегда конец один, и он ближе, чем многие думают.
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24.05.2020 13:44 Відповісти
Не "надо", а "можно один раз"
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24.05.2020 14:12 Відповісти
Все бы ничего.. Но Кадыров рассказывал с пеной у рта ( да простит его аллах), что коронавируса нет в природе и все это выдумки американских "шайтанов", а если что ,то для спасения достаточно есть чеснок и мед. И при этом расхваливал чеченскую " медицину" и ее обеспеченность всем необходимым, кто не соглашался с этим мнением объявлялся национал предателем и провокатором и потом униженно извинялся. А самого то в больничку в Москву повезли персональным рейсом. Вот теперь то все и стало на свои места, кто есть кто.
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24.05.2020 13:45 Відповісти
От тварь!
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24.05.2020 13:52 Відповісти
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1624
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24.05.2020 13:55 Відповісти
В ленте новостей MSN по раше этой новости пока нет
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24.05.2020 13:56 Відповісти
вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?
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24.05.2020 14:04 Відповісти
А почему же, тогда эта новость взялась на Цензоре? И, вообще, почаще читайте MSN по раше, будете в курсе их новостей, а не ляпать просто так.
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24.05.2020 14:10 Відповісти
от тут я с вами солидарен - почему ета новость на Цезоре? - ето к хлопцам и девченкам цензорятам, но я писал вроде о другом...
"вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?"
сорри за перепост... - чисто для бесталковых он.....
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24.05.2020 14:26 Відповісти
Я не читаю специально MSN новости по раше, лента автоматически появляются при открытии новой страницы Edge, не исправлял установки, т.к. редактирование Майкрософта уменьшает агрессивность рашинских новостей и исключает их них одиозные источники.
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24.05.2020 14:42 Відповісти
очень рад - у кацапского быдла кнунов не уменьшилось...
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24.05.2020 13:57 Відповісти
* кнутов
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24.05.2020 13:59 Відповісти
Не идёт,а только собрался идти.Бутусик,ты свои пожелания не превращай в форму свершившегося события,выдаёшь свою лубянскую сущность с потрохами.
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24.05.2020 13:59 Відповісти
Навіть не сумнівався який буде кінець цієї історії.
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24.05.2020 14:05 Відповісти
а почему сам Кадыров не застрелился, хотя бы из принципа?..
он же собирался убивать инфицированных вирусом земляков: типа, убил одного - спас десяток человек.. султан пустозвон?..
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24.05.2020 14:18 Відповісти
Завтра на Youtube будет извинение коронавируса перед Кадыровым. Не пропустите.
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24.05.2020 14:19 Відповісти
От страна, бандит дорвался до власти и всё до смерти.
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24.05.2020 15:11 Відповісти
Пц, спати не можу, переживаю, як там кадиркін. У вас там новин інших нема?
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24.05.2020 16:17 Відповісти
можно было дать более оптимистичный заголовок, что то типа "ещё не сдох но это поправимо"
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24.05.2020 16:39 Відповісти
Кадиров одужує, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1394
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24.05.2020 16:48 Відповісти
НУЖНО ПОВТОРИТЬ !?)
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24.05.2020 16:49 Відповісти
вы шо, не видели кино
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s
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24.05.2020 17:07 Відповісти
а как кадиров не зассал в донецкий аэропорт, а потом зассал
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24.05.2020 19:05 Відповісти
этот дыров собственного отца слил гебне, о чем речь...
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24.05.2020 19:15 Відповісти
Кадыров шёл на поправку. На тот момент он ещё не знал, что в Поправке Песков передаёт "корону" Путину.
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24.05.2020 19:49 Відповісти
Жаль. Шайтаны в аду рамзанку дырова давно заждались
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24.05.2020 19:50 Відповісти
подозреваю у горцев это семейное
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24.05.2020 20:02 Відповісти
То арали шо не балел, а уже выздоравливает.
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25.05.2020 00:02 Відповісти
Ой, непорядок, не узнаю кэгэбэ, плохо лечили, выжЫл...
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25.05.2020 00:41 Відповісти
Холопам расейським повезло.
наступний Імператор живий )))
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25.05.2020 09:37 Відповісти
 
 