Кадиров одужує, - ЗМІ
Глава Чечні Рамзан Кадиров, який хворіє на COVID-19, одужує.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
"Рамзан Ахматович одужує, про це кажуть його лікарі. Попри те, що Кадирова доставили в Москву у вкрай серйозному стані, організм глави ЧР бореться із вірусом", - стверджують автори каналу.
За їхніми даними, сьогодні Кадиров вперше з дня госпіталізації пройшовся палатою. А лікарі роблять досить хороші прогнози.
З лікарні Кадиров записав аудіовітання землякам із нагоди закінченням Рамадану.
"Цього року випали випробування, епідемія, вірус. Багато людей перелякані, і в цьому їх звинувачувати не можна. Багато людей померло. Однак мені хотілося б звернутися до населення республіки. Зазначу, що цього року в Чечні на 216 осіб менше померло. А за останні 4 місяці народилося на 50 дітей більше, ніж за аналогічний період минулого року", - говорить Кадиров.
Про госпіталізацію Кадирова російські ЗМІ повідомили 21 травня. За їхніми даними, главу Чечні доставили в Москву у важкому стані.
Раніше коронавірус було діагностовано у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова, а також прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
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В Чехии, например, смертность на уровне 0,1-0,2%, что примерно равно вспышке сильного сезонного гриппа.
Ты не путаешься - оф.визит в Оман или частная поездка?)))
6000 грн - не бедность?
а еще раньше ету беду прохавал Ярош - оба в танке затаились и чистят....
сволочь за сволочью - ленту подавай.....
Да ну и фиг с ним. Какая нам разница что происходит с этим расеянским отбросом?
Просили же "Верните Сралина!"...
"вы и правда думаете шо MSN или кому еще из больших дядей, дело какое есть до маленького ?"
сорри за перепост... - чисто для бесталковых он.....
он же собирался убивать инфицированных вирусом земляков: типа, убил одного - спас десяток человек.. султан пустозвон?..
https://youtu.be/Zbj5UWfN05s
наступний Імператор живий )))