Кадиров одужує, - ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який хворіє на COVID-19, одужує.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович одужує, про це кажуть його лікарі. Попри те, що Кадирова доставили в Москву у вкрай серйозному стані, організм глави ЧР бореться із вірусом", - стверджують автори каналу.

За їхніми даними, сьогодні Кадиров вперше з дня госпіталізації пройшовся палатою. А лікарі роблять досить хороші прогнози.

З лікарні Кадиров записав аудіовітання землякам із нагоди закінченням Рамадану.

"Цього року випали випробування, епідемія, вірус. Багато людей перелякані, і в цьому їх звинувачувати не можна. Багато людей померло. Однак мені хотілося б звернутися до населення республіки. Зазначу, що цього року в Чечні на 216 осіб менше померло. А за останні 4 місяці народилося на 50 дітей більше, ніж за аналогічний період минулого року", - говорить Кадиров.

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Про госпіталізацію Кадирова російські ЗМІ повідомили 21 травня. За їхніми даними, главу Чечні доставили в Москву у важкому стані.

Раніше коронавірус було діагностовано у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова, а також прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.