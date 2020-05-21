У Кадирова підозрюють COVID-19, - росЗМІ

Російське інформагентство "Інтерфакс" і видання Baza повідомили про підозру на коронавірус у глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це "Интерфаксу" повідомило джерело в московських медичних колах, інформує Цензор.НЕТ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Ще одне джерело повідомило агентству, що в четвер у Москву з Грозного чартерним рейсом прилетів літак А-319. Водночас, співрозмовник агентства не уточнив, хто перебував на борту.

За даними Baza, нездужання з'явилося у Кадирова кілька днів тому. Спочатку він списував все на ГРВІ, але стан швидко погіршився. Зараз глава Чечні, за інформацією журналістів, перебуває в одній із московських лікарень.

Днем раніше в Чечні посилили заходи протидії коронавірусу, заборонивши жителям регіону будь-яке пересування в дні свята Ураза-байрам.

Раніше коронавірус було діагностовано у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова, а також прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

На 21 травня в Росії, за офіційними даними, інфіковано 317,5 тис. осіб, померло майже 3100, одужало близько 92,7 тис.

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