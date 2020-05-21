У Кадирова підозрюють COVID-19, - росЗМІ
Російське інформагентство "Інтерфакс" і видання Baza повідомили про підозру на коронавірус у глави Чечні Рамзана Кадирова.
Про це "Интерфаксу" повідомило джерело в московських медичних колах, інформує Цензор.НЕТ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Ще одне джерело повідомило агентству, що в четвер у Москву з Грозного чартерним рейсом прилетів літак А-319. Водночас, співрозмовник агентства не уточнив, хто перебував на борту.
За даними Baza, нездужання з'явилося у Кадирова кілька днів тому. Спочатку він списував все на ГРВІ, але стан швидко погіршився. Зараз глава Чечні, за інформацією журналістів, перебуває в одній із московських лікарень.
Днем раніше в Чечні посилили заходи протидії коронавірусу, заборонивши жителям регіону будь-яке пересування в дні свята Ураза-байрам.
Раніше коронавірус було діагностовано у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова, а також прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
На 21 травня в Росії, за офіційними даними, інфіковано 317,5 тис. осіб, померло майже 3100, одужало близько 92,7 тис.
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Вон усатый типо заболел - выздоровел.
Как по мне - слишком много высоких чинов болеют- подливают масла в огонь - типа бойтесь нашего "политического" гриппа...
воздастся ему по "заслугам" перед многостадальным народом Ичкерии
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив , всех послал,
Мужчина он,ну что здесь говорить,
Я тоже самогонку буду пить!
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
Щоб воно провалилося на вічні борошна у Джаханнам
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По статистике от этого " страшного " гриппа смертность такая как и от предыдущих.
Власти мира испытывают СМИ в качестве альтернативы религии-за пол месяца зазомбировали множество людей во всем мире.
Количество внушаемых ( не имеющих своего мнения) можно определить по ношению масок на улице.
Молодой, здоровый, переболеет!
Х.уйло воспользуется удобным случаем)))