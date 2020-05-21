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Новини Коронавірус і карантин
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На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом

На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом

Глава Червоногвардійського району Адигеї Альберт Османов достроково склав із себе повноваження після того, як у його регіоні на похороні заразилися коронавірусом 155 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Похорон, на якому сталося масове зараження коронавірусом, відбувся в Червоногвардійському районі 1 травня. На ньому зібралося близько 500 осіб, попри режим самоізоляції. Після похорону з підозрою на COVID-19 була госпіталізована одна жінка, а до 20 травня коронавірус було виявлено вже у 155 жителів району.

Через спалах коронавірусної інфекції в районі було обмежено пересування між населеними пунктами, почалася дезінфекція громадських місць, було запроваджено обов'язкове носіння масок і рукавичок.

За даними на 20 травня, в Адигеї виявлено 525 випадків коронавірусу, 263 особи одужали, 8 померли.

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Автор: 

карантин (18172) росія (64935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
А шо ж будет на похоронах *****.
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21.05.2020 10:41
+19
А ведь, еще каких-то лет 7 назад, мне было бы, действительно жаль этих людей... но как вспомнишь Крым, Илловайск, Дебальцево, то , кроме пожелания всем им подохнуть, больше ничего и не придумаешь... это потому, что я - "фошизд" ?
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21.05.2020 10:45
+12
Есть все таки приятные новости.Хотя...пофиг на это мокшанское болото.
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21.05.2020 10:37
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Есть все таки приятные новости.Хотя...пофиг на это мокшанское болото.
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21.05.2020 10:37 Відповісти
ну так еще не окочурились пока...в чем новость
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21.05.2020 10:39 Відповісти
А шо ж будет на похоронах *****.
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21.05.2020 10:41 Відповісти
За давньою традицією разом фараоном хоронять і його вірних холопів))).
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21.05.2020 11:22 Відповісти
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 1173
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21.05.2020 11:43 Відповісти
будут транслировать видосик
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21.05.2020 12:17 Відповісти
его к вовочке первому подселят )))
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21.05.2020 12:23 Відповісти
Восток дело тонкое..С почитаемым усопшим можно положить терракотовых солдатиков( по примеру китайских императоров), а можно полторы сотни "соплеменников". Орда она и есть орда.
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21.05.2020 10:42 Відповісти
А ведь, еще каких-то лет 7 назад, мне было бы, действительно жаль этих людей... но как вспомнишь Крым, Илловайск, Дебальцево, то , кроме пожелания всем им подохнуть, больше ничего и не придумаешь... это потому, что я - "фошизд" ?
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21.05.2020 10:45 Відповісти
Ух ти! Скоро буде можливість повторити процедуру з похоронами і не раз.
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21.05.2020 11:21 Відповісти
Чекаєм похорони паРАШИ, з подальшою кремацією.
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21.05.2020 11:23 Відповісти
Дик влада кєтая заборонила їсти тварин, а хйлостан ні?
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21.05.2020 11:24 Відповісти
маловато
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21.05.2020 11:24 Відповісти
" На похоронах в России" Дуже зрадів,бо спочатку не помітив літеру "в"
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21.05.2020 11:38 Відповісти
В общем это их проблемы.Но у нас то очень много людей кивают на Лукашенко :вот он молодец - никакого карантина.Пример Адыгеи всё же показывает,что рано ещё снимать маски и ходить толпами.Сейчас на улицах поголовно начали ходить без масок,слава богу в супермаркетах требуют маски.
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21.05.2020 11:41 Відповісти
"Лєсєнка дурачков"..


Країн з президентами,що помилились.


1)Бразилія
2)Білорусь
4)Швеція
5)Британія
6)расєя
7)Еквадор
8)Чилі
...
?)КНДР
?)Туркменстан
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21.05.2020 11:57 Відповісти
А хто в Британії президент?
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21.05.2020 12:00 Відповісти
добре.Корекція.
З країнами,чиї Лідери помилились..
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21.05.2020 12:01 Відповісти
Ок.
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21.05.2020 12:05 Відповісти
Країн що помилились з президентами

1) Україна 1996
2) Україна 2010

2) Україна 2019
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21.05.2020 12:29 Відповісти
Поправте, у 1996 в Україні виборів не було, були у 1994 та 1999.
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21.05.2020 12:40 Відповісти
У 2010 теж не було, були у 2009.
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21.05.2020 12:42 Відповісти
Згоден..... майже кожного року Україна помилялась з яким небудь дурнем...
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21.05.2020 13:59 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/ ТРамп поза конкуренцією..
втім дивіться тут -за фільтром "нові випадки"
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21.05.2020 12:00 Відповісти
Да ладно, на России вируса нет
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21.05.2020 12:13 Відповісти
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 6266
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21.05.2020 12:37 Відповісти
МАЛО
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21.05.2020 12:39 Відповісти
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 7895
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21.05.2020 14:59 Відповісти
 
 