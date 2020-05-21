На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом
Глава Червоногвардійського району Адигеї Альберт Османов достроково склав із себе повноваження після того, як у його регіоні на похороні заразилися коронавірусом 155 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Похорон, на якому сталося масове зараження коронавірусом, відбувся в Червоногвардійському районі 1 травня. На ньому зібралося близько 500 осіб, попри режим самоізоляції. Після похорону з підозрою на COVID-19 була госпіталізована одна жінка, а до 20 травня коронавірус було виявлено вже у 155 жителів району.
Через спалах коронавірусної інфекції в районі було обмежено пересування між населеними пунктами, почалася дезінфекція громадських місць, було запроваджено обов'язкове носіння масок і рукавичок.
За даними на 20 травня, в Адигеї виявлено 525 випадків коронавірусу, 263 особи одужали, 8 померли.
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