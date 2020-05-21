На похоронах в России 155 человек заразились коронавирусом
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после того, как в его регионе на похоронах заразились коронавирусом 155 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Похороны, на которых произошло массовое заражение коронавирусом, прошли в Красногвардейском районе 1 мая. На них собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.
Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.
По данным на 20 мая, в Адыгее выявлены 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Країн з президентами,що помилились.
1)Бразилія
2)Білорусь
4)Швеція
5)Британія
6)расєя
7)Еквадор
8)Чилі
...
?)КНДР
?)Туркменстан
З країнами,чиї Лідери помилились..
1) Україна 1996
2) Україна 2010
2) Україна 2019
втім дивіться тут -за фільтром "нові випадки"