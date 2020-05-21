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Новости Коронавирус и карантин
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На похоронах в России 155 человек заразились коронавирусом

На похоронах в России 155 человек заразились коронавирусом

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после того, как в его регионе на похоронах заразились коронавирусом 155 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Похороны, на которых произошло массовое заражение коронавирусом, прошли в Красногвардейском районе 1 мая. На них собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

По данным на 20 мая, в Адыгее выявлены 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 умерли.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
А шо ж будет на похоронах *****.
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21.05.2020 10:41
+19
А ведь, еще каких-то лет 7 назад, мне было бы, действительно жаль этих людей... но как вспомнишь Крым, Илловайск, Дебальцево, то , кроме пожелания всем им подохнуть, больше ничего и не придумаешь... это потому, что я - "фошизд" ?
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21.05.2020 10:45
+12
Есть все таки приятные новости.Хотя...пофиг на это мокшанское болото.
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21.05.2020 10:37
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Есть все таки приятные новости.Хотя...пофиг на это мокшанское болото.
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21.05.2020 10:37 Ответить
ну так еще не окочурились пока...в чем новость
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21.05.2020 10:39 Ответить
А шо ж будет на похоронах *****.
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21.05.2020 10:41 Ответить
За давньою традицією разом фараоном хоронять і його вірних холопів))).
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21.05.2020 11:22 Ответить
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 1173
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21.05.2020 11:43 Ответить
будут транслировать видосик
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21.05.2020 12:17 Ответить
его к вовочке первому подселят )))
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21.05.2020 12:23 Ответить
Восток дело тонкое..С почитаемым усопшим можно положить терракотовых солдатиков( по примеру китайских императоров), а можно полторы сотни "соплеменников". Орда она и есть орда.
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21.05.2020 10:42 Ответить
А ведь, еще каких-то лет 7 назад, мне было бы, действительно жаль этих людей... но как вспомнишь Крым, Илловайск, Дебальцево, то , кроме пожелания всем им подохнуть, больше ничего и не придумаешь... это потому, что я - "фошизд" ?
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21.05.2020 10:45 Ответить
Ух ти! Скоро буде можливість повторити процедуру з похоронами і не раз.
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21.05.2020 11:21 Ответить
Чекаєм похорони паРАШИ, з подальшою кремацією.
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21.05.2020 11:23 Ответить
Дик влада кєтая заборонила їсти тварин, а хйлостан ні?
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21.05.2020 11:24 Ответить
маловато
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21.05.2020 11:24 Ответить
" На похоронах в России" Дуже зрадів,бо спочатку не помітив літеру "в"
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21.05.2020 11:38 Ответить
В общем это их проблемы.Но у нас то очень много людей кивают на Лукашенко :вот он молодец - никакого карантина.Пример Адыгеи всё же показывает,что рано ещё снимать маски и ходить толпами.Сейчас на улицах поголовно начали ходить без масок,слава богу в супермаркетах требуют маски.
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21.05.2020 11:41 Ответить
"Лєсєнка дурачков"..


Країн з президентами,що помилились.


1)Бразилія
2)Білорусь
4)Швеція
5)Британія
6)расєя
7)Еквадор
8)Чилі
...
?)КНДР
?)Туркменстан
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21.05.2020 11:57 Ответить
А хто в Британії президент?
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21.05.2020 12:00 Ответить
добре.Корекція.
З країнами,чиї Лідери помилились..
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21.05.2020 12:01 Ответить
Ок.
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21.05.2020 12:05 Ответить
Країн що помилились з президентами

1) Україна 1996
2) Україна 2010

2) Україна 2019
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21.05.2020 12:29 Ответить
Поправте, у 1996 в Україні виборів не було, були у 1994 та 1999.
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21.05.2020 12:40 Ответить
У 2010 теж не було, були у 2009.
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21.05.2020 12:42 Ответить
Згоден..... майже кожного року Україна помилялась з яким небудь дурнем...
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21.05.2020 13:59 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/ ТРамп поза конкуренцією..
втім дивіться тут -за фільтром "нові випадки"
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21.05.2020 12:00 Ответить
Да ладно, на России вируса нет
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21.05.2020 12:13 Ответить
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 6266
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21.05.2020 12:37 Ответить
МАЛО
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21.05.2020 12:39 Ответить
На похороні в Росії 155 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 7895
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21.05.2020 14:59 Ответить
 
 