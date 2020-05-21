На похоронах в России 155 человек заразились коронавирусом

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после того, как в его регионе на похоронах заразились коронавирусом 155 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Похороны, на которых произошло массовое заражение коронавирусом, прошли в Красногвардейском районе 1 мая. На них собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

По данным на 20 мая, в Адыгее выявлены 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 умерли.

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