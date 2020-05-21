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Новости Коронавирус и карантин
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У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ

У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ

Российское информагентство "Интерфакс" и издание Baza сообщили о подозрении на коронавирус у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в московских медицинских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Еще один источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

По данным Baza, недомогание появилось у Кадырова несколько дней назад. С начала он списывал все на ОРВИ, но состояние быстро ухудшилось. Сейчас глава Чечни, по информации журналистов, находится в одной из московских больниц.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

Днем ранее в Чечне усилили меры противодействия коронавирусу, запретив жителям региона любое передвижение в дни праздника Ураза-байрам.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Также на Цензор.НЕТ: На похоронах в России 155 человек заразились коронавирусом

На 21 мая в России, по официальным данным, инфицировано 317,5 тыс. человек, умерло почти 3100, выздоровело около 92,7 тыс.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) карантин (16729) россия (95372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
Наверное овцу больную трахнул...
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21.05.2020 19:12
+31
Земля ему бетоном
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21.05.2020 19:09
+23
Хоть бы сдох , шакал .
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21.05.2020 19:11
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Земля ему бетоном
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21.05.2020 19:09 Ответить
не кажи так,поки не сдохне.А Дирова вилікують
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21.05.2020 19:13 Ответить
Може нарешті здохне "вірний солдат Путіна" Кадиров...
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21.05.2020 19:46 Ответить
и пусть пуйла с собой прихватит
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21.05.2020 19:50 Ответить
Тут може бути інший варіант, що рамзанка диров, якраз в кацапскій лікарні і склеє ласти. Думаю він став великою проблемою для ***** і його кодла. Так що скоро можемо почути, що після довгої хвороби не стало вірного солдата пуйла. І всьо
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22.05.2020 11:09 Ответить
да, он дорого вовану второму обходится.
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22.05.2020 11:32 Ответить
Свиной шкурой .
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21.05.2020 19:13 Ответить
Не получится,
Вон усатый типо заболел - выздоровел.
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21.05.2020 19:18 Ответить
Даже боюсь сглазить... Рамзан только и держит Чечню в кулаке... А так то чеченцы не забыли все зверства рус Ивана за две войны.... Чечня, Ингушетия, Дагестан --- это будет запал к всерасейской гранате... Дальше будет: кто не успел наворовать и удрать --- никто не виноват.
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21.05.2020 19:26 Ответить
Лікарня це досить небезпечне місце...
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21.05.2020 19:29 Ответить
Пока альфа-суслик отсиживается в бункере, у Рамзана --- совсем крыши нет.... а желающих его головы --- половина силовиков расеи....
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21.05.2020 19:35 Ответить
Пока альфа-суслик отсиживается в бункере, у Рамзана --- совсем крыши нет.... а желающих его головы --- половина силовиков расеи....

Как по мне - слишком много высоких чинов болеют- подливают масла в огонь - типа бойтесь нашего "политического" гриппа...
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21.05.2020 20:47 Ответить
И что характерно --- не мрут никак!
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21.05.2020 20:54 Ответить
у таких слишком много бабла на лечение есть, они не сдохнут
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21.05.2020 19:44 Ответить
Аллах акбар !
воздастся ему по "заслугам" перед многостадальным народом Ичкерии
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21.05.2020 20:30 Ответить
В бункер к ***** прилетел?
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21.05.2020 19:09 Ответить
Хоть бы сдох , шакал .
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21.05.2020 19:11 Ответить
Наверное овцу больную трахнул...
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21.05.2020 19:12 Ответить
захарова не его уровень
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21.05.2020 19:37 Ответить
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21.05.2020 19:44 Ответить
!!
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21.05.2020 22:40 Ответить
теперь тебе даже извиниться негде будет - цукерберг ему фейсбук засуспензил
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21.05.2020 19:47 Ответить
Даже если кадырка у меня отсосет раз десять...я перед ним извинятся не стану....я ведь не осел оманский...
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21.05.2020 19:57 Ответить
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21.05.2020 20:39 Ответить
обижаешь джигита, ишак виноват - 100%
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21.05.2020 21:56 Ответить
Коронопсихоз от вируса в сто раз хуже, чем сам вирус. А,Г, Лукашенко
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21.05.2020 19:12 Ответить
Лукашенко каДырову отправит три мешка картохи и метр свиного сала
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21.05.2020 19:17 Ответить
І про горілку не забуваємо. "Водка халяль, мамой клянусь" )))0))0)))
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21.05.2020 20:04 Ответить
Ти. Теж колхозник?
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21.05.2020 19:20 Ответить
Коронопсихоз от вируса в сто раз хуже, чем сам вирус. А,Г, Лукашенко

Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив , всех послал,
Мужчина он,ну что здесь говорить,
Я тоже самогонку буду пить!
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21.05.2020 20:50 Ответить
Шайтан к шайтанам в шайтанат полетел.
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21.05.2020 19:12 Ответить
отличное подозрение! если оно оправдается, то это будет очередным доказательством хорошего чуйства юмора от Програмера. чего-чего он не терпит, так это Hybris и всегда по его поводу шутит, так - по доброму.
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21.05.2020 19:13 Ответить
Рекомендую прочитати ще одне оповідання бандеро-американського письменника Юрія Нестеренка... можна сказати, пов'язане з "Глотка", але в трохи іншому ракурсі.
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
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21.05.2020 20:02 Ответить
пасиба, зашпайхерил на когда будет время ). по поводу виртуализации ) евангелие от иоанна, вполне вероятно, что он завуалировал смысл, бо тоже шо-то знал? " В начале было Слово, и Слово было Машинное, и Слово было Бог" ))
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21.05.2020 20:28 Ответить
куда девался официально? всё нормально?
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16.08.2022 20:14 Ответить
Будущий президент паРашки, если что...
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21.05.2020 19:15 Ответить
Нет у паРашки будущего, если что!
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21.05.2020 20:31 Ответить
А чого в Москву, а не до лікарів Грозного, які вибачалися перед ним за те, що скаржилися на відсутність захисту та обладнання?
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21.05.2020 19:16 Ответить
Вам жалко тех врачей? Мне нет.
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21.05.2020 19:19 Ответить
Абсолютно не шкода. Хай хоч всі там поперезаражаються та коні двинуть. Мене просто вибішує людська дволичність. Що кадирівська, що наших можновладців.
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21.05.2020 19:59 Ответить
Зарєжут героя нарлсії...до бабки не ході
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21.05.2020 19:18 Ответить
Жду переход от подозрения к процессу!!!
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21.05.2020 19:18 Ответить
похоронному
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21.05.2020 19:41 Ответить
А усатый таракан еще болеет,правда навка вылечилась...одно смешно кабаев самоизолировался у себя в апартаментах,понимает что если кто чихнёт - ему уже не встать
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21.05.2020 19:18 Ответить
Законтачился шайтан
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21.05.2020 19:19 Ответить
есть подарок на похороны..
У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7533
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21.05.2020 19:20 Ответить
Нафига ты кадыркину бошку отрезал?
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21.05.2020 19:27 Ответить
жалко навіть голову свинячу витрачати
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21.05.2020 19:46 Ответить
Треба, пане Володимире, треба.
Щоб воно провалилося на вічні борошна у Джаханнам
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21.05.2020 19:56 Ответить
21.04.2020. Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне

У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4327

...
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21.05.2020 19:24 Ответить
борода осталась у кабана!!
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21.05.2020 21:04 Ответить
Ну как теперь перед Кадыровым извиняться, если что ?
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21.05.2020 19:24 Ответить
Его чучело русня в мавзолей положит. Шоб было перед кем извиняться навечно.
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21.05.2020 19:30 Ответить
Мавзолей не резиновый, (хотя и предназначен для хранения резиновых издеятелей)
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21.05.2020 23:37 Ответить
А навіщо нам знати.що там в кремлівської шавки? Кремль зробив йому імідж,такого собі падишаха.Насправді він порожнє місце.
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21.05.2020 19:38 Ответить
Ждём визита кадырки в мавзолей членина:
У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6322
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21.05.2020 19:38 Ответить
*****
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21.05.2020 19:41 Ответить
Де негри з труною?
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21.05.2020 19:44 Ответить
У Кадирова підозрюють COVID-19, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8842
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21.05.2020 23:58 Ответить
"вірус" такий страшний і невиліковний .але жоден відомий чинуша .який нібито "захворів" не помер. Думайте .барани)))
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21.05.2020 19:45 Ответить
таки так
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21.05.2020 19:47 Ответить
В Луганске главврач инфекционки умер.
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21.05.2020 19:49 Ответить
"вірус" такий страшний і невиліковний .але жоден відомий чинуша .який нібито "захворів" не помер.

Думающих людей убили в период с 1905 по 1953 - остались в основном придурки ...
Слушайте песню Андрея Макаревича-Сегодня самый лучший день...
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21.05.2020 20:57 Ответить
Здохни ****** дикий!!
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21.05.2020 19:47 Ответить
Пусть его заодно и психиатр проверит.
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21.05.2020 19:48 Ответить
Папашка,раз десять,в гробу перевернулся.Молится аллаху,шоб это падло сдохло.
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21.05.2020 19:53 Ответить
Очень хочется выпить в скором за здоровье усопшего
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21.05.2020 19:55 Ответить
Ну неужели есть ктото кто верит кремлевской пропаганде? Какой Ковид? Где он?
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21.05.2020 19:55 Ответить
Ну неужели есть ктото кто верит кремлевской пропаганде? Какой Ковид? Где он?

По статистике от этого " страшного " гриппа смертность такая как и от предыдущих.
Власти мира испытывают СМИ в качестве альтернативы религии-за пол месяца зазомбировали множество людей во всем мире.
Количество внушаемых ( не имеющих своего мнения) можно определить по ношению масок на улице.
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21.05.2020 21:02 Ответить
вот это и есть кремлёвская пропаганда
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21.05.2020 21:13 Ответить
Дайте йому сала та горілки.
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21.05.2020 19:57 Ответить
Х.. йому, а не сала та горілки
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21.05.2020 20:29 Ответить
...І нехай його сосе
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21.05.2020 20:31 Ответить
Щоб його розірвало!
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21.05.2020 20:13 Ответить
Интересно, зеля другану гуманитарку отправит?)))
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21.05.2020 20:37 Ответить
Ой!
Молодой, здоровый, переболеет!
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21.05.2020 20:39 Ответить
А нах мне надо это животное?
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21.05.2020 20:42 Ответить
Господь все-таки существует !
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21.05.2020 20:43 Ответить
"Умерла так умерла".(с)
Х.уйло воспользуется удобным случаем)))
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21.05.2020 20:55 Ответить
давай, урюк довбаний, кабздон чекає в гості з баяном)))
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21.05.2020 20:56 Ответить
пофіг!!
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21.05.2020 21:04 Ответить
Ну, бум надеяться на лучшее. В смысле перестанет быть.
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21.05.2020 21:13 Ответить
Нагода пуйлу прибрати царька, що загрався у автономію.
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21.05.2020 21:17 Ответить
Та і йух з ним.
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21.05.2020 21:51 Ответить
к сожалению, от короны богатые не умирают
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21.05.2020 21:55 Ответить
Шоб оно на том свете свою мамашу трахнул. ********.
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21.05.2020 23:44 Ответить
Да у кацапов - это сейчас фишка такая ! Типа заболел , но на самом деле даже насморка или какой нибудь аллергии нет . Это для быдла , что бы жалели , типа перенес такую тяжелую болезнь, страдал и остался жив . Пример : примьер и другой министр , Навка с письковым , врач встречающий ху ло , куча типа артистов , теперь этот ослое б . Палятся они . Завтра и главный х йло скажет что подхватил при возложении цветов на 9 мая .
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22.05.2020 00:39 Ответить
 
 