У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ

Российское информагентство "Интерфакс" и издание Baza сообщили о подозрении на коронавирус у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в московских медицинских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Еще один источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

По данным Baza, недомогание появилось у Кадырова несколько дней назад. С начала он списывал все на ОРВИ, но состояние быстро ухудшилось. Сейчас глава Чечни, по информации журналистов, находится в одной из московских больниц.

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Днем ранее в Чечне усилили меры противодействия коронавирусу, запретив жителям региона любое передвижение в дни праздника Ураза-байрам.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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На 21 мая в России, по официальным данным, инфицировано 317,5 тыс. человек, умерло почти 3100, выздоровело около 92,7 тыс.