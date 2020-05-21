У Кадырова подозревают COVID-19, - росСМИ
Российское информагентство "Интерфакс" и издание Baza сообщили о подозрении на коронавирус у главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в московских медицинских кругах, информирует Цензор.НЕТ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Еще один источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.
По данным Baza, недомогание появилось у Кадырова несколько дней назад. С начала он списывал все на ОРВИ, но состояние быстро ухудшилось. Сейчас глава Чечни, по информации журналистов, находится в одной из московских больниц.
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Днем ранее в Чечне усилили меры противодействия коронавирусу, запретив жителям региона любое передвижение в дни праздника Ураза-байрам.
Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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На 21 мая в России, по официальным данным, инфицировано 317,5 тыс. человек, умерло почти 3100, выздоровело около 92,7 тыс.
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Вон усатый типо заболел - выздоровел.
Как по мне - слишком много высоких чинов болеют- подливают масла в огонь - типа бойтесь нашего "политического" гриппа...
воздастся ему по "заслугам" перед многостадальным народом Ичкерии
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив , всех послал,
Мужчина он,ну что здесь говорить,
Я тоже самогонку буду пить!
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
Щоб воно провалилося на вічні борошна у Джаханнам
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По статистике от этого " страшного " гриппа смертность такая как и от предыдущих.
Власти мира испытывают СМИ в качестве альтернативы религии-за пол месяца зазомбировали множество людей во всем мире.
Количество внушаемых ( не имеющих своего мнения) можно определить по ношению масок на улице.
Молодой, здоровый, переболеет!
Х.уйло воспользуется удобным случаем)))