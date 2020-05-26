Учні профтехів можуть виходити на практичне навчання з 1 червня, - Міносвіти

З 1 червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання в дистанційний формат, можуть виходити на заняття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Для випускників також зможуть організувати державну кваліфікаційну атестацію.

Розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада прийме рішення про послаблення карантину. Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти.

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Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортного засобу тощо. Під час уроку в кабінеті мають знаходитися не більш як 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення необхідно буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття.

Адміністрація профтехзакладу має попіклуватись про безпечність освітнього процесу, а саме:

прибирання двічі на день

дезінфекцію

інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски

заборону перебування у закладі сторонніх осіб

дотримання дистанції — розсадка по одному учню за партою

щоденний температурний скринінг працівників і учнів

інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.

Щоб уникнути скупчення учнів у закладі, адміністрація може змінювати графік освітнього процесу: починати заняття в різний час, скоротити чи збільшити тривалість перерв, запланувати позмінне навчання.