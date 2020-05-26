Ученики профтехов могут входить на практическое обучение с 1 июня, - Минобразования

С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию.

Начать работу смогут учреждения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение об ослаблении карантина. Кроме того, директор учреждения должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождения транспортного средства и тому подобное. Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет не менее 15 минут перед началом и после окончания каждого занятия.

Читайте: В этом году ожидается открытие 7 новых и реконструированных учебных заведений в Киеве, - Кличко. ВИДЕО

Администрация профтехучреждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно:



- уборка два раза в день;

- дезинфекция;

- информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использование защитной маски;

- запрет пребывания в заведении посторонних лиц;

- соблюдение дистанции - рассадка по одному ученику за партой;

- ежедневный температурный скрининг работников и учащихся;

- инструктаж о симптомах болезни и действия в случае заражения.

Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменное обучение.

Также читайте: С 1 июня в вузах возможно проведение экзаменов в группах не более 10 человек, - Мандзий