Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі заявив, що податковий закон 466-ІХ (законопроєкт 1210) значно збільшує повноваження податкових органів і ускладнює адміністрування податків.

Про це Саакашвілі сказав в ефірі телеканалу Україна 24 ввечері 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".

За словами Саакашвілі, закон потрібно "терміново міняти".

"Податкова отримала право закручувати гайки, презумпція невинуватості перекладається на платника податків, тому що треба доводити щось податковій", - зазначив він.

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Саакашвілі також заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів підписувати цей закон, але ухвалення цього закону було однією з попередніх умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

На думку Саакашвілі, зараз в умовах коронакризи "не логічно збільшувати податкове навантаження і контроль фіскальних органів".

Пізніше Саакашвілі в фейсбуці додав, що "Зеленський дуже занепокоєний тими ризиками, який несе цей закон для бізнесу, тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно в нього внести".

За словами Саакашвілі, через два дні відбудеться велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку.

"Але я б хотів почути думку кожного з вас! Залишайте свої пропозиції прямо в коментарях до цього посту!" - додав він.