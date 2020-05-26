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Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі заявив, що податковий закон 466-ІХ (законопроєкт 1210) значно збільшує повноваження податкових органів і ускладнює адміністрування податків.

Про це Саакашвілі сказав в ефірі телеканалу Україна 24 ввечері 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".

За словами Саакашвілі, закон потрібно "терміново міняти".

"Податкова отримала право закручувати гайки, презумпція невинуватості перекладається на платника податків, тому що треба доводити щось податковій", - зазначив він.

Також читайте: Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика". ВIДЕО

Саакашвілі також заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів підписувати цей закон, але ухвалення цього закону було однією з попередніх умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

На думку Саакашвілі, зараз в умовах коронакризи "не логічно збільшувати податкове навантаження і контроль фіскальних органів".

Пізніше Саакашвілі в фейсбуці додав, що "Зеленський дуже занепокоєний тими ризиками, який несе цей закон для бізнесу, тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно в нього внести".

За словами Саакашвілі, через два дні відбудеться велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку.

"Але я б хотів почути думку кожного з вас! Залишайте свої пропозиції прямо в коментарях до цього посту!" - додав він.

Автор: 

закон (2825) податки (3820) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+25
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2208
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26.05.2020 10:48
+22
началось!!))
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5869
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26.05.2020 10:45
+19
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 483
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26.05.2020 10:52
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началось!!))
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5869
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26.05.2020 10:45 Відповісти
Вже давно почалося.
Просто Міхо уникає слово "бариги", а коритується словом "болото".
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26.05.2020 10:47 Відповісти
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2208
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26.05.2020 10:48 Відповісти
Фотошоп.
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26.05.2020 11:05 Відповісти
ссака - тупая убогая ************
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26.05.2020 10:45 Відповісти
Зараз приповзе секта св.Міхо і тебе заклюють.
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26.05.2020 10:49 Відповісти
а соевая падаль никуда и не уползала
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26.05.2020 10:51 Відповісти
Вякнула зеленая мразь
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26.05.2020 11:01 Відповісти
Лучше, чем коричневая.
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26.05.2020 11:06 Відповісти
Ну кому же в сортах мрази разбираться, как не вам, 73% обожателей мрази
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26.05.2020 11:23 Відповісти
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 15:46 Відповісти
ооо... все менять...срочно
Михуил - художник... он так видит!
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26.05.2020 10:46 Відповісти
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья ....... и т.д.
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26.05.2020 10:48 Відповісти
Снова я согласен с Саакашвили. Это не новый закон,а старый. Разновидность продразвёрстки. Просто государству, если переходить на новый налоговый кодекс надо уменьшить расходы на полицию в 10 раз. Хотя бы первые 2 года. Разрешить населению ношение оружия и распродать образовавшиеся излишки оружия после сокращения полиции, населению.
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26.05.2020 10:48 Відповісти
Украина... Сериал "Малыш и Карлсон"... Теперь Он-лайн...
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26.05.2020 10:49 Відповісти
Михо верен себе!!! Соевый подлец не смог его изговнять - теперь на очереди и Зе с его "некумами".
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26.05.2020 10:49 Відповісти
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26.05.2020 10:53 Відповісти
Заспокойся, ковідний!
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26.05.2020 10:55 Відповісти
Разновидность зеленого гавна - ссано(кашвильное) гавно
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26.05.2020 11:02 Відповісти
Ты не слышал, зеб, сейчас Саакашвили хотя бы "бе-бе-бе" против Авакова сказал?
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26.05.2020 11:07 Відповісти
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 483
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26.05.2020 10:52 Відповісти
І це каже прихильник того, хто національну валюту обвалив у 3.5 рази! Дісно, хоч що роби, а йому божа роса!
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26.05.2020 11:06 Відповісти
А ты хотел, чтобы за кредиты из паРаши курс держали на уровне 8 Гривен?
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26.05.2020 11:11 Відповісти
ну сейчас же держат на уровне 25, за кредиты МВФ.
причем МВФ диктует, что делать Украине. В собственной стране кто то диктует какие законы принимать!
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26.05.2020 11:21 Відповісти
Т.е. диктат в соответствии законов Украины законодательной базе ЕС - что-то вредное для Украины?
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26.05.2020 11:46 Відповісти
И отдельной темы, от которой ты решил убежать:
Как можно было получить кредиты у паРаши, для поддержания курса Доллара на уровне 8 Гривен с началом агрессии паРаши?
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26.05.2020 11:48 Відповісти
а шо ж зеля не поднимает уже ж никто не крадет, денег завались
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26.05.2020 11:16 Відповісти
Как только пришло новое честное правительство и перестали красть, сразу резко снизился ВВП, и образовалась недостача в бюджете. Не верите? А это правда. Я тоже не верил что 3/4 граждан Украины проголосуют за то чтоб страной управляла команда шутов и скоморохов. А это правда.
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26.05.2020 16:09 Відповісти
Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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26.05.2020 11:45 Відповісти
Уровень бедности должен продолжать расти пока не достигнет 73%. Только тогда любители «Сватов» ВОЗМОЖНО начнут что-то понимать. Дураков только так надо учить, через задницу, а как иначе? Головы-то нет!
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26.05.2020 16:13 Відповісти
Зате депутани без діла сидіти не будуть! Тіки прийняли і відразу перероблювати! Турборежим, ****!
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26.05.2020 10:56 Відповісти
За основу надо брать налоговую систему ведущих стран мира.
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26.05.2020 10:57 Відповісти
Да ну?! А может сначала создать государственные и общественные институты, на что у них пошло не одну сотню лет?
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26.05.2020 11:11 Відповісти
Началось!
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26.05.2020 11:03 Відповісти
Нового Саакашвили нужно срочно менять.
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26.05.2020 11:05 Відповісти
Необходимо новую должность в ОПе создать - "саакашвили" с присвоением разрядов: саакашвили 1 разряда, 2-го, 3-го...
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26.05.2020 11:12 Відповісти
Турборежим похоронили.А зря!.Эту Раду похоронят без почестей и преждевременно.Не хочет на Украинуц работать.Десятки тысяч поправок от политических трупов по факту.ИзРады от этого смердить.
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26.05.2020 11:06 Відповісти
я как пп с Михо очень согласна. понамитили бумаг что чёрт ногу сломает, слишком карательная податковая а должна быть консультативная. да и налоги нужно упростить.
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26.05.2020 11:14 Відповісти
каждый год меняют рр на которые нужно платить (название тоже делят на несколько подгруп).. и на этом люди тоже попадаются на большие штрафы или эти уроды даже перекидывают в другую групу..
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26.05.2020 11:43 Відповісти
ага, принять закон под мвф, а потом поменять и кинуть мвф. аферисты на марше
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26.05.2020 11:15 Відповісти
а откуда ты взял что этот закон под мвф?
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26.05.2020 11:27 Відповісти
из статьи: принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ)Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:40 Відповісти
еще один
ты можешь привести подтверждения этого НЕ со слов грузинского лузера?
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26.05.2020 11:47 Відповісти
походу пора менять клоуна
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26.05.2020 11:17 Відповісти
Нужно гнать этого подонка гетьмановича,это явно агент путина пишущий законы по принципу - чем хуже бизнесу,чем лучше взяточникам,тем правильнее.
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26.05.2020 11:18 Відповісти
и отказатся от кредитов МВФ ?
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26.05.2020 11:23 Відповісти
а разве МВФ настаивал на принятии придурковатой налоговой реформы?
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26.05.2020 11:27 Відповісти
вы писатель, а не читатель

Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:29 Відповісти
я в первую очередь думающий.
итак, вы сможете привести ссылку на информацию о том что мвф настаивал на принятии этой налоговой реформы НЕ от галстукожуя?
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26.05.2020 11:31 Відповісти
мне достаточно информации от цензора, если вы не верите ведущему интернет агенству, то ваши проблемы.
он же фейки печатать не станет, так веть ?
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26.05.2020 11:33 Відповісти
это информация не от цензора. это сказало вечно обоссаное существо-лузер. поэтому я еще раз спрашиваю - есть подтверждение того что мвф настаивал на принятии этой реформы? да или нет? просто вопрос для НЕ дегенерата, правда?
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26.05.2020 11:35 Відповісти
Особенно феерическим есть продажа сериалов Зеленского российским телеканалам - мнения
Мнения / Общество 26-май, 06:029 1 537 0

Как информирует популярный украинский политолог Андрей Смолий пишет на своей странице в Facebook, особенно феерическим является очередная продажа сериалов Владимиром Зеленским российским телеканалам.

По словам политолога, несколько дней назад показ одного из таких сериалов начался на российском телеканале «СТС», который принадлежит российским олигархам с санкционного списка США, а также так называемой «Национальной медийной группе», которую возглавляет Кабаева.

Теперь сериал «Родственники», который продюсировал сам Зеленский, будет транслироваться на федеральном телевидении Российской Федерации, а денежки будут капать за это все нашему президенту.

Андрей Смолий пишет, тем не менее, никто не посмеет сказать, что это торговля «на крови». Об этом кричали на каждом шагу нынешние «слуги народа» год назад.

Теперь они кричать не будут, ведь помимо того, что долларовый миллионер теперь пополнит свое состояние, так еще и займется просветительством россиян, пусть те утверждаются в вере, что русские и украинцы - один народ, как говорит постоянно Путин.

.............................

Зеленский продал сериал «Родственнички» российскому каналу, которым владеет Путин и Кабаева

На российском канале «СТС» стартовал сериальчик «Родственнички».

Продюсеры - Родственничек Зеленский и родственничек Родственничка режиссер сериала Яковлев.

Автор сериала, естессна, Квартал-95.

Роялти-Бабло очередной раз пошло куда нужно. Куда нужно пошло.

Дальше будет еще Интересней :

Один из совладельцев «СТС» - банк «Россия» миллиардера Алексея Мордашова. Против компании Алексея Мордашова «Силовые машины» США в 2018 году ввели санкции - именно ее СП с Siemens производило турбины для оккупированного Крыма.

Еще один совладелец - кипрская компания Telcrest. Сериал стартовал 18 мая. Вспоминаем СНЯТИЕ САНКЦИЙ Зеленским с офшоров - это случилось 14 мая. Совпадение.

Тем более транзакции не могут идти открыто и прямо из РФ - это скандал.

Через компанию Telcrest каналом «СТС» частично владеет банк «ВТБ» - то есть Правительство РФ (Путин - ред.) и темная компания «Сургутнефтегаз» - бенефициары официально не известны.

Также «СТС» владеет и фактически руководит - «Национальная Медиа Группа». Пост Председателя совета директоров занимает Алина Кабаева. Да - Алина Кабаева.

СТС - прибыльный канал. «Родственнички» помогут ему поднять еще деньжат и, соответственно - всем ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯМ. А выгодополучатели - теперь ОДНА КОМАНДА с Зеленским.
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26.05.2020 11:23 Відповісти
роса для зебилов - "Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:27 Відповісти
про мвф полный бред. галстукожуй пытается выгородить бедосика
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26.05.2020 11:28 Відповісти
ну да , ну да. все вокруг говорили что закон не доработанный и возвращает к временам азарова. ну так главное что не порашенко написал.
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26.05.2020 11:27 Відповісти
Помню,а как же.https://www.youtube.com/watch?v=HT1-mgcnAUI Как Киев его встречал-это было что-то невероятное .Жаль- тогда барыги узурпировали власть у Майдана,Михо отправили в Одессу и даже офис там не предоставили.
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26.05.2020 11:27 Відповісти
Мишка-подкидыш когда нибудь вернется к себе на родину в Грузию или так и будит шататься по миру и мутить воду в разных странах?
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26.05.2020 11:38 Відповісти
А вы его коксом ,поросята,чтобы барыжню трогать неповадно было.И "пупин-введи" не забудьте.
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26.05.2020 12:13 Відповісти
Зебила нужно менять Михо, Зебила...
Переставкой кроватей - не ограничиться...
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Паяц только подписал этот закон, хотя малый и средний бизнес требовали не подписывать, в Украине барыги не переводятся, а это значит, что у михо начинаются конфликты.
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26.05.2020 11:59 Відповісти
всё верно сказал.
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26.05.2020 18:46 Відповісти
 
 