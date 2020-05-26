Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі заявив, що податковий закон 466-ІХ (законопроєкт 1210) значно збільшує повноваження податкових органів і ускладнює адміністрування податків.
Про це Саакашвілі сказав в ефірі телеканалу Україна 24 ввечері 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".
За словами Саакашвілі, закон потрібно "терміново міняти".
"Податкова отримала право закручувати гайки, презумпція невинуватості перекладається на платника податків, тому що треба доводити щось податковій", - зазначив він.
Саакашвілі також заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів підписувати цей закон, але ухвалення цього закону було однією з попередніх умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
На думку Саакашвілі, зараз в умовах коронакризи "не логічно збільшувати податкове навантаження і контроль фіскальних органів".
Пізніше Саакашвілі в фейсбуці додав, що "Зеленський дуже занепокоєний тими ризиками, який несе цей закон для бізнесу, тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно в нього внести".
За словами Саакашвілі, через два дні відбудеться велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку.
"Але я б хотів почути думку кожного з вас! Залишайте свої пропозиції прямо в коментарях до цього посту!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто Міхо уникає слово "бариги", а коритується словом "болото".
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
Михуил - художник... он так видит!
причем МВФ диктует, что делать Украине. В собственной стране кто то диктует какие законы принимать!
Как можно было получить кредиты у паРаши, для поддержания курса Доллара на уровне 8 Гривен с началом агрессии паРаши?
ты можешь привести подтверждения этого НЕ со слов грузинского лузера?
Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).Источник: https://censor.net/n3197978
итак, вы сможете привести ссылку на информацию о том что мвф настаивал на принятии этой налоговой реформы НЕ от галстукожуя?
он же фейки печатать не станет, так веть ?
Мнения / Общество 26-май, 06:029 1 537 0
Как информирует популярный украинский политолог Андрей Смолий пишет на своей странице в Facebook, особенно феерическим является очередная продажа сериалов Владимиром Зеленским российским телеканалам.
По словам политолога, несколько дней назад показ одного из таких сериалов начался на российском телеканале «СТС», который принадлежит российским олигархам с санкционного списка США, а также так называемой «Национальной медийной группе», которую возглавляет Кабаева.
Теперь сериал «Родственники», который продюсировал сам Зеленский, будет транслироваться на федеральном телевидении Российской Федерации, а денежки будут капать за это все нашему президенту.
Андрей Смолий пишет, тем не менее, никто не посмеет сказать, что это торговля «на крови». Об этом кричали на каждом шагу нынешние «слуги народа» год назад.
Теперь они кричать не будут, ведь помимо того, что долларовый миллионер теперь пополнит свое состояние, так еще и займется просветительством россиян, пусть те утверждаются в вере, что русские и украинцы - один народ, как говорит постоянно Путин.
.............................
Зеленский продал сериал «Родственнички» российскому каналу, которым владеет Путин и Кабаева
На российском канале «СТС» стартовал сериальчик «Родственнички».
Продюсеры - Родственничек Зеленский и родственничек Родственничка режиссер сериала Яковлев.
Автор сериала, естессна, Квартал-95.
Роялти-Бабло очередной раз пошло куда нужно. Куда нужно пошло.
Дальше будет еще Интересней :
Один из совладельцев «СТС» - банк «Россия» миллиардера Алексея Мордашова. Против компании Алексея Мордашова «Силовые машины» США в 2018 году ввели санкции - именно ее СП с Siemens производило турбины для оккупированного Крыма.
Еще один совладелец - кипрская компания Telcrest. Сериал стартовал 18 мая. Вспоминаем СНЯТИЕ САНКЦИЙ Зеленским с офшоров - это случилось 14 мая. Совпадение.
Тем более транзакции не могут идти открыто и прямо из РФ - это скандал.
Через компанию Telcrest каналом «СТС» частично владеет банк «ВТБ» - то есть Правительство РФ (Путин - ред.) и темная компания «Сургутнефтегаз» - бенефициары официально не известны.
Также «СТС» владеет и фактически руководит - «Национальная Медиа Группа». Пост Председателя совета директоров занимает Алина Кабаева. Да - Алина Кабаева.
СТС - прибыльный канал. «Родственнички» помогут ему поднять еще деньжат и, соответственно - всем ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯМ. А выгодополучатели - теперь ОДНА КОМАНДА с Зеленским.
Переставкой кроватей - не ограничиться...