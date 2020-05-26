Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук

Близько однієї п'ятої частини законів, які обіцяв Володимир Зеленський під час перевиборчої кампанії, вже ухвалено.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми проводили аналітику з цього питання: десь орієнтовно 20% із тих законопроєктних ініціатив, про які говорив президент, вони, на сьогодні, вже втілені", - розповів він.

Серед таких законів Стефанчук назвав скасування депутатської недоторканності, запровадження відповідальності за кнопкодавство.

"Це, й дуже багато ініціатив у сфері бюджетній, щодо питань податків, у сфері економіки, антикорупційної діяльності, питання, пов’язані з перезапуском антикорупційних органів, із особами, які сприяють викриттю корупціонерів, – це все вже прийнято. І про це треба говорити, і воно прийнято вперше за всю історію існування України. Той самий Виборчий кодекс, той самий закон про тимчасові слідчі комісії, – це все робота вже цього парламенту", – зазначив Стефанчук.

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