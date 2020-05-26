Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук
Близько однієї п'ятої частини законів, які обіцяв Володимир Зеленський під час перевиборчої кампанії, вже ухвалено.
Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми проводили аналітику з цього питання: десь орієнтовно 20% із тих законопроєктних ініціатив, про які говорив президент, вони, на сьогодні, вже втілені", - розповів він.
Серед таких законів Стефанчук назвав скасування депутатської недоторканності, запровадження відповідальності за кнопкодавство.
"Це, й дуже багато ініціатив у сфері бюджетній, щодо питань податків, у сфері економіки, антикорупційної діяльності, питання, пов’язані з перезапуском антикорупційних органів, із особами, які сприяють викриттю корупціонерів, – це все вже прийнято. І про це треба говорити, і воно прийнято вперше за всю історію існування України. Той самий Виборчий кодекс, той самий закон про тимчасові слідчі комісії, – це все робота вже цього парламенту", – зазначив Стефанчук.
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Вирахував один рік з п'яти у відсотках і накинув про "дайтє Бубє поруліть і получітє своі 100%".
Иди нах со своими обещаниями!
Где видосик от Зедебила по сегодняшнему дню?
Не про коронавирс, й.об вашу мать, задолбала уже эта санитарка со своими рекомендациями и озвучкой цифр, в которых оно ничего не понимает.
Где видосик про вооруженное нападение на музей?
Уроды, б.лять!
кто проверит ?? )))) (и поверит?)
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ...
Четырежды уклонист туды его в качель!
Зєлю геть. Дострокові.