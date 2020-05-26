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Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук

Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук

Около одной пятой части законов, которые обещал Владимир Зеленский обещал во время предвыборной кампании, уже приняты.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы проводили аналитику по этому вопросу: где-то ориентировочно 20% из тех законопроектных инициатив, о которых говорил президент — они на сегодняшний день уже воплощены", — рассказал сказал он.

Среди таких законов Стефанчук назвал отмену депутатской неприкосновенности, введение ответственности за кнопкодавство.

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"Это и очень много инициатив в сфере бюджетной, по вопросам налогов, в сфере экономики, антикоррупционной деятельности, вопросы, связанные с перезапуском антикоррупционных органов, с лицами, которые способствуют разоблачению коррупционеров — это все уже принято. И об этом надо говорить, и оно принято впервые за всю историю существования Украины. Тот же Избирательный кодекс, тот же закон о временных следственных комиссиях, — это все работа уже этого парламента", — сказал Стефанчук.

Автор: 

закон (3176) законопроект (3220) Зеленский Владимир (20271) обещания (52) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+26
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5323
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26.05.2020 19:43
+23
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1341
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26.05.2020 19:44
+22
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7026
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26.05.2020 19:44
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гдє-то, гдє-то вєсєло спі..дєто
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26.05.2020 19:41 Ответить
"Это и очень много инициатив в сфере бюджетной, по вопросам налогов, в сфере экономики, антикоррупционной деятельности" - стефанчук о "инициативе" вислюка оманського о "конце эпохи бедности" для своих друзей, кумовьев и прочую гопоту из квартала95
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26.05.2020 20:41 Ответить
Может Порох назначил Зеленского главой его Предвыборной Президентской компании?
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26.05.2020 19:42 Ответить
Схоже на те....так талановито працювати на рейтинг Пороха треба вміти
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26.05.2020 19:46 Ответить
Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4488
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26.05.2020 21:34 Ответить
зебил назначил пороха терпилой.
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26.05.2020 21:39 Ответить
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5323
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26.05.2020 19:43 Ответить
7. Анализьі.
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26.05.2020 19:45 Ответить
Анализы так и не сдал!
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26.05.2020 19:47 Ответить
так для себя ж бережет...биоматериал все же...))) для клонирования ))))
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26.05.2020 20:01 Ответить
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/pidtverdzheno-novij-sposib-zarazhennya-koronavirusom.htm коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз за піднятої кришки.
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26.05.2020 21:39 Ответить
так.. і там, у тому середовищі, коронавірус може себе доре почувати декілько діб (і майже не втрачати свою життездатність )
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26.05.2020 21:42 Ответить
знаю, що ви знаєте... просто, асоціативний ряд плавно злився з окурком Бубочкою...
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26.05.2020 21:53 Ответить
А, гдє-то 0%...
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26.05.2020 19:44 Ответить
- 20%
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26.05.2020 19:52 Ответить
Ссылка на сайт укринформ.РУ!... Жесть до чего зебилоиды докатились!
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26.05.2020 19:44 Ответить
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1341
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26.05.2020 19:44 Ответить
ПЕСик у бессилій злобі сцить кривавою сечею? Як символічно.
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26.05.2020 19:46 Ответить
то кровь зебилов которые ломают ЗЕ таблички об голову от идиотизма! Это даже не символично. Это "национальное движение"!!!!
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26.05.2020 19:47 Ответить
Ну хоча б хтось там вчив арифметику!
Вирахував один рік з п'яти у відсотках і накинув про "дайтє Бубє поруліть і получітє своі 100%".
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26.05.2020 19:44 Ответить
Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7026
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26.05.2020 19:44 Ответить
Оно от злобы и с комплексами перед Порохом уже забыло как его зовут.
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26.05.2020 19:49 Ответить
Может он давал эти обещания где то на сходке олигархов. Тогда выполнил.
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26.05.2020 19:45 Ответить
Цирк "уродцев" для люмпена

Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5143
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26.05.2020 19:47 Ответить
ЕХ/НХ, навсегда ....
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26.05.2020 19:45 Ответить
Держиморда пасть открыла.
Иди нах со своими обещаниями!
Где видосик от Зедебила по сегодняшнему дню?
Не про коронавирс, й.об вашу мать, задолбала уже эта санитарка со своими рекомендациями и озвучкой цифр, в которых оно ничего не понимает.
Где видосик про вооруженное нападение на музей?
Уроды, б.лять!
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26.05.2020 19:46 Ответить
тебе блондинка зрелищь не хватает?
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26.05.2020 21:43 Ответить
Лестор Писец, перечисли достижения зеленой шмаркли. Мне хорошее настроение на ночь пригодится.
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26.05.2020 20:26 Ответить
Где-то(!).......☹️
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26.05.2020 19:49 Ответить
около...приблизительно...может быть...как-то так...
кто проверит ?? )))) (и поверит?)
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26.05.2020 20:06 Ответить
20% никому душу не тронут. вот если заявить о 25% это будет лучше. это уже четверть из пропорции 3:1. автоматом западут ))
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26.05.2020 19:50 Ответить
Пілять! Він два слова зв'язати не може! Які законодавчі ініціативи від чувака, який все своє "навчання" на юрфаці програв у КВК?
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26.05.2020 19:51 Ответить
подонок с рожей дауна...
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26.05.2020 19:52 Ответить
Сегодня еще одна инициатива была осущствелена: кража документов из музея.
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26.05.2020 19:52 Ответить
Где то... А где конкретно - гостайна
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26.05.2020 19:53 Ответить
Кабан кокс свежий нарыл.
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26.05.2020 19:53 Ответить
Стефанчук, сделай себе операцию по уменьшению желудка. Раз "политик"-надо. Гройсман даст контакты нужных хирургов.
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26.05.2020 19:55 Ответить
вот чтоб вам казлам на ВР и ОП дали 20% от утвержденных миллиардов, тогда былобы по чесному. а так, народу от того что зелень на....издела перед выборами 20% а бютжет, то есть народ от должного президенту и правительству по полной + те миллиарды которые случайно оказиваются на ваших счетах
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26.05.2020 19:57 Ответить
кукушка хвалит петуха ....ну и дальше по тексту
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26.05.2020 20:08 Ответить
ведь муж кукуш, совсем не ровня?
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26.05.2020 21:49 Ответить
Чому .. чому ..чому ...
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...

РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ...
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26.05.2020 20:14 Ответить
Я знаю эти законопроекты. как раз где-то 19% это расширить ипло стефанчука до неестественных размеров. Остальное - вошке на кокс.
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26.05.2020 20:19 Ответить
Дивно, жодного свідка зе-покращення, а так дихали!
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26.05.2020 20:19 Ответить
Особенно умиляет воплощение в жизнь его обещание не назначать армейских корешей в органы власти!?
Четырежды уклонист туды его в качель!
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26.05.2020 20:21 Ответить
та кумів ...
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26.05.2020 22:12 Ответить
Альо! Зєля не обіцяв вкрасти за пів роки при владі 300 млрд. гр(діра в бюджеті)!!!
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26.05.2020 20:57 Ответить
А пам'ятаєш ваня , як ти минулого року тут за Зєлю топив? А тепер що тобі Зє вже не такий і взагалі він барига та мародер 😕
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26.05.2020 21:12 Ответить
Більше того! Зєля - барига і мародер ще більший за Пєцю!!!
Зєлю геть. Дострокові.
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26.05.2020 21:14 Ответить
Більшого бариги і мародера, як Жулька Бублик до появи блазня Зє світ ще не бачив ..
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26.05.2020 21:18 Ответить
а знаєте чого Сулівано такий флюгер? Це помста за образу Бубончиком омріяної ТЮльки...
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26.05.2020 21:58 Ответить
Обычные вещи,як почистить зубы утром,теперь пишут в достижения.Чуваки,ваша обязанность под Присягой не кнопкодавить и не тавить себя в ранг Богов,щоб потом в Ростов не ехать.Теперь же Стефанчук,каже,що их прямые обязанности,це якесь достижение
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26.05.2020 21:04 Ответить
Какая отвратительная рожа в " где то тама". Чи то я помилився? 😕
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26.05.2020 21:09 Ответить
Та походу не помилився.Задвигает какую то дичь про достижения,которые в Уставе прописаны и приняты к исполнению во всех цивильных странах.А Стефан,выдаёт це, як якесь досягнення.Типо,мойте руки перед едой.Все и так в курсе,що треба мыть руки.Но для Стефана,це мля досягнення и новое познание,которым он как идиот хочет поделиться
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26.05.2020 21:20 Ответить
среди " достижений" - закон Геруса об импорте электроэнергии из Беларуси и московии , " торговля на крови" узаконена . Не корысти ради , а токмо волею заставившего нас Бени.
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26.05.2020 21:31 Ответить
Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9663
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26.05.2020 22:11 Ответить
Что оно мелет, чмо подзаборное.
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26.05.2020 22:36 Ответить
У него, человека с фиктивным образованием, пусто в голове, какие законы ? что он обещал ? он всю предвыборную дурку косил, рожи корчил и выразительно читал с бумажек тексты написанные фсб. Кстати сейчас он занимается тем же.
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26.05.2020 23:02 Ответить
Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1192
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26.05.2020 23:50 Ответить
где-то... т.е.кому-то где-то повезло. почему где-то а не в Украине? опять зрада...
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27.05.2020 00:06 Ответить
 
 