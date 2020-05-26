Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук

Около одной пятой части законов, которые обещал Владимир Зеленский обещал во время предвыборной кампании, уже приняты.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы проводили аналитику по этому вопросу: где-то ориентировочно 20% из тех законопроектных инициатив, о которых говорил президент — они на сегодняшний день уже воплощены", — рассказал сказал он.

Среди таких законов Стефанчук назвал отмену депутатской неприкосновенности, введение ответственности за кнопкодавство.

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"Это и очень много инициатив в сфере бюджетной, по вопросам налогов, в сфере экономики, антикоррупционной деятельности, вопросы, связанные с перезапуском антикоррупционных органов, с лицами, которые способствуют разоблачению коррупционеров — это все уже принято. И об этом надо говорить, и оно принято впервые за всю историю существования Украины. Тот же Избирательный кодекс, тот же закон о временных следственных комиссиях, — это все работа уже этого парламента", — сказал Стефанчук.