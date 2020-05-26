Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук
Около одной пятой части законов, которые обещал Владимир Зеленский обещал во время предвыборной кампании, уже приняты.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы проводили аналитику по этому вопросу: где-то ориентировочно 20% из тех законопроектных инициатив, о которых говорил президент — они на сегодняшний день уже воплощены", — рассказал сказал он.
Среди таких законов Стефанчук назвал отмену депутатской неприкосновенности, введение ответственности за кнопкодавство.
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"Это и очень много инициатив в сфере бюджетной, по вопросам налогов, в сфере экономики, антикоррупционной деятельности, вопросы, связанные с перезапуском антикоррупционных органов, с лицами, которые способствуют разоблачению коррупционеров — это все уже принято. И об этом надо говорить, и оно принято впервые за всю историю существования Украины. Тот же Избирательный кодекс, тот же закон о временных следственных комиссиях, — это все работа уже этого парламента", — сказал Стефанчук.
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Вирахував один рік з п'яти у відсотках і накинув про "дайтє Бубє поруліть і получітє своі 100%".
Иди нах со своими обещаниями!
Где видосик от Зедебила по сегодняшнему дню?
Не про коронавирс, й.об вашу мать, задолбала уже эта санитарка со своими рекомендациями и озвучкой цифр, в которых оно ничего не понимает.
Где видосик про вооруженное нападение на музей?
Уроды, б.лять!
кто проверит ?? )))) (и поверит?)
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ...
Четырежды уклонист туды его в качель!
Зєлю геть. Дострокові.