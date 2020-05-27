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Новини Санкції проти Росії
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Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нові імпульси.

Про це Меркель заявила на форумі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права слід називати своїми іменами. Тому політика санкцій зберігатиметься, доки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", - підкреслила вона.

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Автор: 

Меркель (1139) санкції (11744)


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Топ коментарі
+11
Газпровод Ямал=Европа остановлен полностью.Турецкий поток закрыт на профилактику.РАБссиянц,хде Вяличие?
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27.05.2020 22:09
+10
Меркель выступила за сохранение санкций против России - Цензор.НЕТ 2570
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27.05.2020 22:07
+7
ПТН ПНХ! Это уже не лозунг, это уже аксиома международной политики.
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27.05.2020 22:14
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Меркель выступила за сохранение санкций против России - Цензор.НЕТ 2570
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27.05.2020 22:07 Відповісти
Это,типа,***** покакал на санкции?
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27.05.2020 22:28 Відповісти
Газпровод Ямал=Европа остановлен полностью.Турецкий поток закрыт на профилактику.РАБссиянц,хде Вяличие?
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27.05.2020 22:09 Відповісти
Мужик баба!
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27.05.2020 22:13 Відповісти
То есть вы хотели сказать, что бабушке таки пришили бороду...
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28.05.2020 00:06 Відповісти
Мерекльша сократила поставки РАБссиянского газа на 45%.Это удар в спину или ...или режет без ножа Фрау Штази...
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27.05.2020 22:13 Відповісти
ПТН ПНХ! Это уже не лозунг, это уже аксиома международной политики.
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27.05.2020 22:14 Відповісти
Цензор, вимикай офтопні теми.
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
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27.05.2020 22:19 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/4/8/2/7/4827e48d63220fa7dbd343159f9cb862/original.jpgКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Источник: https://censor.net/n3198434
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27.05.2020 22:25 Відповісти
Шрэдэр воняет сильно
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27.05.2020 22:26 Відповісти
госпоже Меркель-огромный респект и уважение...!!!
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27.05.2020 22:30 Відповісти
Санкции нужно усиливать, а они строят потоки в обход своих же санкций.Одной рукой вводят , другой рукой обводят нас вокруг пальца
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27.05.2020 22:36 Відповісти
Уже не строят ВСО !
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27.05.2020 22:42 Відповісти
тьотя Меркель робе для України більше, ніж сцикун.
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27.05.2020 22:44 Відповісти
Если вспомнить историю взаимоотношений, то до агрессии беса путлера меркель называла его вова, типа свой альфа самец, то сейчас видно, что бес уже достал всех, да и по факту бес взял запад в заложники своей агрессии, как их типа, друг, подставил как соучастников, теперь к нему относятся как к опасному потенциальному агрессору, и пока не знают, что с ним делать.
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27.05.2020 22:48 Відповісти
https://youtu.be/OUjDKGiF8ec SpaceX Crew Dragon | Трансляция первого пилотируемого пуска
NASA запускає астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Даг Херлі і Боб Бенкен стартують о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді.
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27.05.2020 22:57 Відповісти
Старт отменили, перенесли ориентировочно на субботу в связи с погодными условиями.
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28.05.2020 00:09 Відповісти
Ну Меркель! Даеш санкции! Вот так то,кацапки...
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27.05.2020 23:03 Відповісти
Со времен совка, могу читать между строк. До окончания строительства СП-2 так и будет. Америку не стоит злить, начнут дрова рубить. А так тихим сапом))) А потом поздно будет.
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27.05.2020 23:13 Відповісти
Бубоночка щас обвинит Меркель в фашизме и провокации против наших братьев
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28.05.2020 00:04 Відповісти
"Козак", Протрезвей. Не ссы под себя.
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28.05.2020 00:30 Відповісти
Фашисты нынче не в моде-неофеодал пеця-наше всё.А штази деваться некуда- и торговать с власовцами и за яйца держать ***** санкциями будет.
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28.05.2020 05:51 Відповісти
Меркель против, а кто выступил "За" ?
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28.05.2020 08:35 Відповісти
 
 