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Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нові імпульси.
Про це Меркель заявила на форумі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права слід називати своїми іменами. Тому політика санкцій зберігатиметься, доки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.
"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", - підкреслила вона.
Топ коментарі
+11 Senator S #201477
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+10 Lvbnhj
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+7 Vladimir Novosolov #445955
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