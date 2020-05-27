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Новости Санкции против России
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Меркель выступила за сохранение санкций против России

Меркель выступила за сохранение санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о "серьезных доказательствах" причастности РФ к кибератакам: ФРГ оставляет за собой право на ответные меры

Автор: 

Меркель (2125) санкции (11247)


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Топ комментарии
+11
Газпровод Ямал=Европа остановлен полностью.Турецкий поток закрыт на профилактику.РАБссиянц,хде Вяличие?
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27.05.2020 22:09
+10
Меркель выступила за сохранение санкций против России - Цензор.НЕТ 2570
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27.05.2020 22:07
+7
ПТН ПНХ! Это уже не лозунг, это уже аксиома международной политики.
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27.05.2020 22:14
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Меркель выступила за сохранение санкций против России - Цензор.НЕТ 2570
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27.05.2020 22:07 Ответить
Это,типа,***** покакал на санкции?
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27.05.2020 22:28 Ответить
Газпровод Ямал=Европа остановлен полностью.Турецкий поток закрыт на профилактику.РАБссиянц,хде Вяличие?
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27.05.2020 22:09 Ответить
Мужик баба!
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27.05.2020 22:13 Ответить
То есть вы хотели сказать, что бабушке таки пришили бороду...
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28.05.2020 00:06 Ответить
Мерекльша сократила поставки РАБссиянского газа на 45%.Это удар в спину или ...или режет без ножа Фрау Штази...
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27.05.2020 22:13 Ответить
ПТН ПНХ! Это уже не лозунг, это уже аксиома международной политики.
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27.05.2020 22:14 Ответить
Цензор, вимикай офтопні теми.
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
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27.05.2020 22:19 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/4/8/2/7/4827e48d63220fa7dbd343159f9cb862/original.jpgКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Источник: https://censor.net/n3198434
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27.05.2020 22:25 Ответить
Шрэдэр воняет сильно
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27.05.2020 22:26 Ответить
госпоже Меркель-огромный респект и уважение...!!!
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27.05.2020 22:30 Ответить
Санкции нужно усиливать, а они строят потоки в обход своих же санкций.Одной рукой вводят , другой рукой обводят нас вокруг пальца
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27.05.2020 22:36 Ответить
Уже не строят ВСО !
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27.05.2020 22:42 Ответить
тьотя Меркель робе для України більше, ніж сцикун.
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27.05.2020 22:44 Ответить
Если вспомнить историю взаимоотношений, то до агрессии беса путлера меркель называла его вова, типа свой альфа самец, то сейчас видно, что бес уже достал всех, да и по факту бес взял запад в заложники своей агрессии, как их типа, друг, подставил как соучастников, теперь к нему относятся как к опасному потенциальному агрессору, и пока не знают, что с ним делать.
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27.05.2020 22:48 Ответить
https://youtu.be/OUjDKGiF8ec SpaceX Crew Dragon | Трансляция первого пилотируемого пуска
NASA запускає астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Даг Херлі і Боб Бенкен стартують о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді.
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27.05.2020 22:57 Ответить
Старт отменили, перенесли ориентировочно на субботу в связи с погодными условиями.
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28.05.2020 00:09 Ответить
Ну Меркель! Даеш санкции! Вот так то,кацапки...
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27.05.2020 23:03 Ответить
Со времен совка, могу читать между строк. До окончания строительства СП-2 так и будет. Америку не стоит злить, начнут дрова рубить. А так тихим сапом))) А потом поздно будет.
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27.05.2020 23:13 Ответить
Бубоночка щас обвинит Меркель в фашизме и провокации против наших братьев
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28.05.2020 00:04 Ответить
"Козак", Протрезвей. Не ссы под себя.
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28.05.2020 00:30 Ответить
Фашисты нынче не в моде-неофеодал пеця-наше всё.А штази деваться некуда- и торговать с власовцами и за яйца держать ***** санкциями будет.
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28.05.2020 05:51 Ответить
Меркель против, а кто выступил "За" ?
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28.05.2020 08:35 Ответить
 
 