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Новини Оборона
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США мають намір виділити Україні $125 млн військової допомоги, - CNN

США мають намір виділити Україні $125 млн військової допомоги, - CNN

Пентагон повідомив Конгрес про те, що український уряд домігся необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, і заслуговує на додаткову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника Міноборони і помічника конгресмена, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Київ домігся успіху в боротьбі з корупцією, підвищення прозорості та посилення громадського контролю, що було необхідною умовою для продовження допомоги.

Пакет на 125 млн доларів є другою частиною $250 млн допомоги Україні, виділених Конгресом на 2020 рік.

Представник Пентагону відмовився коментувати допомогу, пославшись на політику департаменту не коментувати пакети зброї, які перебувають на розгляді в Конгресі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історичний" закон: Конгрес США направляє $2 трлн на порятунок економіки

Новий пакет допомоги містить мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку (зокрема 100 "тактичних планшетів") і два патрульні катери.

Включення катерів у пакет допомоги в Пентагоні розглядають як особливо важливе, з урахуванням мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів і необхідності України протистояти цьому.

Автор: 

Конгрес США (1222) оборона (4764) допомога (8276) США (22395)


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Топ коментарі
+6
пока ту сторону считают уставшие от войны малоросы считают не российскими оккупантами а "павстанцами" любая помощь партнеров будет бесполезной
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28.05.2020 09:54
+4
Якщо дехто не накоїть (не)дипломатичних дурниць.
То буде нам допомога
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28.05.2020 09:44
+3
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
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28.05.2020 09:59
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Что трамп, агент куйла, вытворяет! биндерам памагает!1
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28.05.2020 09:40 Відповісти
#трампнаш
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28.05.2020 09:47 Відповісти
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
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28.05.2020 09:59 Відповісти
Прямо ногами упирається. Більше ніж прТрампушці ні при кому не було.
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
Что здесь неясного?
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28.05.2020 12:30 Відповісти
А взамен что?)
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28.05.2020 09:42 Відповісти
земоника позорная взамен
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28.05.2020 10:16 Відповісти
Байден
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28.05.2020 11:01 Відповісти
Під які умови ?
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28.05.2020 09:43 Відповісти
Якщо дехто не накоїть (не)дипломатичних дурниць.
То буде нам допомога
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28.05.2020 09:44 Відповісти
пока ту сторону считают уставшие от войны малоросы считают не российскими оккупантами а "павстанцами" любая помощь партнеров будет бесполезной
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28.05.2020 09:54 Відповісти
Беззаперечно.
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28.05.2020 09:59 Відповісти
а вот при порохе выделяли 350 млн
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28.05.2020 10:06 Відповісти
"только онтоль гриценко сможет правильно оприходовать эти 125 млн!" (С) )))
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28.05.2020 10:27 Відповісти
Мы это уже проходили.CliNtoN Tv нечемь хмурить избирателя-уже одобренной ещё в прошлом году помощью хмурит.Пентагон знает,что делает-на 125-ть млн. из 250-т уже отправил,а эти ищут причины вонизм устроить на пустом месте,типо "задержали помощь".
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28.05.2020 10:48 Відповісти
Все к чему прикасаются зебилы превращается в тыкву. 350 млн.$ за 2019 незаметно превратились в 125 млн.$
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28.05.2020 10:57 Відповісти
А еще тот шоколад в твоем унитазе в этом году там же оказался обычным дерьмом . Клаваны праативные шож вы наделали !!
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28.05.2020 11:56 Відповісти
За Байдена могли бы ещё 125 добавить
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28.05.2020 10:59 Відповісти
Хотелось бы прочитать о выделении американцами помощи на обновление парка наших истребителей и вертолетов т.к эту технику у нас не производят . Катера например у нас могли бы построить и скорые помощи . Радары тоже умеют производить Зоопарк -3 например неплох. Но и на том спасибо
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28.05.2020 11:52 Відповісти
Базовая модель F-16 стоит 50 млн $, а со всеми "прибамбасами" около 200 млн зеленых.
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28.05.2020 13:54 Відповісти
У нас нет производства по изготовлению новых боевых самолетов и развернуть его вряд ли уже получится . Модернизация старых совковых планеров себя исчерпывает , у кацапов уже новые во всю строятся . Поэтому придется идти на этот шаг . Он и есть по моему верным и единственным
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28.05.2020 16:40 Відповісти
а шо там кажуть кацапи?
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28.05.2020 12:23 Відповісти
Зрада.
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28.05.2020 22:24 Відповісти
Якщо не повернемо таких діячів,як Порошенко П.О.....Нам усім буде скрутно вже восени,а зима доканає всю країну,не дивлячись на запас газу. Грошей ледь вистачає на ПФ та армію,яку вже почали розганяти. На фронт не має ротаційного повного контингенту. Міністр з генералами готують,таке враження,вбивчу капітуляцію. Україну готують до здачі. Канал на Крим заповнили водою...для армії РФ( свідчення людей та працівників з Запоріжжя). Що робити?
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02.07.2020 06:37 Відповісти
 
 