США мають намір виділити Україні $125 млн військової допомоги, - CNN

Пентагон повідомив Конгрес про те, що український уряд домігся необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, і заслуговує на додаткову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника Міноборони і помічника конгресмена, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Київ домігся успіху в боротьбі з корупцією, підвищення прозорості та посилення громадського контролю, що було необхідною умовою для продовження допомоги.

Пакет на 125 млн доларів є другою частиною $250 млн допомоги Україні, виділених Конгресом на 2020 рік.

Представник Пентагону відмовився коментувати допомогу, пославшись на політику департаменту не коментувати пакети зброї, які перебувають на розгляді в Конгресі.

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Новий пакет допомоги містить мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку (зокрема 100 "тактичних планшетів") і два патрульні катери.

Включення катерів у пакет допомоги в Пентагоні розглядають як особливо важливе, з урахуванням мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів і необхідності України протистояти цьому.